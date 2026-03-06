キリアン・エムバペはティエリ・アンリを凌駕したのか？ アーセナルのレジェンドの元チームメイトであり同胞が「世代論争」を解説

ムバッペの場合、10代で世界タイトルを獲得し、2022年ワールドカップ決勝ではアルゼンチン相手にハットトリックを決めた。フランス代表歴代最多得点記録保持者の座目前に迫り、リーガ・エスパニョーラの巨人レアル・マドリードで国内および大陸最高峰の栄誉を争い続けるだろう。

フランスにおけるレジェンドとしての地位ではプラティニやジダンを超えることは永遠にないかもしれないが、アンリを追い越そうとしているのか？ ベットMGMボーナスコードなどのオファーを掲載・レビューすることで知られるSportsbookReview.comと連携して発言したアリアディエールは、その質問をGOALにこう語った。「難しい問題だよ。僕にとっては世代の問題だと思う。 父はいつも『俺にとって最高の選手はプラティニだ』と言ってた。プラティニが最高だって。俺は『父さん、ジダンの方がプラティニより上だよ』と言うと、父は『いや、違う』って。俺も将来同じことを言うだろうね。

「ティエリ・アンリは俺が見た中で最高の選手だ。誰も彼を超えることはできない。俺にとって唯一無二の存在はR9、ロナウドだった。だからたとえリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドを連れてきても、俺はR9とティエリを見て育ち、ティエリとプレーし、毎日の練習で彼を見てきたんだ。 俺にとって、彼らは永遠に最高だ。誰が彼らの記録を塗り替えようと、誰がより多くのゴールを決めようと関係ない。俺にとって、彼らは永遠に最高なんだ。

「今は14歳の息子がいるんだが、彼にとってはラミン・ヤマルとムバッペが全てなんだ。俺は『いや、お前が憧れる選手たちは、俺が子供の頃に憧れた選手たちのレベルには到底及ばないぞ！』って言うんだ。みんな同じようなものだけど、いつも良い会話になるんだよ」