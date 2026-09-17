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キリアン・エムバペ、セウタ支援シャツを隠した判断を擁護 レアル・マドリーのスターが騒動について沈黙を破る
マドリーのスター選手たちが試合前に物議を醸す
火曜日にエルチェで行われるラ・リーガの一戦を前に、ホームのエルチェとレアル・マドリーは「私たちは皆セウタ出身だ」と記されたTシャツを着用することで合意した。この取り組みは地元の経済団体によって企画されたもので、7月にモロッコからの大規模な移民流入があった後のスペイン領セウタの人道的状況に光を当てることを目的としていた。
こうした全体の合意があったにもかかわらず、エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、コナテにはスペインメディアの厳しい視線が注がれた。3人は試合前のプレゼンテーション中、その衣服を胸元までまくり上げ、文言を意図的に隠したことで、即座に反発を招いた。
- Getty Images Sport
エムバペが自身の立場を説明
水曜日に『ディアリオAS』の取材に応じたフランス代表のエムバペは、自身の行動について説明した。「誤解なく伝わるように、はっきり説明したい」とエムバペは述べた。「あれはクラブが決めたことで、ユニフォームを着るという判断だった。僕たち選手はそれを着る必要があった。まず言いたいのは、セウタとすべての犠牲者に全面的な連帯を示しているということだ。なぜなら、僕は選手である前に一人の人間だからだ」
両親がアルジェリアとカメルーンからフランスに移住したこのFWは、バランスの取れた視点を保ちたい考えを強調した。さらにこう続けた。「ただ、命を落としたすべての移民や、厳しい状況に置かれている人たちにも目を向け、支援の意思を示したかった。とても難しい立場だった。というのも、僕がセウタの人々に反対していると思われるかもしれないからだ。でも、まったくそんなことはない。彼らに対して何の反感もないし、心から支持している。ただ同時に、苦しんでいるすべての人たちにも目を向けたかった」
危機の平和的解決を訴え、エムバペはこう締めくくった。「結局のところ、僕は人間であり、ある苦しみを別の苦しみより優先したくはない。苦しんでいる人たちがいて、この世界でそうした現実を見るのは本当に悲しい。僕はこの世界にとって最善を望む人間だ。前向きさと平和のメッセージを送りたいし、これが早く解決することを願っている」
ラ・リーガでより広範な緊張が浮き彫りになる
セウタを巡る政治的な複雑さは、今週行われた他のスペイン国内の試合にも影響を及ぼした。レアル・ベティスのウインガー、アブデ・エザルズリは、モロッコ代表であり、幼少期にスペインへ移り住んだが、母国のサポーターから反発を受けた。
アブデは、ベティスが月曜日にビジャレアルと対戦する前にも、同様の試合前トリビュートに参加していた。SNSを通じて、このFWはその行為について謝罪するつもりはないと強調し、そのシャツに政治的な意図はなく、「モロッコ国民への軽蔑」を示すためのものでもなかったと述べた。
- ZUMA Press Wire
焦点は再びサッカーに移る
ジョゼ・モウリーニョ監督のチームは、最近の騒動を乗り越え、国内での戦いを続けようとしている。エルチェ戦で僅差ながらも重要な勝ち点3を手にしたマドリーは、過密日程の中でもタイトル争いを維持するため、素早く気持ちを切り替えなければならない。
そのレアル・マドリーに次に待ち受けるのは大一番だ。日曜日には、大きな注目を集めるダービーで同じ街のライバル、アトレティコ・マドリーと対戦する。
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