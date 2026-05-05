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キリアン・エムバペの周辺関係者が、怪我回復中の振る舞いを批判されたことに対し、強く反論した。
ムバッペ陣営が批判に応える
レアル・マドリードのスター選手は筋肉の怪我から回復中で、チームがエスパニョールに2-0で勝った試合と時期が重なった。フランス代表である彼は、リハビリ中に旅行したことで批判を受けた。批判派は、出場できないのにパートナーと旅行したのはチームへの献身性に疑問があると指摘した。これに対し、彼の代理人は「報道はプロとしての日常を正確に反映していない」と説明した。
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ムバッペの周辺関係者とアルベロアが事態について言及
ムバッペの代理人はAFPに対し、リハビリ中の選手を擁護する声明を発表した。代理人は『マルカ』紙に「批判はクラブが厳格に管理するリハビリを過剰解釈したものであり、日々献身するキリアンの実態を反映していない」と語った。
レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督も「各選手が自由時間に何をしようが私の関与するところではない。我々がレアル・マドリードを築き上げたのは、タキシードを着た選手たちではなく、努力と犠牲、一貫性で試合終了時にはシャツが汗と泥でびっしょりになる選手たちのおかげだ」と擁護した。
エル・クラシコを控えての怪我の懸念
バルセロナとの大一番を控えるマドリードで、ムバッペの私生活が話題に。彼はレアル・ベティス戦で左半腱様筋を負傷し、検査で損傷が確認された。欠場の間、アルベロア監督は他の攻撃陣に依存している。
また、ベティス戦で交代を命じられた際に不満を示したため、ムバッペとコーチ陣の間に亀裂が生じているとも報じられている。それでも彼は完全復帰を目指し、予定されていた休養日も個人トレーニングを続けている。
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マドリード、ムバッペの回復状況を注視
ムバッペが欠場する中、ビニシウス・ジュニオールがレアル・マドリードの攻撃を牽引。エスパニョール戦（2-0）で2得点を挙げ、バルセロナの優勝決定を少なくとも1週間先延ばしにした。日曜にレアルがスポティファイ・カンプ・ノウでバルサと対戦する際、ムバッペの復帰は依然不透明。宿敵のラ・リーガ優勝を阻止するには、勝利しかない。