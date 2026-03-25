ムバッペは、レアル・マドリードの医療部門が、負傷した左膝ではなく右膝をスキャンするという致命的なミスを犯したとする報道に対し、反論した。この疑惑によれば、冬の検査の際にクラブの医療スタッフが健康な右脚に焦点を当てたため、27歳のムバッペは激怒したという。しかし、フランス代表の次戦を控えての会見で、このフォワードは即座にこの話をでっち上げだと一蹴した。

「間違った膝を検査したという情報は事実ではない」とムバッペは記者団に語った。「この状況について、間接的に私が責任を負っているかもしれない。なぜなら、自分の状態について伝えなければ、あらゆる解釈の余地が残されるからだ。誰もがその隙に飛びつく。それがこの世界というものだ。

「レアル・マドリードとは、常にかなり明確なコミュニケーションを取ってきた。マドリードでリハビリを始めた時も、パリにいた時もそうだ。パリでは医師、フィジオ、そしてクラブのフィットネストレーナーが同行していた。そこには何の問題もない。」