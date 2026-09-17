アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督は、日曜日の大一番となるマドリード・ダービーに向けてチームが準備を進める中、求められる強度の大幅な変化について言及せざるを得なかった。オサスナに4-0で勝利した後の公式記者会見で、アルゼンチン人指揮官は、この規模の一戦を前にしたチームの競争力について直接質問を受けた。シメオネ監督は、チームは常に全力を尽くそうとしていると認めつつ、ダービーはまったく異なるレベルの要求が伴うと強調した。

「私はいつも、競争的なものとは見ていない。その後で、試合が自分たちがどこまで出せるかを示してくれる」と、シメオネ監督はチームの現在地を評価する中で語った。