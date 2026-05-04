日曜日のエスパニョール戦（2-0でマドリード勝利）でムバッペが欠場したため、アルベロアは彼の休暇についてクラブの立場を説明した。負傷中にもかかわらずムバッペが恋人エスポシトとサルデーニャで休暇を過ごしたことには疑問の声もあった。しかしアルベロアは、選手にも私的な時間を過ごす権利があると強調した。

「負傷者の計画は医療スタッフが管理し、バルデベバスへ行く時期も判断します。プライベートの時間は選手自身が適切だと考える行動を取って構いません」とアルベロアは語った。