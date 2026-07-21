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キリアン・ムバッペが『EA SPORTS FC 27』のカバースターに決定！記録を塗り替えたレアル・マドリードとフランス代表の「ガラクティコ」が、4年ぶりにこの象徴的なゲームシリーズの顔に戻ってきた。
ムバッペが表紙に華々しく復帰
ムバッペがEAスポーツの『FC 27』メインカバースターに決定。FIFAワールドカップで10得点を挙げた27歳のフランス代表主将は、「アルティメット・エディション」と『EA Sports FC Mobile』の顔となる。
公開された画像では、ムバッペが欧州の名門クラブを象徴する白いユニフォームに身を包み、本人とクラブにとって大きな節目を迎える。
EA SPORTSのフランチャイズ戦略・マーケティング担当副社長ジェフ・シャルマ氏は「キリアンはクラブと代表の両方で大きな成果を挙げ、同世代を代表する選手になった」と語った。
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レアル・マドリードのフォワードにとって特別な瞬間
これは、ブランド刷新された「EA Sports FC」時代でムバッペが単独で初めて表紙を飾るだけでなく、ゲーム界のアイコンとしての復活も示す。彼は以前、パリ・サンジェルマンのエースとして同シリーズ3作連続で表紙を飾った。
今回の発表についてムバッペは感謝を述べ、「レアル・マドリードの一員として『EA Sports FC』シリーズの表紙を飾るのは、キャリアにとって非常に特別な名誉だ」と語った。
レアル・マドリードの圧倒的な存在感はパッケージアートでも続いている
ムバッペの起用で、エレクトロニック・アーツとサンティアゴ・ベルナベウ首脳陣の数十年にわたる関係がさらに深まった。彼は、以前スタンダードエディションの表紙を飾ったチームメイトのジュード・ベリンガムと同じ道を歩む。2024年にレアル・マドリードへ移籍して以来、最高峰の舞台で卓越した活躍を見せている。
パッケージに起用されたことで、彼はレアル・マドリードの「ガラクティコス」としてゲームの文化を形作ってきたエリートたちの仲間入りを果たした。クリスティアーノ・ロナウドは『FIFA 18』のグローバルキャンペーンを、エデン・アザールは『FIFA 20』のカバーを飾っている。
- AFP
この発表で、ファンにとって盛り上がる一週間の幕開けだ。
ムバッペの起用は、EAがブランドとトップスターの相乗効果を重視していることを示している。カカは『FIFA 11』のメインカバースターとして、ロベルト・カルロスは『FIFA Football 2003』グローバル版の表紙で注目された。
ムバッペの起用を皮切りに、『EA SPORTS FC 27』は1週間かけて新情報を公開し、ゲームファンの期待は高まるばかりだ。詳細は7月23日17:00（BST）にYouTubeで公開されるゲームプレイトレーラーで確認できる。
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