本来なら歴史に残るはずだったこの試合。しかしムバッペには苦い思い出となった。メッシに得点王の座を奪われるかもしれないという危機感は、彼の気分を沈ませた一因に過ぎなかった。フランス代表は「スリー・ライオンズ」相手に6–4で敗れた。

「僕はただ、いつでもチームのために貢献しようとしているだけだ」と、チームの総崩れの中で自身の個人成績について問われると、彼は肩をすくめて答えた。「ワールドカップでこれほど多くのゴールを決めれば、確かにあるレベルにまで引き上げられる。でも、歴史上の最多得点者になるよりは、明日の試合［決勝］に出場していたかったよ」