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キリアン・エムバペは、自チームのファンからブーイングを受けながらも、2年連続でレアル・マドリードの年間最優秀選手に選ばれた。
ムバッペはラ・リーガとチャンピオンズリーグで圧倒的な存在感を放っている
ムバッペは水曜日、レアル・マドリードの「シーズン最優秀選手」に選ばれ、2年連続での受賞となった。ラ・リーガでは25得点をマークして2年連続ゴールデンブーツを獲得。チャンピオンズリーグでも15得点を挙げ、得点王に輝いた。 公式戦44試合では42得点7アシスト、合計49回の決定機を演出した。パリ・サンジェルマンからフリー移籍してからの通算成績は103試合86得点12アシストとなっている。
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不穏な空気が、ベルナベウの記念すべき瞬間を覆う
ムバッペの個人成績は輝かしいが、レアル・マドリードのチーム成績とは対照的だ。クラブは直近2シーズン、ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパのタイトルを一つも獲得できていない。この不振にサポーターは不満を募らせている。
先日2-0で勝利したレアル・オビエド戦では、リーグ優勝をバルセロナに譲った怒りから、サポーターがヴィニシウス・ジュニオールとオーレリアン・チュアメニに激しい野次を浴びせた。スタジアムは険悪な雰囲気に包まれ、フロレンティーノ・ペレス会長を批判する横断幕も目立った。
マドリードに経営混乱の影が迫る
チームには暗雲が漂う。さらにコーチングスタッフも不安定で、この27歳選手が加入した2年間で監督が3度交代した。昨夏にはカルロ・アンチェロッティからシャビ・アロンソへ交代したが、すぐに解任。その後、アルヴァロ・アルベロアが暫定監督としてチーム再建を試みた。
クラブの混乱を受け、得点王は代表で安らぎを求める。 ディディエ・デシャン監督に2026年W杯代表に選ばれ、2018年の優勝に続き2度目の世界制覇を狙う。現在、大会歴代最多得点記録保持者ミロスラフ・クローゼに4ゴール差、14試合12得点はペレと並んでいる。
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モウリーニョ、スペインの首都へ戻る
土曜にアスレティック・クラブを4-2で下し、国内リーグを終了したクラブは、今夏、再建の正念場を迎える。秩序回復のため、ジョゼ・モウリーニョの2度目の就任が予想される。
クラブは、W杯に挑む主将FW不在の間に、チーム雰囲気を改善し、ライバルとの差を縮める必要がある。