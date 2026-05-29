「キリアン・ムバッペが立ち上がったのは正しい」――ミシェル・プラティニは、レアル・マドリードの「賢明な」ヒーローによる政治的警告を支持しつつも、厳しい助言を贈った

プラティニは、現代のサッカー選手たちの知性を称賛する一方で、マドリードのスーパースターには公の場で発言することで賛否両論を招く結果になると警告した。「知性ある人々が社会問題で立場を表明するのは良いことだ。サッカー選手は馬鹿ではない。知性のある選手もいる」と述べ、さらに「立場を表明すれば世界の半数を怒らせる。発言に全責任を負えるなら別だが。キリアンはそうしていると思う」と語った。