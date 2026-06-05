今はクラブのことは頭から離れている。親善試合で調整しながら、ワールドカップ制覇へ再挑戦する。10代だった2018年にタイトルを獲得し、2022年決勝ではハットトリックを達成したが、PK戦の末にメッシ率いるアルゼンチンに敗れた。

北米開催の今大会でも、最前線でチームを牽引する主将の活躍が期待される。フランスが再び優勝争いに加われば、彼は得点を量産するだろう。

カタール大会ではゴールデンブーツ賞を獲得し、今大会でも連覇を狙う。成功すれば同賞2度目の受賞となる史上初の選手だ。とはいえ、得点王争いは熾烈を極める。

ムバッペが過去のゴールデンブーツ受賞者であるイングランド代表FWハリー・ケインを破り、この個人賞を再び獲得できるかと問われたサハは「難しい質問だ。だがキリアンは常に主役だ。彼は自力で得点できるし、誰にも頼らずワールドカップ決勝で3得点を挙げられる」と語った。

だから正直、キリアンが主役だ。ハリー・ケインには10番タイプのサポートが必要で、イングランド代表にも疑問がある。とはいえ、ケインは1シーズン60得点を挙げる選手だ。

しかし、ワールドカップのような大会は期間が長く移動も多い。その形式にキリアンはとても適しており、再びゴールデンブーツを獲得すると私は考える」