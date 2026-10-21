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キリアン・エンバペのバロンドールへの夢が、同じフランス人に「恥ずかしい思い」をさせた。レアル・マドリーの「銀河系スター」は10代の頃から受賞を目指してきた
エンバペ、PSGとフランス代表、ワールドカップで歴史を刻む
トップチームでのデビューを見る前にそう言い切るのは、大胆な予想だった。当時、その確かな才能が開花する保証はなかった。それでもエンバペは、その後まもなくモナコで頭角を現した。
以来、パリ・サンジェルマンの歴代最多得点者となり、フランス代表でも歴史を塗り替えるゴールゲッターとなった。さらに、レアル・マドリーでは「銀河系軍団」の一員として、クリスティアーノ・ロナウドを思わせる数字を残している。
27歳の今、バロンドールの有力候補に常に名を連ねる。しかし、この栄誉ある賞にはあと一歩のところで届かずにいる。2026年も同じ運命をたどるとみられており、ハリー・ケインとラミン・ヤマルが今回のバロンドール争いをリードしている。
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「銀河系軍団」の看板選手はバロンドールを一度も受賞していない
エンバペは、2025-26シーズンにラ・リーガ得点王に輝き、チャンピオンズリーグでも得点ランキングの首位に立ち、ワールドカップのゴールデンブーツを獲得したうえ、FIFAの看板大会で記録を塗り替えたという実績を今なお挙げることができる。
しかし、クラブでの目に見える成功は乏しい。直近2シーズンで主要タイトルを一つも獲得しておらず、その状況はエンバペのバロンドール獲得にとって不利に働いている。
それでも時間はまだ味方している。大方の見方では、エンバペは世界最高のサッカー選手だ。驚異的な個人としての水準を維持できれば、スポーツ界最高峰の舞台で評価を得るはずだ。
エンバペは常に世界最高の選手になることを目指してきた
同胞のグリマンディは、長年の夢がかなうことを願っている。かつてエンバペをロンドン北部に連れてこようとした元アーセナル選手は、GOALに対し、ベットビクター・オンラインカジノとの提携による取材で、この恐るべきFWがいつか願いをかなえられるかと問われ、こう語った。「唯一の問題は、チームとしてのタイトルを一つも獲得できなかったことだ。
「だが、個人のパフォーマンスを見れば、彼はチャンピオンズリーグの得点王で、ワールドカップの得点王で、スペインでも得点王だ。個人として、これ以上できたのか。私には分からない。昨シーズンは素晴らしい1年を送った。唯一の問題はタイトルを獲得できなかったことだ。タイトルの有無も選考の一部だと分かっている。
「ここ2年のバロンドールは難しい。誰が選ばれるのか、はっきりとは分からないからだ。名前は3人挙がる。私としては、いつかケインにバロンドールを受賞してほしい。実現するかは分からないが、彼はこれまで多くのことを成し遂げてきた。彼の精神性もプレーの質も、私はとても気に入っている。ただ、今年はどうなるか分からない。ヤマル、エンバペ、ケインの誰かかもしれない。
「こんな話がある。アーセン［ヴェンゲル］と一緒にキリアンの自宅で彼に会ったときのことだ。彼の母親が『アーセン、私の息子を知っていますか？』と聞いたのを覚えている。アーセンは『いや、まだ17歳だから、彼のことはあまりよく知らない。でも、ジルからは本当に素晴らしい選手だと聞いている』と答えた。
「すると母親は『いつか彼はバロンドールを受賞します』と言った。私は面食らった。バロンドールだって？ まだ17歳なのに！ だが、彼はキャリアを通じて、そこに向けて準備してきた。いつか受賞してほしいと思う。子どもの頃から、サッカーを始めた頃から、それが彼自身の目標なのだから」
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レアル・マドリーで記録されている目覚ましい得点数
ティエリ・アンリやアンドレス・イニエスタのように、世界のサッカー界で多くの実績を残しながらも、バロンドールを手にできなかった名選手は数多い。エンバペは、同賞の受賞も自らの運命の一部だと信じ続けている。
エンバペは今季も好調を維持しており、レアル・マドリーで公式戦11試合に出場して11得点を記録。水曜日には、ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリーがRBライプツィヒをホームに迎えるチャンピオンズリーグの試合に再び出場する。
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