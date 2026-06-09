キリアン・エムバペはワールドカップに向けてピークを「温存」していると主張。一方、精彩を欠いたフランス captain は、ハットトリックを達成したマイケル・オリゼの陰に隠れた。

ワールドカップ直前の北アイルランド戦を3-1で制したフランス代表。注目されたのは2人の主力FWの明暗だった。

ムバッペは多くのチャンスを作りながら3試合連続無得点。98試合56得点を誇る主将にとって異例のスランプだが、本人も監督も慌てはない。一方、注目されたのはオリゼだ。バイエルン所属のウインガーはリール戦で鮮やかなハットトリックを記録し、好調をキープした。