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キリアン・エムバペは、レアル・マドリードが間違った膝を検査し、怪我を誤診したとの指摘を否定した。フランス代表FWは、この大失態について「間接的な責任がある」と述べている。
ムバッペ、医療ミス疑惑を否定
ムバッペは、レアル・マドリードの医療部門が、負傷した左膝ではなく右膝をスキャンするという致命的なミスを犯したとする報道に対し、反論した。この疑惑によれば、冬の検査の際にクラブの医療スタッフが健康な右脚に焦点を当てたため、27歳のムバッペは激怒したという。しかし、フランス代表の次戦を控えての会見で、このフォワードは即座にこの話をでっち上げだと一蹴した。
「間違った膝を検査したという情報は事実ではない」とムバッペは記者団に語った。「この状況について、間接的に私が責任を負っているかもしれない。なぜなら、自分の状態について伝えなければ、あらゆる解釈の余地が残されるからだ。誰もがその隙に飛びつく。それがこの世界というものだ。
「レアル・マドリードとは、常にかなり明確なコミュニケーションを取ってきた。マドリードでリハビリを始めた時も、パリにいた時もそうだ。パリでは医師、フィジオ、そしてクラブのフィットネストレーナーが同行していた。そこには何の問題もない。」
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怪我の対応について後悔はない
メディアの騒ぎにもかかわらず、ムバッペは自身のケアは専門的だったと主張している。しかし、医療管理の不備に関する報道を受け、1月にはレアル・マドリードの医療部門で大規模な刷新が行われた。ジャーナリストのダニエル・リオーロは、この大量解雇をこの一件と直接結びつけた。
「後悔するような選手だったことは一度もない」と、この攻撃的選手は回復の経過について尋ねられた際に説明した。「私が見ているのは現在と近い将来だけだ。両膝の調子が良いと感じられることを嬉しく思う。ある意味、それはクラブのおかげでもある。ここにいて、体調も万全で健康であることに、とても幸せを感じている。」
代表チームの注目はブラジルへ
医療面での懸念が解消されたことで、注目は木曜日に控えるフランス対ブラジル戦へと移っている。ムバッペが完全復帰を果たしたことはディディエ・デシャン監督にとって大きな朗報だが、監督はスター選手の出場時間については慎重な姿勢を崩していない。一方、ムバッペ自身は、起用されれば先発出場する準備ができていると宣言した。
「プレーする準備はできているし、先発でも構わない。選択は監督に委ねる」とムバッペは断言した。しかしデシャン監督は、この親善試合における主将の出場について、やや慎重な見解を示した。「先発する可能性はあるが、フル出場はしないだろう。途中出場になるかもしれない……他の24人の選手たちと同様に、2試合を通じてそうなるだろう」
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回復とラストスパート
ムバッペは、パリでセカンドオピニオンを求めたことが回復の転機だったと認め、痛みの原因を特定することが「回復への第一歩」だったと述べた。現在は100％のコンディションに戻った元PSGのスターは、ワールドカップを控えて、レアル・マドリードでシーズンを力強く締めくくることに集中している。
「膝の状態？ とても順調だよ」とムバッペは締めくくった。「パリで正しい診断を受ける機会があり、最高のレベルに戻るための最善のプランを見つけることができた。憶測にはもう慣れたよ。トップアスリートの生活の一部だからね」