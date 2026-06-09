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キリアン・エムバペはワールドカップに向けてピークを「温存」していると主張。一方、精彩を欠いたフランス captain は、ハットトリックを達成したマイケル・オリゼの陰に隠れた。
フランス代表は、攻撃陣の調子が不安定なままワールドカップに臨む。
ワールドカップ直前の北アイルランド戦を3-1で制したフランス代表。注目されたのは2人の主力FWの明暗だった。
ムバッペは多くのチャンスを作りながら3試合連続無得点。98試合56得点を誇る主将にとって異例のスランプだが、本人も監督も慌てはない。一方、注目されたのはオリゼだ。バイエルン所属のウインガーはリール戦で鮮やかなハットトリックを記録し、好調をキープした。
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ムバッペ、得点効率への懸念を一蹴
ムバッペは攻撃で連携不足が目立ち、もどかしい試合となった。それでもデシャン監督は彼の決定力不足を気にしない。監督は「彼は自信を失っていない」と笑い飛ばした。
「心配していない。チャンスはあったが決めきれなかった。本人は『アメリカ戦のために取っておいた』と言っている。それでいい」とデシャン監督はTF1に語った。
オリゼが主役を務める
ムバッペが不調な一方で、オリゼは大会を控えたフランス代表で最も好調であることを示した。24歳の彼は前半と後半にリバウンドを連続で決め、さらに遠距離からのカーブシュートでハットトリックを達成した。
デシャン監督は「彼は輝いている。バイエルンでのシーズンと同じように、すべてが容易で効率的だ。もちろん、他の選手も必要だが」と語り、オリゼを絶賛した。
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注目はワールドカップへ
ワールドカップが迫る中、フランス代表はボストン近郊の合宿地へ移動する。デシャン監督は主力のコンディションを整え、チーム力を高めることを目指す。ムバッペとオリセが率いるフランスは、セネガル、イラク、ノルウェーと同居するグループIを突破し、北米での栄冠を狙う。