ムバッペはこの夏にスペインのクラブへ移籍した後、新監督モウリーニョへの称賛を口にした。27歳のフランス代表はポルトガル人指揮官の下で好調なスタートを切っており、リーガ4試合で4ゴールを記録している。

ともに仕事を始めてわずか数週間で、この元パリジャンは新指揮官の戦術眼に強い印象を受けたという。ムバッペは、監督から明確な指針を与えられていることが、ピッチ上での好パフォーマンスの大きな要因になっていると感じている。