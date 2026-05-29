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「キリアン・ムバッペが立ち上がったのは正しい」――ミシェル・プラティニは、レアル・マドリードの「賢明な」ヒーローによる政治的警告を支持しつつも、厳しい助言を贈った
政治的な議論が激化している
ムバッペは最近、極右政党「国民連合」の大統領選勝利の可能性に懸念を表明し、母国で波紋を呼んだ。党首バルデッラはSNSで反論したが、プラティニはムバッペの意見表明の権利を擁護した。ただし、代表チームでの職務と個人的な見解は完全に切り離すべきとも強調した。
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ムバッペが政治的な懸念を表明
伝説は分裂を警告している
プラティニは、現代のサッカー選手たちの知性を称賛する一方で、マドリードのスーパースターには公の場で発言することで賛否両論を招く結果になると警告した。「知性ある人々が社会問題で立場を表明するのは良いことだ。サッカー選手は馬鹿ではない。知性のある選手もいる」と述べ、さらに「立場を表明すれば世界の半数を怒らせる。発言に全責任を負えるなら別だが。キリアンはそうしていると思う」と語った。
- AFP
ワールドカップの開幕が迫っている
ディディエ・デシャン監督率いるフランス代表が2026年ワールドカップの準備を進める中、ムバッペは政治的騒動とピッチ上の責務のバランスを急ぐ必要がある。グループIのフランスは6月16日、メットライフ・スタジアムでセネガルと開幕戦を戦い、その後イラクとノルウェーと対戦する。キャプテンムバッペは代表での活躍を再現し、レ・ブルーを大会の深みへ導いて政治的批判を黙らせたい。