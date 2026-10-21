同胞のグリマンディは、長年の夢がかなうことを願っている。かつてエンバペをロンドン北部に連れてこようとした元アーセナル選手は、GOALに対し、ベットビクター・オンラインカジノとの提携による取材で、この恐るべきFWがいつか願いをかなえられるかと問われ、こう語った。「唯一の問題は、チームとしてのタイトルを一つも獲得できなかったことだ。

「だが、個人のパフォーマンスを見れば、彼はチャンピオンズリーグの得点王で、ワールドカップの得点王で、スペインでも得点王だ。個人として、これ以上できたのか。私には分からない。昨シーズンは素晴らしい1年を送った。唯一の問題はタイトルを獲得できなかったことだ。タイトルの有無も選考の一部だと分かっている。

「ここ2年のバロンドールは難しい。誰が選ばれるのか、はっきりとは分からないからだ。名前は3人挙がる。私としては、いつかケインにバロンドールを受賞してほしい。実現するかは分からないが、彼はこれまで多くのことを成し遂げてきた。彼の精神性もプレーの質も、私はとても気に入っている。ただ、今年はどうなるか分からない。ヤマル、エンバペ、ケインの誰かかもしれない。

「こんな話がある。アーセン［ヴェンゲル］と一緒にキリアンの自宅で彼に会ったときのことだ。彼の母親が『アーセン、私の息子を知っていますか？』と聞いたのを覚えている。アーセンは『いや、まだ17歳だから、彼のことはあまりよく知らない。でも、ジルからは本当に素晴らしい選手だと聞いている』と答えた。

「すると母親は『いつか彼はバロンドールを受賞します』と言った。私は面食らった。バロンドールだって？ まだ17歳なのに！ だが、彼はキャリアを通じて、そこに向けて準備してきた。いつか受賞してほしいと思う。子どもの頃から、サッカーを始めた頃から、それが彼自身の目標なのだから」