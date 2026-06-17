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キリアン・ムバッペがフランス代表最多得点記録を更新。「とても誇りに思う」と語り、リオネル・メッシとの差縮めを狙う。
ニューヨークで記録的な夜
ムバッペは火曜日、代表戦で2得点を挙げ、ジルーを超えフランス代表史上最多得点者となった。27歳での達成は驚異的だ。 27歳での代表58得点は驚異的な記録だ。チームメイトは背番号58の記念ユニフォームを贈った。
ムバッペは大きな誇りを語った
フランス代表キャプテンは、58得点を挙げ歴代最多得点を達成した。インスタグラムでファンに感謝を伝え、こう語った。「この偉大な記録に誇りを感じる。 初日から信頼を寄せてくれたチームメイト、スタッフ、フランスサッカー連盟（FFF）の皆さんに感謝します。応援してくださった皆さんにも感謝します。これからも前進します。やるべきことはまだたくさんあります……」
メッシのワールドカップにおける功績を追う
代表チームの記録を手にしたムバッペは、次の大目標に照準を定めた。彼はワールドカップ通算得点記録に急接近している。現在、この記録はリオネル・メッシとミロスラフ・クローゼの16得点が並ぶ。 アフリカ王者相手に2得点を挙げた彼は、通算14得点に到達した。現在24歳という若さと絶好調ぶりを考えると、専門家たちはメッシとクローゼを抜いて新記録を達成するのは時間の問題だと見ている。
- AFP
フランスの今後はどうなるのか？
フランス代表と新・歴代最多得点者は、月曜に2026年W杯グループステージ第2戦に臨む。デシャン監督率いるチームはフィラデルフィアでイラクと戦い、早期突破を狙う。最後はノルウェー戦でグループステージを締める。