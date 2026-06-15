27歳の彼は、最も明るいスポットライトの下で主役を務めることを喜びとし、卓越した個人技を常に発揮している。その地位はメッシやロナウドと同等の才能を示しているが、必要とされればチームプレーヤーとしても振る舞うことに抵抗はないのだろうか？

この質問をレブーフに投げると、元DFの彼はワールドカップ・ベッティングとの提携インタビューでGOALにこう語った。「彼は生まれながらの主役だ。8歳の頃から世界は彼をスターと約束した。幼少期から並外れた才能を示し、その道を歩み続けてきた。

しかし、最近彼自身も気づいたように、サッカーは集団スポーツであり、真のスターはチームだ。チャンピオンズリーグでタイトルを取ったリヴァプールや現在のパリ・サンジェルマンを見れば、すべてはチームプレーにかかっている。

レアル・マドリードがひどい内容でチェルシーや パリ・サンジェルマンやマンチェスター・シティ戦でも、本来勝てないはずの試合にチーム力で勝ちました。しかしキリアンにはその意識がまだありません。後天的に身につけるのは難しい。現代は『緊急事態の独裁』と呼べるほど個人主義が強く、一気にスターにならねばならないからです。 バロンドールも今はとても重要だが、私の時代は受賞しても5分後には忘れられていた。

今は違う世界だ。責任はムバッペだけにあるわけではない。 本来重要でない部分に価値を置きすぎている。これは誤りだ。サッカーは試合ごとにチームでプレーしなければ機能しない。以前ネイマール、メッシ、ムバッペが一緒にプレーしていた。今はヴィニシウス・ジュニアとムバッペだが、彼らは集団に馴染んでおらず、うまくいかない。

リヴァプールの試合を思い出してほしい。スターはモハメド・サラーだけか？ヴィルジル・ファン・ダイクも、アリソンも、アンドリュー・ロバートソンも、トレント・アレクサンダー＝アーノルドも皆スターだった。サイドバックがクロス交換し、全員がゴールを決めた。あれこそ本当のサッカーだ。

だからこそ僕はサッカーが大好きだ。そういう姿を見るためにサッカーを愛している。ムバッペが4人をドリブルで抜いてもどうでもいい。彼は試合全体を見渡せていないから、僕には感心しない。 ロドリやケヴィン・デ・ブライネを称えるのは、ボールを受ける前から次のパス先を予測できるからだ。私が愛するのはその精神だ。マラドーナのような天才でも、ドリブラーよりワンタッチで全体を見通す選手の方が好きだ。予測力こそ特別なスキルだ。」