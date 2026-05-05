ムバッペの代理人はAFPに対し、リハビリ中の選手を擁護する声明を発表した。代理人は『マルカ』紙に「批判はクラブが厳格に管理するリハビリを過剰解釈したものであり、日々献身するキリアンの実態を反映していない」と語った。

レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督も「各選手が自由時間に何をしようが私の関与するところではない。我々がレアル・マドリードを築き上げたのは、タキシードを着た選手たちではなく、努力と犠牲、一貫性で試合終了時にはシャツが汗と泥でびっしょりになる選手たちのおかげだ」と擁護した。