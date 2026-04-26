キリアン・エムバペの怪我はどれほど深刻なのか？レアル・マドリードは「良好」との報告を受けたものの、このフランス人FWの左ハムストリングの状態については依然として不安を抱えている

クラブ通算100試合目の出場中に途中交代したエムバペとレアル・マドリードに、一筋の光明が差した。元パリ・サンジェルマンのスターはレアル・ベティス戦終盤に交代を要求し、ベルナベウに衝撃が走った。これにより、シーズン最大の山場となる試合への出場が危ぶまれた。

初期の医学的評価では、重傷ではない見込み。DAZNの記者セルヒオ・キランテによると、ムバッペはすでにクリニックで超音波検査を受け、結果は良好。ただし月曜日にMRI検査を行う予定だ。