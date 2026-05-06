キリアン・エムバペはレアル・マドリードを去りたいのか？ 衝撃的な移籍説が浮上する中、「複雑な状況」の「実情」が明らかに

レアル・マドリードで通算100試合出場（85ゴール、11アシスト）を達成した Mbappé だが、チームメイトとの不仲説は依然として消えない。しかしクラブは、このフランス人スターの早期退団の可能性を明確に否定した。 ロマーノ氏は移籍説を否定し、「チームが苦戦中にムバッペが休暇を取るのは良いタイミングではないが、過大解釈すべきではない」と語った。さらに「レアル・マドリードとムバッペの関係が壊れたとは言えないし、今夏退団の可能性もない」と強調した。 ましてやレアル・マドリードが今夏ムバッペを放出するなんて、まったくの誤解だ。クラブには複雑な状況があるが、移籍の事実はない。」