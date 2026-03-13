(C)Getty Images
キリアン・エムバペはレアル・マドリード戦への復帰にはまだ間に合わないが、アルバロ・アルベロアはマンチェスター・シティ戦への出場に期待を寄せている
フィットネス上の懸念により、フランスのスーパースターが戦線離脱
膝の怪我のため直近4試合を欠場していたムバッペは、土曜日に開催されるエルチェとのラ・リーガ戦にも復帰しない見込みだ。ワールドカップ優勝経験を持つ同選手はリハビリで著しい進歩を見せているものの、医療スタッフと技術陣は慎重な対応を取ることを選択した。
この決定は、来週の試合の重要性を反映したものであり、クラブは欧州の舞台に向けたムバッペのコンディションを最優先している。アルベロア監督は、国内リーグの終盤戦で長期離脱のリスクを避けるため、エースが100％の状態で公式戦に復帰できるよう万全を期したいと考えている。
ムバッペ、エルチェ戦を欠場
このフランス人FWは怪我からの回復に前向きな兆しを見せているものの、スペインの強豪クラブにとってシーズンの行方を左右する重要な一週間を控えて、コーチ陣は彼を起用するリスクを冒さないことを決断した。
「状況は複雑ではない。彼は日々良くなっている。回復は順調に進んでいる。 我々は計画を立てており、彼の回復状況次第だが、問題ないと思う。明日の試合には出場できないが、マンチェスターへの遠征には同行できるはずだ」とアルベロアは記者会見で語った。「彼にはマンチェスターへ同行してほしい。明日と日曜日の状態を見て、最終的な判断を下すつもりだ。」
高い強度を求める
ムバッペの欠場は今節の試合にとって痛手ではあるが、アルベロア監督はチームが国内リーグ優勝争いから集中力を切らさないよう求めている。同監督は、スタメンが誰であれ、選手たちは高い集中力を維持しなければならないと強調した。また、マンチェスター・シティとの第1戦と同様の、厳しい試合展開になることを予想している。
さらに彼は次のように付け加えた。「我々はラ・リーガ優勝をかけて戦っているというメンタリティで臨んでいる。これは重要な一戦だ。シティ戦と同じような雰囲気を望んでいる。対戦相手は、勝ち点以上に良いプレーをしているチームであることを認識している。我々はさらなる努力を惜しまない覚悟だ。集中力とモチベーションは高まっている。」
重要な数週間を控えて
