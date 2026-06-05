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キリアン・エムバペは将来、プレミアリーグでプレーするのだろうか。レアル・マドリードを去る日が来れば、このワールドカップ優勝者にとって「理想的な移籍先」が候補に挙がっている。
レアル・マドリードでのムバッペの記録：得点数と契約期間
27歳になったムバッペは、未体験のリーグに挑戦するか、早期に判断を迫られている。彼はサンティアゴ・ベルナベウで2029年夏まで契約を結んでいる。
レアル・マドリードでは103試合86得点をマークしながら、マドリード周辺では完全な支持を得ていないとの声もあり、契約が満期まで続くか疑問視されている。
それでも彼はパリ・サンジェルマンの歴代最多得点者であり、まもなくフランス代表でも同様の地位を確立するだろう。そのため、世界中のほぼどのクラブでも歓迎される。
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マンチェスター・ユナイテッド移籍の噂：ムバッペはプレミアリーグでプレーするのか？
過去にアーセナルへの移籍が噂され、同郷のレジェンド、ティエリ・アンリの足跡をたどる可能性もある。果たしてプレミアリーグへの移籍は実現するのか？
この件について、元オールド・トラッフォードのストライカー、サハはユニベット・ワールドカップオッズ提供によるGOALの独占インタビューでこう語った。「本当にそうなることを願っています。プレミアリーグでプレーする彼を見たいですね。
ラ・リーガで経験を積み、すでに素晴らしい活躍を見せている。なぜプレミアリーグに来ないのか。彼も、それが最高のリーグの一つだと知っているからだ。
「ムバッペを引き留められるクラブは多くない。マンチェスター・シティにはすでにハーランドという最高のストライカーがいるので、マンチェスター・ユナイテッドはムバッペにとって良い選択肢になるだろう」
ゴールデンブーツ賞：ワールドカップ得点王争い、ムバッペ対ケイン
今はクラブのことは頭から離れている。親善試合で調整しながら、ワールドカップ制覇へ再挑戦する。10代だった2018年にタイトルを獲得し、2022年決勝ではハットトリックを達成したが、PK戦の末にメッシ率いるアルゼンチンに敗れた。
北米開催の今大会でも、最前線でチームを牽引する主将の活躍が期待される。フランスが再び優勝争いに加われば、彼は得点を量産するだろう。
カタール大会ではゴールデンブーツ賞を獲得し、今大会でも連覇を狙う。成功すれば同賞2度目の受賞となる史上初の選手だ。とはいえ、得点王争いは熾烈を極める。
ムバッペが過去のゴールデンブーツ受賞者であるイングランド代表FWハリー・ケインを破り、この個人賞を再び獲得できるかと問われたサハは「難しい質問だ。だがキリアンは常に主役だ。彼は自力で得点できるし、誰にも頼らずワールドカップ決勝で3得点を挙げられる」と語った。
だから正直、キリアンが主役だ。ハリー・ケインには10番タイプのサポートが必要で、イングランド代表にも疑問がある。とはいえ、ケインは1シーズン60得点を挙げる選手だ。
しかし、ワールドカップのような大会は期間が長く移動も多い。その形式にキリアンはとても適しており、再びゴールデンブーツを獲得すると私は考える」
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2026年のワールドカップ後、ムバッペはマドリードでモウリーニョ監督のチームでプレーする見込みだ。
フランス代表は6月16日、グループI初戦でセネガルと対戦する。その前に月曜日に北アイルランドと親善試合を行う。同グループではイラクとノルウェーとも対戦し、「死の組」と呼ばれる厳しい戦いが予想される。
今後数週間でムバッペの評価はさらに高まる見込みだ。来季は「スペシャル・ワン」ことジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードに復帰するため、クラブレベルでタッグを組む可能性もある。ただし、数年内にもプレミアリーグでプレーするかどうかは未定だ。