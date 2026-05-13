キリアン・エムバペへの批判が高まる中、アルバロ・アルベロアは彼がレアル・マドリードに献身的な姿勢を示していると確信している。

ムバッペは、近時の不調と出場機会減少、特に先日のバルセロナ戦での欠場により、厳しい視線を浴びている。 スペインの一部メディアは、彼がクラブに全力なのか、それともすでに代表戦を見据えているのか疑問視している。この状況はSNS上の批判や「ムバッペ退団」を求める署名運動に発展。ハムストリング負傷中にサルデーニャで休暇を取ったことがファン怒りの火に油を注いだ。

レアル・オビエド戦前、アルベロア監督は「昨日の練習を最後までできた。今日もし問題なければ起用し、クラブへの献身を証明させる」と語った。 「もちろん、そうでないとは考えられない。そうでなければ、自分がどこにいるのか分からなくなる。このクラブは全員にとって恵みだ。マドリードを離れることがどういうことか、我々は知っている。選手たちは、自分たちがどれほど幸運かを自覚しなければならない」と監督は語った。