Getty
翻訳者：
キリアン・エムバペより優れる？ハリー・ケインが世界最高の「No.9」と呼ばれる理由と、バイエルン・ミュンヘンでキャリア終盤にポジション変更する可能性に迫る。
クラブでも代表でも活躍し、記録を塗り替えるケイン
クリスティアーノ・ロナウドは21世紀の最多得点者ランキングで間違いなくトップに立つ。このポルトガル出身の「史上最高の選手（GOAT）」は、当初は技巧派ウインガーとしてキャリアを始め、常にストライカーだったわけではない。それでも彼はしばしば、他とは一線を画す才能を示す。
純粋なフォワードに範囲を絞ると、ケインの得点力とチーム貢献に並ぶ選手は少ない。彼はスパーズとイングランド代表で最多得点をマークしている。
クラブと代表で高い得点を維持し、バイエルンでは2度のブンデスリーガ制覇で空白を埋めた。141試合138得点は歴史を塗り替えた。
2026年のW杯ではイングランドの主将としてチームを牽引し、バロンドール候補にも名を連ねるだろう。
- Getty/GOAL
バイエルンのストライカー、ケインは世界最高の「No.9」なのか？
32歳になっても衰えないケインについて、元チームメイトのムポクは「友人たちとよく議論する。彼らはエムバペ派だが、おそらく彼こそ最高だ」と話した。
カリム・ベンゼマ、ルイス・スアレス、ロベルト・レヴァンドフスキよりも上かとも問われると、現在は「Angry Ginge’s Yanited」で『Baller League UK』に参戦中のムポクはこう続けた。「それぞれに強みがあるが、ケインと同じことはできない。
チームのためにプレーし、得点だけでなくアシストやその前のパスで味方を助ける点ではベンゼマに少し似ている。みんな素晴らしいが、ケインができることを全員ができたわけではない。ベンゼマならできるかもしれない」
ケインはより後ろに下がって、ゲームメイクの役割を担うことになるだろうか？
2027年に契約が切れるアリアンツ・アレーナでの延長交渉がまだで、ケインは来季どこでプレーするのかと問われている。
北ロンドンへの“感情的な復帰”はあり得ないとする一方、ロナウドらのように30代後半もプレーし、バルセロナやレアル・マドリードでプレーする可能性については「できるだけ長く最高レベルで続けてほしい」と語った。
レヴァンドフスキやロナウド、モドリッチのように、高いレベルでプレーし続けてほしい。
ハリー・ケインも最高レベルでプレーし続けられると思う。センターフォワード（9番）として難しくなっても、10番や8番のポジションでプレーできるだろう。彼なら問題なく適応できるはずだ。」
- Baller League UK
ケイン、バイエルンのチャンピオンズリーグ制覇に貢献したいと意気込む
ケインは火曜日、チャンピオンズリーグ準決勝第1戦でパリ・サンジェルマン戦にバイエルンとして出場し、タイトル争いに復帰する。
M’Pokuもその激戦を観戦する一人だ。彼は直近のYanited対Gold Devils FC戦で2-2の引き分けに貢献したばかり。パルク・デ・プランスでのさらなる激闘に期待している。
『Baller League』は毎週月曜17時よりwww.youtube.com/@BallerLeagueUKで生配信。