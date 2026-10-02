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キリアン・エムバペはエル・クラシコを欠場するのか？ レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が負傷をめぐる重大な決断
エムバペ、マドリー復帰が遅れる見通し
ムバッペは新シーズンのスタートでまさに衝撃的な活躍を見せていたが、その見事な序盤の勢いは不運な膝の負傷によって止められた。フランス人FWはマドリーでリーガにおいて圧巻の得点力を発揮し、早くも7ゴール2アシストという見事な数字を記録していた。
しかし、その歩みは直近の代表ウィーク中に中断された。ムバッペは膝の問題を負い、フランスがトルコに競り勝った1-0の勝利で決勝点を決めた直後だった。結果として、代表キャンプを予定より早く離脱せざるを得なかった。FWは直ちにスペインの首都へ戻り、クラブの医療スタッフとともにリハビリプログラムを開始した。
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モウリーニョは慎重なアプローチを取る
当初のメディカル面での見立てには一定の楽観論があり、ムバッペの離脱期間は1〜2週間の短期間にとどまると示されていた。この前向きな見通しにもかかわらず、ロス・ブランコスを率いるモウリーニョ監督は、エースの回復過程に関して極めて慎重な姿勢を取る考えだと報じられている。
『AS』によれば、このポルトガル人指揮官は、10月10日に予定されているビジャレアルとの次節リーグ戦で、このアタッカーを休ませることを真剣に検討しているという。モウリーニョ監督はスター選手を管理してきた豊富な経験を持っており、復帰を急がせれば、より深刻な再発を招く可能性があることを理解している。そのため、違和感が完全になくなるまでは、メディカルスタッフが公式戦出場を認めることはない。
焦点はバルセロナ戦へ移る
この極めて慎重なアプローチの根幹にある戦略は、ここまでのシーズンで最も重要な一戦に向けて、エムバペを万全の状態にすることに完全に照準を合わせたものだ。マドリーは10月25日、宿敵バルセロナをホームに迎え、重要なエル・クラシコに臨む予定となっている。
モウリーニョは、この歴史的一戦でチームの主力攻撃兵器を最大限の状態で機能させることを固く決意している。同じ報道によれば、首脳陣は、脅威の小さい相手との試合でこの得点力の高いアタッカーを先発に戻しても、長期的な利益はほとんどないと認識している。そのため、クラブに関わる全員にとって、彼の爆発的なスピードと決定力を国内における究極の試練に向けて温存することが唯一の優先事項となっている。
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過密日程への対応
バルセロナとの大一番を考える前に、レアル・マドリーはまず、とりわけ過密な日程をうまく乗り切らなければならない。今後控える国内でのビジャレアル戦に加え、モウリーニョ監督率いるチームは、リーグ戦と欧州大会の両方で、ローマ、セビージャ、RBライプツィヒとの重要な試練を含む厳しい連戦に臨む。
得点源の正確な復帰時期がまったく確定しないまま戦うことは、チーム全体の層に間違いなく負担をかける。それでも、レアル・マドリーにとって最優先の目標は、エムバペのコンディションを守ることにある。
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