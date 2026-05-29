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Adhe Makayasa

翻訳者：

「キリアン・ムバッペが立ち上がったのは正しい」――ミシェル・プラティニは、レアル・マドリードの「賢明な」ヒーローによる政治的警告を支持しつつも、厳しい助言を贈った

キリアン・エンバペ
M. Platini
フランス
レアル・マドリー
ワールドカップ
ラ・リーガ

フランスサッカー界のレジェンド、ミシェル・プラティニ氏は、フランス代表キャプテンキリアン・エムバペが極右勢力の台頭に警鐘を鳴らしたことを擁護した。同時に、元UEFA会長は、レアル・マドリードのスターが負う大きな責任とリスクについて厳しい助言を送った。

  • 政治的な議論が激化している

    ムバッペは最近、極右政党「国民連合」の大統領選勝利の可能性に懸念を表明し、母国で波紋を呼んだ。党首バルデッラはSNSで反論したが、プラティニはムバッペの意見表明の権利を擁護した。ただし、代表チームでの職務と個人的な見解は完全に切り離すべきとも強調した。

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    ムバッペが政治的な懸念を表明

    ヴァニティ・フェア』のインタビューで、マドリード所属のストライカーは、極右勢力の選挙勝利への懸念を率直に語った。ムバッペは「あのような人々が権力を握れば、私の国に何をもたらすか理解している」と語った。

    これに対し、RTLでコメントしたプラティニは「キャプテンマークも代表ユニフォームも付けていない私生活でムバッペが政治的立場を示すのは構わない。だが代表として腕章を巻き、ユニフォームを着ているときは全フランス国民を代表している。その場で立場を表明するのは難しい」と語った。

  • 伝説は分裂を警告している

    プラティニは、現代のサッカー選手たちの知性を称賛する一方で、マドリードのスーパースターには公の場で発言することで賛否両論を招く結果になると警告した。「知性ある人々が社会問題で立場を表明するのは良いことだ。サッカー選手は馬鹿ではない。知性のある選手もいる」と述べ、さらに「立場を表明すれば世界の半数を怒らせる。発言に全責任を負えるなら別だが。キリアンはそうしていると思う」と語った。

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    ワールドカップの開幕が迫っている

    ディディエ・デシャン監督率いるフランス代表が2026年ワールドカップの準備を進める中、ムバッペは政治的騒動とピッチ上の責務のバランスを急ぐ必要がある。グループIのフランスは6月16日、メットライフ・スタジアムでセネガルと開幕戦を戦い、その後イラクとノルウェーと対戦する。キャプテンムバッペは代表での活躍を再現し、レ・ブルーを大会の深みへ導いて政治的批判を黙らせたい。

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