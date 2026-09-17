Cordon Press/Miguelez Sports
翻訳者：
キリアン・エムバペに警告！ ディエゴ・シメオネが大一番のダービーを前に、レアル・マドリーの恐るべき武器を明かす
究極の試練に向けた準備状況を評価する
アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督は、日曜日の大一番となるマドリード・ダービーに向けてチームが準備を進める中、求められる強度の大幅な変化について言及せざるを得なかった。オサスナに4-0で勝利した後の公式記者会見で、アルゼンチン人指揮官は、この規模の一戦を前にしたチームの競争力について直接質問を受けた。シメオネ監督は、チームは常に全力を尽くそうとしていると認めつつ、ダービーはまったく異なるレベルの要求が伴うと強調した。
「私はいつも、競争的なものとは見ていない。その後で、試合が自分たちがどこまで出せるかを示してくれる」と、シメオネ監督はチームの現在地を評価する中で語った。
- Pressinphoto
対戦を前に過去の結果を度外視する
シメオネ監督は、直近の国内での成績や過去の成功が、日曜にメトロポリターノで行われる大一番に影響を及ぼすとの見方をすぐに否定した。指揮官は、最大のライバルとの対戦が伴う精神的、肉体的な負荷により、これまでの試合は完全に無関係になると強調。アトレティコにとっては、このダービーをまったく新たな戦いとして捉えることだけに集中している。
「この試合は、土曜日の試合とは完全に無関係だと理解している。本当に、何ひとつ関係ない」とシメオネ監督は会見で説明し、首都決戦の特別性を改めて強調した。
レアル・マドリーの驚異的な攻撃力を警戒
アトレティコの指揮官は、相手がファイナルサードで持つ決定力を特に称賛し、レアル・マドリーの前線がもたらす手ごわい挑戦を強調した。キリアン・エムバペのようなスター選手に加え、アルダ・ギュレルの創造性がアウェーチームの攻撃をけん引しており、シメオネは自軍の最終ラインが集中力と粘り強さを絶えず試されることになると理解している。
「土曜日には、見ての通り信じられない攻撃力を持つ相手と戦うことになる。そして、我々は試合を自分たちが望む形、自分たちが相手にダメージを与えられる形へ持ち込みたい」とシメオネは警戒感を示した。
- DeFodi Images
メトロポリターノで戦術プランを実行する
ラ・リーガの順位表で両雄を分ける勝ち点はわずか2。最終的な勝敗を左右するのは、ピッチ上での戦術的な駆け引きだろう。シメオネ監督とコーチングスタッフはこの1週間、レアル・マドリーの勢いを封じ込めるとともに、自分たちの守備の弱点を突く青写真の策定に時間を費やしてきた。首都全体で期待感が最高潮に達する中、アトレティコは存在感を示す勝利をつかむため、ピッチ上ですべてを出し切る準備を整えている。
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