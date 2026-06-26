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キリアン・ムバッペとジョゼ・モウリーニョは「完璧な組み合わせ」だ。元フランス代表でチェルシーでも活躍した選手は、新監督がこのフォワードを中心にレアル・マドリードのシステムを築くと予想する。
モウリーニョがベルナベウに復帰
このポルトガル人指揮官は、ベンフィカとの間で1500万ユーロの移籍金合意に達した後、2029年6月までの3年間にわたる高額な契約を結んでスペインの首都に正式に復帰した。モウリーニョは、7月13日に始まるプレシーズン準備からトップチームのトレーニングを指揮する予定だ。彼の主な目標は、全大会通算42ゴールを記録したにもかかわらずタイトルを獲得できず悔しい2年目を過ごしたフランス人FWの能力を最大限に引き出すこととなる。
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マルーダは戦術の転換を見込んでいる
この伝説的な監督は、国内制覇を取り戻すため、昨季チャンピオンズリーグとラ・リーガの得点王ムバッペを中核に据える見込みだ。
最新のワールドカップオッズを提供する「BOYLE Sports」の取材にマルーダはこう語った。「両者は『自分が最高だ』と証明したいという共通の思いを持つ。
モウリーニョはレアル・マドリードに秩序をもたらすのに適した監督だ。彼は変わった。ムバッペと絆を築き、彼を中心にシステムを構築し、チームを率いるだろう。何よりも二人はサッカーを愛している。
2人はサッカーへの情熱と献身で結ばれている。結果、つまりトロフィーこそが彼らの目標だ」
マドリードは今夏、大規模投資を行う予定だ。
2025年夏、ベテランMFルカ・モドリッチの退団で失われた創造性と団結力を取り戻すため、クラブはイブラヒマ・コナテ、ベルナルド・シルバ、マルク・ククレジャ、デンゼル・ダムフリーズらを次々と獲得し、戦術再構築を進めている。
マルーダは「補強方針には今シーズンの反省が反映されている。モウリーニョなら問題を解決できる。モドリッチの退団で中盤再構築が急務となり、ムバッペが得点を量産し、チームを牽引し、トロフィーを獲れるバランスが求められていた。新戦力は理想的な組み合わせになるだろう」と語った。
- AFP
プレシーズンに向けた再建が迅速に始まる
モウリーニョ監督は、スター選手が多いチームを過密な夏のスケジュールでまとめ上げるという、指揮官としての腕がすぐさま試される局面に直面している。経営陣は、8月15日の週末にラ・リーガ新シーズンが開幕する前に、主要な新戦力の獲得を決定する方針だ。