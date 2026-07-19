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キリアン・ムバッペがリオネル・メッシの得点を予想。アルゼンチンの「史上最高の選手」から歴代最多記録を奪ったフランス代表のスーパースターが反応した。
ムバッペ、メッシが得点王の座を取り戻すと予想
ムバッペは、日曜日のワールドカップ決勝でメッシがスペイン相手に得点し、大会通算最多得点記録を奪還すると確信している。フランス主将のムバッペは、土曜のイングランドとの3位決定戦で2得点を挙げ、一時的にその記録を更新した。
メッシはこれまで大会通算21得点を挙げており、王座奪還にはあと1試合で得点を奪う必要がある。ムバッペは「レオはいつも得点する。明日も必ず決める」とフォックス・スポーツに語った。
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ムバッペにとって、甘くも苦い節目
本来なら歴史に残るはずだったこの試合。しかしムバッペには苦い思い出となった。メッシに得点王の座を奪われるかもしれないという危機感は、彼の気分を沈ませた一因に過ぎなかった。フランス代表は「スリー・ライオンズ」相手に6–4で敗れた。
「僕はただ、いつでもチームのために貢献しようとしているだけだ」と、チームの総崩れの中で自身の個人成績について問われると、彼は肩をすくめて答えた。「ワールドカップでこれほど多くのゴールを決めれば、確かにあるレベルにまで引き上げられる。でも、歴史上の最多得点者になるよりは、明日の試合［決勝］に出場していたかったよ」
ゴールデンブーツ争い
通算得点ではトップだが、大会最終日を迎えた2026年ゴールデンブーツ争いは依然接戦だ。現在ムバッペが10ゴールで首位、メッシを2ゴール上回る。しかし39歳のアルゼンチン主将には決勝で巻き返すチャンスが残っている。 メッシが決勝で大量得点できなければ、ムバッペはゴールデンブーツ2度目の受賞となる。彼の得点ペースは現代ではほぼ前例がなく、1大会8ゴール以上を達成した8人のエリートの一人だ。
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ラビオ、フランス代表の恥ずべき試合運びを痛烈に批判
イングランド戦での守備崩壊でフランス代表の雰囲気はさらに悪化した。MFアドリアン・ラビオは前半0－4とリードされた展開に激怒し、「許容できない」「恥ずべきもの」と厳しく批判した。銅メダルを争う試合に必要なプロ意識が、一部のチームメイトに欠けていたと示唆した。
「前半の入り方は恥ずべきだった」とラビオはbeIN Sportsに語った。「一部の選手には、これまで見たことのない態度があった。大会最後の印象を残せる試合だったのに残念だ。スペイン戦で負けて失望しても、まだやるべき仕事があった。だから手を抜いてはいけない」
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