この伝説的な監督は、国内制覇を取り戻すため、昨季チャンピオンズリーグとラ・リーガの得点王ムバッペを中核に据える見込みだ。

最新のワールドカップオッズを提供する「BOYLE Sports」の取材にマルーダはこう語った。「両者は『自分が最高だ』と証明したいという共通の思いを持つ。

モウリーニョはレアル・マドリードに秩序をもたらすのに適した監督だ。彼は変わった。ムバッペと絆を築き、彼を中心にシステムを構築し、チームを率いるだろう。何よりも二人はサッカーを愛している。

2人はサッカーへの情熱と献身で結ばれている。結果、つまりトロフィーこそが彼らの目標だ」