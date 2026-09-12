AFP
翻訳者：
キリアン・エンバペが、レアル・マドリーでジョゼ・モウリーニョについて度肝を抜かれたことを明かす
ムバッペ、モウリーニョの知性に感銘受ける
ムバッペはこの夏にスペインのクラブへ移籍した後、新監督モウリーニョへの称賛を口にした。27歳のフランス代表はポルトガル人指揮官の下で好調なスタートを切っており、リーガ4試合で4ゴールを記録している。
ともに仕事を始めてわずか数週間で、この元パリジャンは新指揮官の戦術眼に強い印象を受けたという。ムバッペは、監督から明確な指針を与えられていることが、ピッチ上での好パフォーマンスの大きな要因になっていると感じている。
- Getty Images Sport
フランス代表スターがスペシャル・ワンの明確なビジョンを称賛
ムバッペはマドリーでモウリーニョとともに仕事を始めて以来、彼の知性にどれほど感銘を受けているかをすぐに強調した。FWは、監督の明晰な思考がチームに不可欠なリーダーシップをもたらしていると説明した。
「どんなタイプの監督かって？ とても知的だ！ あの人の知性には驚かされた」とムバッペは『MaxiFoot』の引用として語った。「とはいえ、驚きはない。そうでなければジョゼ・モウリーニョにはなれないからね」
ラ・リーガでの好スタートを素早く切るための指示に従うことが鍵
エンバペのシーズン序盤のスタッツは、このパートナーシップがここまでいかに効果的であったかを物語っている。リーガ4試合で4得点を挙げている27歳は、レアル・マドリーがチャンピオンズリーグでインテルに2-1で勝利した試合でもゴールを記録した。
このフランス代表はさらにこう付け加えた。「ただ、彼は自分が何をしているのか、どこへ向かっているのかを分かっていると感じる。選手たちにとっては、従うべき方向性があることが重要だ。彼がいれば、物事をうまく進めるために必要なものはすべてそろっている」
- Getty Images
マドリードのFW、継続的な成功を目指す
今のところ、エムバペは引き続き指揮官の要求を遂行し、最高の状態を維持している。フランス代表とモウリーニョの間に生まれた早期の相乗効果は、レアル・マドリーの今季の見通しにとって好材料だ。エムバペは、リーガの試合でサンティアゴ・ベルナベウにラージョ・バジェカーノを迎える一戦でも、再びチームに貢献することを目指す。
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