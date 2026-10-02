ムバッペは新シーズンのスタートでまさに衝撃的な活躍を見せていたが、その見事な序盤の勢いは不運な膝の負傷によって止められた。フランス人FWはマドリーでリーガにおいて圧巻の得点力を発揮し、早くも7ゴール2アシストという見事な数字を記録していた。

しかし、その歩みは直近の代表ウィーク中に中断された。ムバッペは膝の問題を負い、フランスがトルコに競り勝った1-0の勝利で決勝点を決めた直後だった。結果として、代表キャンプを予定より早く離脱せざるを得なかった。FWは直ちにスペインの首都へ戻り、クラブの医療スタッフとともにリハビリプログラムを開始した。