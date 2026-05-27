ムバッペの個人成績は輝かしいが、レアル・マドリードのチーム成績とは対照的だ。クラブは直近2シーズン、ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパのタイトルを一つも獲得できていない。この不振にサポーターは不満を募らせている。

先日2-0で勝利したレアル・オビエド戦では、リーグ優勝をバルセロナに譲った怒りから、サポーターがヴィニシウス・ジュニオールとオーレリアン・チュアメニに激しい野次を浴びせた。スタジアムは険悪な雰囲気に包まれ、フロレンティーノ・ペレス会長を批判する横断幕も目立った。