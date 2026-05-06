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キリアン・エムバペはレアル・マドリードを去りたいのか？ 衝撃的な移籍説が浮上する中、「複雑な状況」の「実情」が明らかに
移籍の噂が浮上する中、ムバッペの去就が話題に
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レアル・マドリードは今夏、ムバッペを放出する予定はないという。27歳のムバッペは昨季リーガ・エスパニョーラで31得点を挙げ欧州得点王になったが、彼が加入して2年間、クラブはリーグ戦もチャンピオンズリーグも制していない。UEFAスーパーカップやFIFAインターコンチネンタルカップは取ったものの、主要タイトルなしという結果に失望が残っている。 ロマーノは「ムバッペとレアルの関係は現在ベストではないが、過剰に心配する必要はない」と語った。
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内部の緊張と経営危機
主要タイトルを逃した悔しさに技術的危機が重なり、状況は悪化している。カルロ・アンチェロッティは昨季限りで退任し、後任のシャビ・アロンソも途中解任された。アルヴァロ・アルベロアも今季限りでの退団が濃厚となり、クラブは新監督を探している。 この混乱を受け、4月24日の練習場での口論や、負傷中にイタリアで休暇を過ごした選手への批判など、不満が高まっているという噂も強まっている。
関係は破綻していないと一蹴する
レアル・マドリードで通算100試合出場（85ゴール、11アシスト）を達成した Mbappé だが、チームメイトとの不仲説は依然として消えない。しかしクラブは、このフランス人スターの早期退団の可能性を明確に否定した。 ロマーノ氏は移籍説を否定し、「チームが苦戦中にムバッペが休暇を取るのは良いタイミングではないが、過大解釈すべきではない」と語った。さらに「レアル・マドリードとムバッペの関係が壊れたとは言えないし、今夏退団の可能性もない」と強調した。 ましてやレアル・マドリードが今夏ムバッペを放出するなんて、まったくの誤解だ。クラブには複雑な状況があるが、移籍の事実はない。」
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来シーズンに向けて
レアル・マドリードは移籍を否定し、タイトル獲得へ新監督招聘に注力。ムバッペは来季もチームの中心だ。