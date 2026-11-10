FIFPRO男子ワールドイレブンは、現代サッカー界のトップ選手たちによる投票で毎年選ばれる。2005年に始まったこの賞は、世界の舞台で卓越した活躍を見せた選手をたたえるものだ。

2026年の賞は第22回に当たり、11月9日に発表された。各ポジションで最多得票を得た計11人がFIFPROワールドイレブンに選出される。

ここでは、リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、キリアン・エムバペ、ディディエ・ドログバ、ジャンルイジ・ブッフォンら、世界的スターが名を連ねた歴代の選出メンバーを振り返る。