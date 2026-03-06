Getty/GOAL
キリアン・エムバペはティエリ・アンリを凌駕したのか？ アーセナルのレジェンドの元チームメイトであり同胞が「世代論争」を解説
フランスのアイコンたち：プラティニからアンリを経てムバッペへ
歴史を通じてそうであったように、サポーターは往々にして、自らの熱狂が芽生え始めた時代や絶頂期に掲げられた旗印に忠誠を誓うものだ。幼少期のヒーローは、現代のアイコンよりも常に心を強く揺さぶる。
しかし活発な議論はプロスポーツの本質だ。皆が同じ意見で議論の余地もない世界は退屈極まりない。サッカー界では往々にして「チームX」か「チームY」かの二者択一となり、共通の基盤はほとんど見出せない。
フランス人選手に目を向ければ、レイモン・コパとミシェル・プラティニがジネディーヌ・ジダンやアンリへの道を開き、その後継者はポール・ポグバやエムバペといった選手たちへと受け継がれている。
フランスにおける象徴論争で、ムバッペはアンリを追い抜いたのか？
ムバッペの場合、10代で世界タイトルを獲得し、2022年ワールドカップ決勝ではアルゼンチン相手にハットトリックを決めた。フランス代表歴代最多得点記録保持者の座目前に迫り、リーガ・エスパニョーラの巨人レアル・マドリードで国内および大陸最高峰の栄誉を争い続けるだろう。
フランスにおけるレジェンドとしての地位ではプラティニやジダンを超えることは永遠にないかもしれないが、アンリを追い越そうとしているのか？ ベットMGMボーナスコードなどのオファーを掲載・レビューすることで知られるSportsbookReview.comと連携して発言したアリアディエールは、その質問をGOALにこう語った。「難しい問題だよ。僕にとっては世代の問題だと思う。 父はいつも『俺にとって最高の選手はプラティニだ』と言ってた。プラティニが最高だって。俺は『父さん、ジダンの方がプラティニより上だよ』と言うと、父は『いや、違う』って。俺も将来同じことを言うだろうね。
「ティエリ・アンリは俺が見た中で最高の選手だ。誰も彼を超えることはできない。俺にとって唯一無二の存在はR9、ロナウドだった。だからたとえリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドを連れてきても、俺はR9とティエリを見て育ち、ティエリとプレーし、毎日の練習で彼を見てきたんだ。 俺にとって、彼らは永遠に最高だ。誰が彼らの記録を塗り替えようと、誰がより多くのゴールを決めようと関係ない。俺にとって、彼らは永遠に最高なんだ。
「今は14歳の息子がいるんだが、彼にとってはラミン・ヤマルとムバッペが全てなんだ。俺は『いや、お前が憧れる選手たちは、俺が子供の頃に憧れた選手たちのレベルには到底及ばないぞ！』って言うんだ。みんな同じようなものだけど、いつも良い会話になるんだよ」
ムバッペはフランスサッカー史上最高の選手となるだろうか？
1998年ワールドカップ優勝メンバーの一人であるフランク・ルベフもまた、ムバッペが常に輝かしい同胞たちの影で活動することを運命づけられていると信じている。母国でムバッペが史上最高の選手（GOAT）の地位を得る可能性についてGOALに問われた際、彼はこう語っている。「絶対にありえない。比較の対象にならない。キャリアや時代を比較すること自体が難しいのだ」 しかしジズー（ジダン）が成し遂げたこと、偉大な選手であることに加え、彼の振る舞い——たとえ2006年の過ちがあっても——人々は彼を愛している。
「キリアン・ムバッペは私生活でいくつかの論争を起こし、フランス国内の一部の人々から怒りを買った。彼はジダンの領域に決して到達できず、おそらく誰も彼に追いつけないだろう。当時のミシェル・プラティニや、その前のレイモン・コパといった選手たちはアイコンだ。ムバッペが同じレベルに置かれるかどうかは、彼のキャリアの終わりに初めてわかるだろう。
「彼は偉大な選手だ。間違いなく偉大な選手であり、賢い男だ。私は彼を非常に誇りに思っている。しかし『なんて選手だ』と思わせるには、ピッチ上でさらに努力が必要だ。彼は素晴らしいフィニッシャーだ。レアル・マドリードは今シーズン、ほぼ毎試合ゴールを決める彼を獲得できて非常に幸運だ。 それでも彼にはもう少し求めている。例えばボールを失った時、ほんの少しだけ戻って追いかける姿勢、チームメイトを助けたいという意思を示すことだ。現代サッカーは全て統計が重要だ。何ゴール決めたか、何本のパスを出したか、どれだけ走ったか。私にとってキリアン・ムバッペは現代サッカーの最高の体現者だ。 私はそのタイプではない。だからこそ、彼にもっとそういう姿勢を見せてほしいのだ。」
ムバッペ、2026年ワールドカップに向け負傷を抱えながら調整中
ムバッペは現在負傷療養中で、レアル・マドリード戦を欠場。待ち望まれたマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦に出場できるか疑問視されている。
3月末の国際親善試合を欠場する可能性もあるが、新たなワールドカップ挑戦が始まる頃には万全の状態で臨みたいところだ。彼はこの大会で史上初の2度目の優勝を目指す。
