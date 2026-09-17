キリアン・エムバペ、セウタ支援シャツを隠した判断を擁護　レアル・マドリーのスターが騒動について沈黙を破る

水曜日に『ディアリオAS』の取材に応じたフランス代表のエムバペは、自身の行動について説明した。「誤解なく伝わるように、はっきり説明したい」とエムバペは述べた。「あれはクラブが決めたことで、ユニフォームを着るという判断だった。僕たち選手はそれを着る必要があった。まず言いたいのは、セウタとすべての犠牲者に全面的な連帯を示しているということだ。なぜなら、僕は選手である前に一人の人間だからだ」

両親がアルジェリアとカメルーンからフランスに移住したこのFWは、バランスの取れた視点を保ちたい考えを強調した。さらにこう続けた。「ただ、命を落としたすべての移民や、厳しい状況に置かれている人たちにも目を向け、支援の意思を示したかった。とても難しい立場だった。というのも、僕がセウタの人々に反対していると思われるかもしれないからだ。でも、まったくそんなことはない。彼らに対して何の反感もないし、心から支持している。ただ同時に、苦しんでいるすべての人たちにも目を向けたかった」

危機の平和的解決を訴え、エムバペはこう締めくくった。「結局のところ、僕は人間であり、ある苦しみを別の苦しみより優先したくはない。苦しんでいる人たちがいて、この世界でそうした現実を見るのは本当に悲しい。僕はこの世界にとって最善を望む人間だ。前向きさと平和のメッセージを送りたいし、これが早く解決することを願っている」