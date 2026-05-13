ムバッペが他のトップストライカーと一線を画すのは、その商業的な影響力だ。リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドと同様、彼は世界的なラグジュアリーブランドとみなされている。このブランド価値こそ、サウジアラビアの公共投資基金（PIF）が移籍金記録を塗り替える覚悟を示している理由だ。2034年ワールドカップを控え、同国の認知度向上という戦略的目標に、このフランス人選手がぴったりと合致しているからだ。

ウィルソン氏は「彼のピッチ外でのブランド価値は、あらゆる移籍オファーを再定義する。メッシやロナウドと同様に、サッカーの枠を超えた価値を生み出す。ムバッペはストライカーを超えた存在だ。ナイキやEAスポーツなど複数の主要スポンサーを持ち、かつては一部のスーパースターのみが持っていたクロスオーバー魅力を備えたグローバル・ラグジュアリー・アスリート・ブランドなのである。 中東移籍が実現すれば、アフリカ（特に北アフリカ）での既存ネットワークと、PSGやレアル・マドリードが恩恵を受けている若いグローバルファン層が再統合され、新たな価値が生まれるだろう」



