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キリアン・エムバペの移籍金は？ レアル・マドリードは、リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドと同等の「ブランド力」を持つこのスター獲得に4億ユーロが必要だ。
記録的撤退の膨大なコスト
スポーツファイナンスの専門家ロブ・ウィルソン博士は、レアル・マドリードからムバッペを引き抜くには巨額の資金が必要だと語る。GamblingArabia.comの取材に、ウィルソン氏は「ムバッペはフリーで加入したが、レアルがすでに投じた額を考えると安価な移籍は不可能」と説明した。
「レアル・マドリードが彼を放出すべきだと考えるには、クラブと選手の関係がこれまでにないほど悪化しなければならない」と語った。 「ムバッペは世界最高額の選手の一人だ。形式的にはフリー移籍だが、サインボーナスや肖像権などを合わせると、レアルは契約期間中に約3億ユーロを支払うことになる」
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市場を席巻する4億ユーロのパッケージ
移籍金だけでも既存の記録を塗り替えるだろう。ウィルソン氏は、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が、パリ・サンジェルマンがネイマール獲得に支払った世界最高額2億2200万ユーロを上回る移籍金を要求すると指摘する。さらに選手の巨額年俸を加えると、この取引は世界でも一部のクラブしかクリアできないハードルとなる。
ウィルソンは「レアルが今夏に彼を売却するとしたら、莫大な金額が必要になる」と語る。実際、レアルはPSGがバルセロナからネイマールを獲得した際の移籍金を超え、新記録を樹立するつもりだ。 年俸などを含めると総額3億5000万ユーロ（4億1190万ドル）超となり、サウジアラビアが最も現実的な行き先だ」と続けた。2シーズン連続無冠を受け、このFW獲得の是非を専門家やファンが疑問視する中での発言だ。
メッシとロナウドのブランド対決
ムバッペが他のトップストライカーと一線を画すのは、その商業的な影響力だ。リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドと同様、彼は世界的なラグジュアリーブランドとみなされている。このブランド価値こそ、サウジアラビアの公共投資基金（PIF）が移籍金記録を塗り替える覚悟を示している理由だ。2034年ワールドカップを控え、同国の認知度向上という戦略的目標に、このフランス人選手がぴったりと合致しているからだ。
ウィルソン氏は「彼のピッチ外でのブランド価値は、あらゆる移籍オファーを再定義する。メッシやロナウドと同様に、サッカーの枠を超えた価値を生み出す。ムバッペはストライカーを超えた存在だ。ナイキやEAスポーツなど複数の主要スポンサーを持ち、かつては一部のスーパースターのみが持っていたクロスオーバー魅力を備えたグローバル・ラグジュアリー・アスリート・ブランドなのである。 中東移籍が実現すれば、アフリカ（特に北アフリカ）での既存ネットワークと、PSGやレアル・マドリードが恩恵を受けている若いグローバルファン層が再統合され、新たな価値が生まれるだろう」
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過度なプレッシャーとファンの反発
ビジネス面は依然として複雑だが、マドリードの現場の雰囲気はますます厳しさを増している。ムバッペ獲得プロジェクトはクラブの威信を高めることを目的としていたが、ヴィニシウス・ジュニオールやジュード・ベリンガムらを巡る戦術的な不均衡が広報上の大失態を招き、サポーターからのネット上での抗議は史上類を見ない規模に達している。
「さらに政治的な要素もあります。ファンが彼を『クラブより自分が上だ』と考える破壊的な存在と見なせば、彼と経営陣への圧力はたちまち有害になります」とウィルソンは警告した。 27歳の彼を退団させるオンライン署名には7000万件以上の賛同が集まった。このままピッチで結果を出せなければ、12か月前までは考えられなかった議論が避けられなくなる。