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キリアン・ムバッペから絶賛を受けたフランス代表のマイケル・オリゼは、その期待に応えたいと意気込む。
ムバッペ、オリゼを「フランスの未来」と称賛
フランス代表のセネガル戦（3-1勝利）で、ムバッペとオリゼの連携が光った。ムバッペは2得点を挙げ、どちらもオリゼのアシストだった。レアル・マドリードのスターは、24歳のオリゼを「現在のフランス代表にも未来にも欠かせない選手」と絶賛した。
『レキップ』のインタビューでは「彼は『今日』と『明日』の象徴だ。プレーは優雅で視野が広い」と絶賛した。 彼とは馬が合う。最近は二人でフランス語を話している。彼はフランス語が上手だ。とはいえ、彼の性格上、メディアの皆さんは彼のフランス語が上達しているかどうか、おそらく永遠に知ることはないだろうね。だって、彼はあまり話してくれないから（笑）。彼はそういうのが好きじゃないんだ。それが彼という人間なんだ。 マイケルは内向的で言葉は慎重に選ぶが、足が代わりに語ってくれる。そのままの彼を受け入れてほしい。彼は決して変わらない。優れた選手であり、素晴らしい人間だ。」
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オリゼは船長の言葉に答えた
代表18試合7得点を誇るオリゼは、キャプテンの期待にも謙虚に耳を傾けた。 この謙虚さは、バイエルン・ミュンヘンでの2025-26シーズンの活躍（52試合22得点31アシスト）の後でも変わっていない。世界最高峰の選手から称賛を受けながらも、彼はコンディション維持と成長に集中している。
「とても光栄です。同意はしませんが、特にキリアンからそう言ってもらえると嬉しいです。共にプレーし、尊敬する実績のある選手からの言葉ですから。今は『今を生きる選手』ですね。 しかし、このまま努力を続け、謙虚さを保てば、いつか『未来の選手』になれると信じています」とオリゼは語った。
バイエルン・ミュンヘンで確固たる地位を築く
ブンデスリーガ移籍後、このウインガーの成長は飛躍的に加速した。オリゼは2024年夏、クリスタル・パレスからバイエルン・ミュンヘンへ5年契約で移籍。2024-25シーズンのブンデスリーガ最優秀新人賞と2025-26シーズンの同最優秀選手賞を獲得し、活躍を続けている。 卓越したテクニックと決定力でクラブと代表の両方で中心選手となり、ドイツでの成功は代表での活躍期待を裏付ける。
ピッチ外の彼は控えめだが、ピッチ上では攻撃陣を牽引。デシャン率いるフランス代表でもレギュラーを確保し、ムバッペやデンベレと共に攻撃の軸となっている。 昨季国内2冠（ブンデスリーガとDFBポカール）を達成したオリゼは、準優勝国フランスを1998年、2018年に続く3度目の世界王座へ導くことを目指す。2024年五輪で銀メダルを獲得した彼は、初の主要国際タイトルに燃えている。
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レアル・マドリードが否定したため、オリセはイラクに注目している。
最近の報道では、オリゼが今夏レアル・マドリードへ移籍し、ムバッペとクラブでタッグを組むとささやかれていた。しかし、レアルは交渉を否定する公式声明を発表し、憶測を否定した。これにより、オリゼはフランス代表としてイラク戦に集中し、チームの勝利と次ラウンド進出を目指す。