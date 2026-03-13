キリアン・エムバペはレアル・マドリード戦への復帰にはまだ間に合わないが、アルバロ・アルベロアはマンチェスター・シティ戦への出場に期待を寄せている

ムバッペの欠場は今節の試合にとって痛手ではあるが、アルベロア監督はチームが国内リーグ優勝争いから集中力を切らさないよう求めている。同監督は、スタメンが誰であれ、選手たちは高い集中力を維持しなければならないと強調した。また、マンチェスター・シティとの第1戦と同様の、厳しい試合展開になることを予想している。

さらに彼は次のように付け加えた。「我々はラ・リーガ優勝をかけて戦っているというメンタリティで臨んでいる。これは重要な一戦だ。シティ戦と同じような雰囲気を望んでいる。対戦相手は、勝ち点以上に良いプレーをしているチームであることを認識している。我々はさらなる努力を惜しまない覚悟だ。集中力とモチベーションは高まっている。」