FIFPRO男子ワールドイレブンは、現代サッカー界のトップ選手たちによる投票で毎年選ばれる。2005年に始まったこの賞は、世界の舞台で卓越した活躍を見せた選手をたたえるものだ。
2026年の賞は第22回に当たり、11月9日に発表された。各ポジションで最多得票を得た計11人がFIFPROワールドイレブンに選出される。
ここでは、リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、キリアン・エムバペ、ディディエ・ドログバ、ジャンルイジ・ブッフォンら、世界的スターが名を連ねた歴代の選出メンバーを振り返る。
FIFPRO男子ワールドイレブンは、現代サッカー界のトップ選手たちによる投票で毎年選ばれる。2005年に始まったこの賞は、世界の舞台で卓越した活躍を見せた選手をたたえるものだ。
2026年の賞は第22回に当たり、11月9日に発表された。各ポジションで最多得票を得た計11人がFIFPROワールドイレブンに選出される。
ここでは、リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、キリアン・エムバペ、ディディエ・ドログバ、ジャンルイジ・ブッフォンら、世界的スターが名を連ねた歴代の選出メンバーを振り返る。
GK：ダビド・ラヤ（スペイン）
DF：ヌーノ・メンデス（ポルトガル）、パウ・クバルシ（スペイン）、アクラフ・ハキミ（モロッコ）
MF：ジュード・ベリンガム（イングランド）、ロドリ（スペイン）、ヴィティーニャ（ポルトガル）
FW：キリアン・エンバペ（フランス）、アーリング・ハーランド（ノルウェー）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）、ラミン・ヤマル（スペイン）
GK： ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア）
DF： アクラフ・ハキミ（モロッコ）、フィルジル・ファン・ダイク（オランダ）、ヌーノ・メンデス（ポルトガル）
MF： コール・パーマー（イングランド）、ジュード・ベリンガム（イングランド）、ペドリ（スペイン）、ヴィティーニャ（ポルトガル）
FW： ラミン・ヤマル（スペイン）、キリアン・エンバペ（フランス）、ウスマン・デンベレ（フランス）
GK：エデルソン（マンチェスター・シティ）
DF：ダニ・カルバハル（レアル・マドリー）、フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）、アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー）
MF：ロドリ（マンチェスター・シティ）、ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、トニ・クロース（レアル・マドリー）、ケヴィン・デ・ブライネ（マンチェスター・シティ）
FW：キリアン・エンバペ（PSG／レアル・マドリー）、アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）
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ゴールキーパー：ティボー・クルトワ（ベルギー）
ディフェンダー：ルベン・ディアス（ポルトガル）、ジョン・ストーンズ（イングランド）、カイル・ウォーカー（イングランド）
ミッドフィールダー：ジュード・ベリンガム（イングランド）、ケヴィン・デ・ブライネ（ベルギー）、ベルナルド・シウバ（ポルトガル）
フォワード：ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）、キリアン・エンバペ（フランス）、アーリング・ハーランド（ノルウェー）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
GK：ティボー・クルトワ（ベルギー）
DF：ジョアン・カンセロ（ポルトガル）、フィルジル・ファン・ダイク（オランダ）、アクラフ・ハキミ（モロッコ）
MF：ケヴィン・デ・ブライネ（ベルギー）、カゼミーロ（ブラジル）、ルカ・モドリッチ（クロアチア）
FW：キリアン・エンバペ（フランス）、アーリング・ハーランド（ノルウェー）、カリム・ベンゼマ（フランス）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
GK：ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア）
DF：ダヴィド・アラバ（オーストリア）、レオナルド・ボヌッチ（イタリア）、ルベン・ディアス（ポルトガル）
MF：ジョルジーニョ（イタリア）、エンゴロ・カンテ（フランス）、ケヴィン・デ・ブライネ（ベルギー）
FW：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、アーリング・ハーランド（ノルウェー）、ロベルト・レヴァンドフスキ（ポーランド）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
GK：アリソン（ブラジル）
DF：アルフォンソ・デイヴィス（カナダ）、セルヒオ・ラモス（スペイン）、フィルジル・ファン・ダイク（オランダ）、トレント・アレクサンダー＝アーノルド（イングランド）
MF：ケヴィン・デ・ブライネ（ベルギー）、チアゴ（スペイン）、ヨシュア・キミッヒ（ドイツ）
FW：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、ロベルト・レヴァンドフスキ（ポーランド）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
GK：アリソン（ブラジル）
DF：マルセロ（ブラジル）、セルヒオ・ラモス（スペイン）、フィルジル・ファン・ダイク（オランダ）、マタイス・デ・リフト（オランダ）
MF：エデン・アザール（ベルギー）、フレンキー・デ・ヨング（オランダ）、ルカ・モドリッチ（クロアチア）
FW：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、キリアン・エンバペ（フランス）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
ゴールキーパー：ダビド・デ・ヘア（スペイン）
ディフェンダー：マルセロ（ブラジル）、セルヒオ・ラモス（スペイン）、ラファエル・ヴァラン（フランス）、ダニ・アウベス（ブラジル）
ミッドフィルダー：エデン・アザール（ベルギー）、エンゴロ・カンテ（フランス）、ルカ・モドリッチ（クロアチア）
フォワード：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、キリアン・エンバペ（フランス）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
GK：ジャンルイジ・ブッフォン（イタリア）
DF：マルセロ（ブラジル）、セルヒオ・ラモス（スペイン）、レオナルド・ボヌッチ（イタリア）、ダニ・アウヴェス（ブラジル）
