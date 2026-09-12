あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP
Yosua Arya

翻訳者：

キリアン・エンバペが、レアル・マドリーでジョゼ・モウリーニョについて度肝を抜かれたことを明かす

キリアン・エンバペ
ジョゼ・モウリーニョ
レアル・マドリー
ラ・リーガ

キリアン・エムバペが、ジョゼ・モウリーニョの今夏のレアル・マドリー加入後、その下でプレーする中での第一印象を明かした。フランス人アタッカーは今季のリーガで好スタートを切っているが、ここまで最も大きな影響を受けたのは、このポルトガル人指揮官の知性だという。

  • ムバッペ、モウリーニョの知性に感銘受ける

    ムバッペはこの夏にスペインのクラブへ移籍した後、新監督モウリーニョへの称賛を口にした。27歳のフランス代表はポルトガル人指揮官の下で好調なスタートを切っており、リーガ4試合で4ゴールを記録している。

    ともに仕事を始めてわずか数週間で、この元パリジャンは新指揮官の戦術眼に強い印象を受けたという。ムバッペは、監督から明確な指針を与えられていることが、ピッチ上での好パフォーマンスの大きな要因になっていると感じている。

    • 広告
  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    フランス代表スターがスペシャル・ワンの明確なビジョンを称賛

    ムバッペはマドリーでモウリーニョとともに仕事を始めて以来、彼の知性にどれほど感銘を受けているかをすぐに強調した。FWは、監督の明晰な思考がチームに不可欠なリーダーシップをもたらしていると説明した。

    「どんなタイプの監督かって？ とても知的だ！ あの人の知性には驚かされた」とムバッペは『MaxiFoot』の引用として語った。「とはいえ、驚きはない。そうでなければジョゼ・モウリーニョにはなれないからね」

  • ラ・リーガでの好スタートを素早く切るための指示に従うことが鍵

    エンバペのシーズン序盤のスタッツは、このパートナーシップがここまでいかに効果的であったかを物語っている。リーガ4試合で4得点を挙げている27歳は、レアル・マドリーがチャンピオンズリーグでインテルに2-1で勝利した試合でもゴールを記録した。

    このフランス代表はさらにこう付け加えた。「ただ、彼は自分が何をしているのか、どこへ向かっているのかを分かっていると感じる。選手たちにとっては、従うべき方向性があることが重要だ。彼がいれば、物事をうまく進めるために必要なものはすべてそろっている」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • MbappeGetty Images

    マドリードのFW、継続的な成功を目指す

    今のところ、エムバペは引き続き指揮官の要求を遂行し、最高の状態を維持している。フランス代表とモウリーニョの間に生まれた早期の相乗効果は、レアル・マドリーの今季の見通しにとって好材料だ。エムバペは、リーガの試合でサンティアゴ・ベルナベウにラージョ・バジェカーノを迎える一戦でも、再びチームに貢献することを目指す。

ラ・リーガ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
ラージョ・バジェカーノ crest
ラージョ・バジェカーノ
RAY