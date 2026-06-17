代表チームの記録を手にしたムバッペは、次の大目標に照準を定めた。彼はワールドカップ通算得点記録に急接近している。現在、この記録はリオネル・メッシとミロスラフ・クローゼの16得点が並ぶ。 アフリカ王者相手に2得点を挙げた彼は、通算14得点に到達した。現在24歳という若さと絶好調ぶりを考えると、専門家たちはメッシとクローゼを抜いて新記録を達成するのは時間の問題だと見ている。