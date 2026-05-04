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キリアン・ムバッペが女優エステル・エクスポシトとサルデーニャ島へ旅行した件について、レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督が言及した。
マドリードはこの重要な試合でストライカーを必要としている
フランス代表の同選手は、先日のレアル・ベティス戦（1-1の引き分け）で負傷。ベニート・ビジャマリンでの試合中に交代を要請し、検査の結果、左足の半腱様筋の損傷が確認された。シーズン終盤の出場が危ぶまれている。 来週末のバルセロナとの「クラシコ」でエースを起用し、勝利して優勝争いを継続したいところだ。
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ムバッペの休暇の自由を擁護
日曜日のエスパニョール戦（2-0でマドリード勝利）でムバッペが欠場したため、アルベロアは彼の休暇についてクラブの立場を説明した。負傷中にもかかわらずムバッペが恋人エスポシトとサルデーニャで休暇を過ごしたことには疑問の声もあった。しかしアルベロアは、選手にも私的な時間を過ごす権利があると強調した。
「負傷者の計画は医療スタッフが管理し、バルデベバスへ行く時期も判断します。プライベートの時間は選手自身が適切だと考える行動を取って構いません」とアルベロアは語った。
ヴィニシウス・ジュニオールが先制点を決めた。
ムバッペが回復を続ける中、ビニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードの主役として台頭している。エスパニョール戦でこのブラジル人ウインガーが挙げた2得点が勝ち点3をもたらし、監督から絶賛を浴びた。アルベロアは、シーズン終盤戦に向けて準備を進めるチームにおいて、この攻撃選手がますます大きな影響力を持っていることを強調した。
アルベロアは試合後、「彼はまたしても信じられないほどのプレーを見せた。常に脅威で、真の危険源だった」と絶賛。記者会見では「2得点を挙げ、リーダーとしても素晴らしい。彼のような選手はまれだ。彼がいることは私の幸運だ」と語った。
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クラシコの負傷者情報と展望
5月10日、スポティファイ・カンプ・ノウでのバルサ戦を前に、主力選手のコンディションは依然として最大の懸念だ。アルベロア監督は、ムバッペとベテランDFカルバハルの状態について「今週様子を見る。2人ともシーズン中にピッチに立てれば」と語った。
「今週もムバッペとカルバハルの状態を様子見だ。回復にはもう少し時間がかかりそうだ。2人ともピッチでシーズンを終えられたら嬉しい」と締めくくった。バルサ戦については「好調で手強い相手との素晴らしい試合になるだろう」と語った。