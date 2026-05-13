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キリアン・エムバペへの批判が高まる中、アルバロ・アルベロアは彼がレアル・マドリードに献身的な姿勢を示していると確信している。
ムバッペの出場と献身性が疑問視されている
ムバッペは、近時の不調と出場機会減少、特に先日のバルセロナ戦での欠場により、厳しい視線を浴びている。 スペインの一部メディアは、彼がクラブに全力なのか、それともすでに代表戦を見据えているのか疑問視している。この状況はSNS上の批判や「ムバッペ退団」を求める署名運動に発展。ハムストリング負傷中にサルデーニャで休暇を取ったことがファン怒りの火に油を注いだ。
レアル・オビエド戦前、アルベロア監督は「昨日の練習を最後までできた。今日もし問題なければ起用し、クラブへの献身を証明させる」と語った。 「もちろん、そうでないとは考えられない。そうでなければ、自分がどこにいるのか分からなくなる。このクラブは全員にとって恵みだ。マドリードを離れることがどういうことか、我々は知っている。選手たちは、自分たちがどれほど幸運かを自覚しなければならない」と監督は語った。
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ワールドカップによる集中力低下への対処
2026年W杯を控え、一部選手が怪我を避けるためプレーの強度を調整しているとの見方が浮上している。アルベロア監督は、ムバッペを含む代表選手が試合で力を温存しているという説を即座に否定した。
「私はそんな経験はないし、今後も起きないよう願っている。選手には細心の注意を払い、95％のケースでリスクを避け、復帰時には徐々にプレー時間を増やしてきた」と説明した。 クラブの戦いが重要すぎるため、油断は許されないとも語り、「ワールドカップを気にして激しいタックルを避ける選手はいない。この3試合で証明すべきことがたくさんある」と結んだ。
アルベロアのマネジメント哲学と将来
ジョゼ・モウリーニョ監督の今夏復帰報道に加え、リーガ・エスパニョーラでの早期優勝争い脱落、チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイでの敗退により、タイトルを獲得できなかった今シーズン、アルベロアは厳しい視線にさらされている。フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの衝突が示すように、分裂したロッカールームを統率できなかったことで、彼のリーダーシップはさらに損なわれている。
「自分の決断が批判されるのは理解している」とアルベロアは語る。「多くの場合、私は本音を言う。それが監督として選手を守る方法だ。選手たちとはここで言えないことも話す。 常に敬意を持って接し、厳しい要求で追い込んできた。この守り方は変えない」と語った。自身の将来については「質問があるのは理解している。だが試合に集中したいので、リーグ戦が終わってから答える」と締めくくった。
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カルバハルの冷遇とスペイン代表
ダニ・カルバハルがスペイン代表のワールドカップメンバーから外れたことについて、アルベロアは「ピッチ内外での貢献度を考えると、私はいつでも彼をチームに迎えたい。代表でプレーできないのは残念だ」と語った。 レアル・マドリードの選手が代表に一人も選ばれなかったが、アルベロアはチームを支持し、「彼らは今シーズン、自分の価値を示した」と語った。