MF：アンドレス・イニエスタ（スペイン）、トニ・クロース（ドイツ）、ルカ・モドリッチ（クロアチア）
FW：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、ネイマール（ブラジル）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
ゴールキーパー：マヌエル・ノイアー（ドイツ）
ディフェンダー：マルセロ（ブラジル）、セルヒオ・ラモス（スペイン）、ジェラール・ピケ（スペイン）、ダニエウ・アウベス（ブラジル）
ミッドフィールダー：アンドレス・イニエスタ（スペイン）、トニ・クロース（ドイツ）、ルカ・モドリッチ（クロアチア）
フォワード：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、ルイス・スアレス（ウルグアイ）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
ゴールキーパー：マヌエル・ノイアー（ドイツ）
ディフェンダー：マルセロ（ブラジル）、セルヒオ・ラモス（スペイン）、チアゴ・シウバ（ブラジル）、ダニエウ・アウベス（ブラジル）
ミッドフィルダー：ポール・ポグバ（フランス）、アンドレス・イニエスタ（スペイン）、ルカ・モドリッチ（クロアチア）
フォワード：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、ネイマール（ブラジル）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
ゴールキーパー：マヌエル・ノイアー（ドイツ）
ディフェンダー：フィリップ・ラーム（ドイツ）、ダヴィド・ルイス（ブラジル）、チアゴ・シウバ（ブラジル）、セルヒオ・ラモス（スペイン）
ミッドフィールダー：アンヘル・ディ・マリア（アルゼンチン）、トニ・クロース（ドイツ）、アンドレス・イニエスタ（スペイン）
フォワード：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）、アリエン・ロッベン（オランダ）
GK：マヌエル・ノイアー（ドイツ）
DF：フィリップ・ラーム（ドイツ）、セルヒオ・ラモス（スペイン）、チアゴ・シウバ（ブラジル）、ダニ・アウヴェス（ブラジル）
MF：フランク・リベリー（フランス）、シャビ（スペイン）、アンドレス・イニエスタ（スペイン）
FW：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、ズラタン・イブラヒモビッチ（スウェーデン）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
ゴールキーパー：イケル・カシージャス（スペイン）
ディフェンダー：マルセロ（ブラジル）、ジェラール・ピケ（スペイン）、セルヒオ・ラモス（スペイン）、ダニ・アウヴェス（ブラジル）
ミッドフィルダー：アンドレス・イニエスタ（スペイン） シャビ・アロンソ（スペイン） シャビ（スペイン）
フォワード： クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、ファルカオ（コロンビア）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
GK：イケル・カシージャス（スペイン）
DF：セルヒオ・ラモス（スペイン）、ジェラール・ピケ（スペイン）、ネマニャ・ヴィディッチ（セルビア）、ダニ・アウヴェス（ブラジル）
MF：アンドレス・イニエスタ（スペイン）、シャビ（スペイン）、シャビ・アロンソ（スペイン）
FW：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、ウェイン・ルーニー（イングランド）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
GK：イケル・カシージャス（スペイン）
DF：カルレス・プジョル（スペイン）、ジェラール・ピケ（スペイン）、ルシオ（ブラジル）、マイコン（ブラジル）
MF：アンドレス・イニエスタ（スペイン）、シャビ（スペイン）、ウェスレイ・スナイデル（オランダ）
FW：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、ダビド・ビジャ（スペイン）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
ゴールキーパー：イケル・カシージャス（スペイン）
ディフェンダー：パトリス・エブラ（フランス）、ネマニャ・ヴィディッチ（セルビア）、ジョン・テリー（イングランド）、ダニ・アウベス（ブラジル）
ミッドフィールダー：アンドレス・イニエスタ（スペイン）、シャビ（スペイン）、スティーブン・ジェラード（イングランド）
フォワード：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、フェルナンド・トーレス（スペイン）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
GK：イケル・カシージャス（スペイン）
DF：カルレス・プジョル（スペイン）、リオ・ファーディナンド（イングランド）、ジョン・テリー（イングランド）、セルヒオ・ラモス（スペイン）
MF：カカ（ブラジル）、シャビ（スペイン）、スティーブン・ジェラード（イングランド）
FW：クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）、フェルナンド・トーレス（スペイン）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
GK：ジャンルイジ・ブッフォン（イタリア）
DF：カルレス・プジョル（スペイン）、ファビオ・カンナバーロ（イタリア）、ジョン・テリー（イングランド）、アレッサンドロ・ネスタ（イタリア）
MF：スティーブン・ジェラード（イングランド）、カカ（ブラジル）、クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）
FW：ロナウジーニョ（ブラジル）、ディディエ・ドログバ（コートジボワール）、リオネル・メッシ（アルゼンチン）
GK：ジャンルイジ・ブッフォン（イタリア）
DF：ジャンルカ・ザンブロッタ（イタリア）、ファビオ・カンナバーロ（イタリア）、ジョン・テリー（イングランド）、リリアン・テュラム（フランス）
MF：カカ（ブラジル）、アンドレア・ピルロ（イタリア）、ジネディーヌ・ジダン（フランス）
FW：ロナウジーニョ（ブラジル）、ティエリ・アンリ（フランス）、サミュエル・エトー（カメルーン）
GK：ジーダ（ブラジル）
DF：パオロ・マルディーニ（イタリア）、アレッサンドロ・ネスタ（イタリア）、ジョン・テリー（イングランド）、カフー（ブラジル）
MF：フランク・ランパード（イングランド）、クロード・マケレレ（フランス）、ジネディーヌ・ジダン（フランス）
FW：ロナウジーニョ（ブラジル）、アンドリー・シェフチェンコ（ウクライナ）、サミュエル・エトー（カメルーン）