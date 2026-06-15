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キリアン・エムバペは脚光を分かち合えるのか、それともリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドのような主役オーラなのか？ 同じW杯優勝者が語る、彼の心構えの変化
PSGの歴代最多得点者であり、マドリードの「ガラクティコ」の一人
1998年にフランス代表でW杯を制したルブーフは、ムバッペの現在と将来を語り続けている。10代でモナコで頭角を現したこの快速FWは、早くからスーパースターの期待を集めた。
2018年ロシア大会でフランス代表として優勝し、2022年カタール大会決勝ではハットトリックを達成したが、メッシ率いるアルゼンチンにPK戦の末敗れた。
その後パリ・サンジェルマンでクラブ歴代最多得点を記録し、レアル・マドリードでは「ギャラクティコ」として君臨。現在、代表でも新たな得点記録の頂点を狙い、歴史を刻もうとしている。
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メッシやロナウドのように、ムバッペも脚光を浴びられるか？
27歳の彼は、最も明るいスポットライトの下で主役を務めることを喜びとし、卓越した個人技を常に発揮している。その地位はメッシやロナウドと同等の才能を示しているが、必要とされればチームプレーヤーとしても振る舞うことに抵抗はないのだろうか？
この質問をレブーフに投げると、元DFの彼はワールドカップ・ベッティングとの提携インタビューでGOALにこう語った。「彼は生まれながらの主役だ。8歳の頃から世界は彼をスターと約束した。幼少期から並外れた才能を示し、その道を歩み続けてきた。
しかし、最近彼自身も気づいたように、サッカーは集団スポーツであり、真のスターはチームだ。チャンピオンズリーグでタイトルを取ったリヴァプールや現在のパリ・サンジェルマンを見れば、すべてはチームプレーにかかっている。
レアル・マドリードがひどい内容でチェルシーや パリ・サンジェルマンやマンチェスター・シティ戦でも、本来勝てないはずの試合にチーム力で勝ちました。しかしキリアンにはその意識がまだありません。後天的に身につけるのは難しい。現代は『緊急事態の独裁』と呼べるほど個人主義が強く、一気にスターにならねばならないからです。 バロンドールも今はとても重要だが、私の時代は受賞しても5分後には忘れられていた。
今は違う世界だ。責任はムバッペだけにあるわけではない。 本来重要でない部分に価値を置きすぎている。これは誤りだ。サッカーは試合ごとにチームでプレーしなければ機能しない。以前ネイマール、メッシ、ムバッペが一緒にプレーしていた。今はヴィニシウス・ジュニアとムバッペだが、彼らは集団に馴染んでおらず、うまくいかない。
リヴァプールの試合を思い出してほしい。スターはモハメド・サラーだけか？ヴィルジル・ファン・ダイクも、アリソンも、アンドリュー・ロバートソンも、トレント・アレクサンダー＝アーノルドも皆スターだった。サイドバックがクロス交換し、全員がゴールを決めた。あれこそ本当のサッカーだ。
だからこそ僕はサッカーが大好きだ。そういう姿を見るためにサッカーを愛している。ムバッペが4人をドリブルで抜いてもどうでもいい。彼は試合全体を見渡せていないから、僕には感心しない。 ロドリやケヴィン・デ・ブライネを称えるのは、ボールを受ける前から次のパス先を予測できるからだ。私が愛するのはその精神だ。マラドーナのような天才でも、ドリブラーよりワンタッチで全体を見通す選手の方が好きだ。予測力こそ特別なスキルだ。」
ムバッペはいつかプレミアリーグに移籍するのだろうか？
ムバッペはレアル・マドリードで103試合86得点、フランス代表では通算56得点を挙げている。ここ数か月は不満をにじませ、新天地を求めるのではないかと噂されている。
プレミアリーグ挑戦の可能性を問われたルブーフは「プレミアリーグは変わった。私がプレーしていた頃なら『まだ早い』と答えただろう。 だが、彼のスピードとイングランドで得られる可能性を考えると、ムバッペはどのリーグでも通用する。プレミアリーグでハーランドと得点王を争う姿を見たいね。
移籍金は膨大で、来季優勝候補のチームでも彼を買えるクラブはない。
アーセナルはストライカー不足だが、彼らはストライカーを活かせていない。迂回して攻撃を組み立てるため、クロスを待ってもパスが来ないギョケレスのような役割をムバッペが任されたら、激怒するだろう。 ハーランドがペップ・グアルディオラのシステムで1試合1〜2回しかボールに触れなくても機能しているように、ムバッペが同じ役割を受け入れるかは不明だ。おそらく彼は10番の位置に下がり、ボールに触れようとして監督の戦術を混乱させるだろう」
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フランス代表の試合日程：2026年ワールドカップにおける「レ・ブルー」の初戦
来季、ムバッペはサンティアゴ・ベルナベウでジョゼ・モウリーニョの指導を受ける。「スペシャル・ワン」の異名を取るモウリーニョは、厳しい監督としてマドリードに復帰する。彼は、スター揃いのチームから最大限の力を引き出す方法を早期に確立しなければならない。
ムバッペは現在、ワールドカップに集中している。フランス代表は3大会連続の決勝進出を狙い、火曜日にメットライフ・スタジアムでセネガルと初戦を迎える。