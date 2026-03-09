キリアン・ムバッペが復帰！レアル・マドリードに大きな追い風、フランス代表スーパースターがマンチェスター・シティ戦前に練習に復帰

レアル・マドリードは、17人のトップチーム選手のみが完全に起用可能な状態で、最終調整段階に入っている。 医療スタッフは時間単位でムバッペの回復状況を監視しているが、クラブは慎重な姿勢を堅持。報道によれば、フォワードを100％に近い状態に回復させない限りリスクを冒さず、第2戦と夏のワールドカップに向けた長期的な戦力確保を優先するという。優勝候補の一角であるマンチェスター・シティ戦に向け、アルベロア監督にはこの選手起用という難題を乗り切るプレッシャーがかかっている。