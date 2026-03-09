Getty Images Sport
キリアン・ムバッペが復帰！レアル・マドリードに大きな追い風、フランス代表スーパースターがマンチェスター・シティ戦前に練習に復帰
ムバッペがバルデベバスに復帰
彼の存在は大きな心理的支えとなっているが、トリブナ紙によれば、ムバッペは主力グループとのフルセッションを完了せず、代わりにフィットネスコーチのセバスチャン・デヴィラズと共に継続的なランニングドリルを行った。練習場での楽観的な様子にもかかわらず、同報道は、マンチェスター・シティとの決戦第1戦となる水曜日の試合への出場は、個別の回復計画を継続中であることから依然として極めて可能性が低いと示唆している。
カレラス選手の負傷が確認された
復帰するスーパースターたちに注目が集まる中、レアル・マドリードはDFアルバロ・カレラスに守備陣の痛手を受けた。 クラブが発表した公式医療報告書によれば、「レアル・マドリード医療チームによる検査の結果、選手アルバロ・カレラスは右脚ふくらはぎの筋肉損傷と診断された」と確認された。この状況と、わずか2日後にシティとの対戦を控えている事実を踏まえると、彼もまたこの対戦の第1戦を欠場することはほぼ確実だ。
ルディガーとカマヴィンガが救いの手を差し伸べる
レアル・マドリード首脳陣にとって悪い知らせばかりではない。守備の要となる2選手が復帰し、戦力層が厚くなったのだ。アントニオ・ルディガーはフルトレーニングに復帰した姿が目撃されており、シティ戦では守備陣に名を連ねる見込みだ。さらにエドゥアルド・カマヴィンガも、長引く歯の感染症という困難な時期を乗り越え、主力グループに復帰。中盤または左サイドバックでの先発出場の可能性が浮上している。
注目はシティ対決へ
レアル・マドリードは、17人のトップチーム選手のみが完全に起用可能な状態で、最終調整段階に入っている。 医療スタッフは時間単位でムバッペの回復状況を監視しているが、クラブは慎重な姿勢を堅持。報道によれば、フォワードを100％に近い状態に回復させない限りリスクを冒さず、第2戦と夏のワールドカップに向けた長期的な戦力確保を優先するという。優勝候補の一角であるマンチェスター・シティ戦に向け、アルベロア監督にはこの選手起用という難題を乗り切るプレッシャーがかかっている。
