キリアン・エムバペより優れる？ハリー・ケインが世界最高の「No.9」と呼ばれる理由と、バイエルン・ミュンヘンでキャリア終盤にポジション変更する可能性に迫る。

クリスティアーノ・ロナウドは21世紀の最多得点者ランキングで間違いなくトップに立つ。このポルトガル出身の「史上最高の選手（GOAT）」は、当初は技巧派ウインガーとしてキャリアを始め、常にストライカーだったわけではない。それでも彼はしばしば、他とは一線を画す才能を示す。

純粋なフォワードに範囲を絞ると、ケインの得点力とチーム貢献に並ぶ選手は少ない。彼はスパーズとイングランド代表で最多得点をマークしている。

クラブと代表で高い得点を維持し、バイエルンでは2度のブンデスリーガ制覇で空白を埋めた。141試合138得点は歴史を塗り替えた。

2026年のW杯ではイングランドの主将としてチームを牽引し、バロンドール候補にも名を連ねるだろう。