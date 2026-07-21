キリアン・ムバッペが『EA SPORTS FC 27』のカバースターに決定！記録を塗り替えたレアル・マドリードとフランス代表の「ガラクティコ」が、4年ぶりにこの象徴的なゲームシリーズの顔に戻ってきた。

ムバッペがEAスポーツの『FC 27』メインカバースターに決定。FIFAワールドカップで10得点を挙げた27歳のフランス代表主将は、「アルティメット・エディション」と『EA Sports FC Mobile』の顔となる。

公開された画像では、ムバッペが欧州の名門クラブを象徴する白いユニフォームに身を包み、本人とクラブにとって大きな節目を迎える。

EA SPORTSのフランチャイズ戦略・マーケティング担当副社長ジェフ・シャルマ氏は「キリアンはクラブと代表の両方で大きな成果を挙げ、同世代を代表する選手になった」と語った。



