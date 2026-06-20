キリアン・ムバッペから絶賛を受けたフランス代表のマイケル・オリゼは、その期待に応えたいと意気込む。

フランス代表のセネガル戦（3-1勝利）で、ムバッペとオリゼの連携が光った。ムバッペは2得点を挙げ、どちらもオリゼのアシストだった。レアル・マドリードのスターは、24歳のオリゼを「現在のフランス代表にも未来にも欠かせない選手」と絶賛した。

『レキップ』のインタビューでは「彼は『今日』と『明日』の象徴だ。プレーは優雅で視野が広い」と絶賛した。 彼とは馬が合う。最近は二人でフランス語を話している。彼はフランス語が上手だ。とはいえ、彼の性格上、メディアの皆さんは彼のフランス語が上達しているかどうか、おそらく永遠に知ることはないだろうね。だって、彼はあまり話してくれないから（笑）。彼はそういうのが好きじゃないんだ。それが彼という人間なんだ。 マイケルは内向的で言葉は慎重に選ぶが、足が代わりに語ってくれる。そのままの彼を受け入れてほしい。彼は決して変わらない。優れた選手であり、素晴らしい人間だ。」