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キリアン・エムバペの怪我はどれほど深刻なのか？レアル・マドリードは「良好」との報告を受けたものの、このフランス人FWの左ハムストリングの状態については依然として不安を抱えている
初期検査で良好な兆候が見られる
クラブ通算100試合目の出場中に途中交代したエムバペとレアル・マドリードに、一筋の光明が差した。元パリ・サンジェルマンのスターはレアル・ベティス戦終盤に交代を要求し、ベルナベウに衝撃が走った。これにより、シーズン最大の山場となる試合への出場が危ぶまれた。
初期の医学的評価では、重傷ではない見込み。DAZNの記者セルヒオ・キランテによると、ムバッペはすでにクリニックで超音波検査を受け、結果は良好。ただし月曜日にMRI検査を行う予定だ。
- AFP
クラシコとワールドカップへの懸念は依然として残っている
検査結果は良好だったが、このフランス人選手の危機はまだ去っていない。レアル・マドリードは残り5試合でバルセロナに11ポイント差をつけられ、事実上優勝争いから脱落。それでも5月10日の「エル・クラシコ」を目前に控えたこの時期の負傷は残酷だ。チームにとって重要な選手をこの大一番で失うのは、アルヴァロ・アルベロア監督にとって大きな痛手となる。
今季41得点を挙げるチームの要であり、6月16日のセネガル戦を控えるフランス代表にとっても、長期離脱は致命的だ。
アルベロアは回復の経過を見守っている
ベティス戦で94分にヘクター・ベレリンに同点弾を許し、1－1の引き分けに終わった後、アルベロア監督はエースの復帰時期を明言できなかった。監督は「ムバッペを交代したのは、本人の体調を考慮したその場での判断だ」と説明した。
「何が問題かは分からない。本人が少し違和感があると訴えたので、数日様子を見る」と説明した。ムバッペはベンチを通過し、そのままロッカールームへ直行したという。
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マドリードの増え続ける負傷者リスト
ムバッペの離脱危機は、マドリード首脳陣の頭痛の種だ。ロドリゴが膝の怪我でW杯を欠場しており、ベルナベウの攻撃オプションはさらに狭まった。
月曜日のMRIで最終診断が出るが、5月3日のエスパニョール戦は欠場が濃厚だ。医療スタッフは、ムバッペが今夏のワールドカップに出場できるよう、シーズン終盤の試合への復帰を目指し全力で治療する。