キリアン・エムバペに深刻な影響を及ぼす誤診？レアル・マドリードは「まったくの恥」をさらしたようだ

しかし、痛みが長引いたため、ムバッペは以前住んでいたパリでセカンドオピニオンを求めた。その結果、膝の専門医と共に、回復に向けた別のアプローチを選択したという。現在、元PSGの選手はすでにピッチに復帰している。

また、マドリードでの誤った判断はムバッペを「激怒」させたという。この誤診は、今年初めに医療スタッフが解任された決定的な要因でもあった。その結果、2023年末の解任後、昨夏にチームが再編成されたばかりであったにもかかわらず、ニコ・ミヒッチ医師が再び責任者として採用された。 レアルの医療部門における人事異動は、責任者が怪我の多さを嘆くようになると、決して珍しいことではない。ムバッペに加え、ここ数週間はジュード・ベリンガムやアルバロ・カレラスなども欠場している。

これについて、RMCのレポーター、ダニエル・リオロは番組『L'After Foot』で厳しい言葉を投げかけた。「レアルにとって、起きたことはまったくの恥だ。（…）この診断ミスはもっと深刻な事態を招きかねなかった。なぜなら、ムバッペは自分の怪我の正体が判明するまで長い時間を要したからだ。 彼は他の活動を行い、自分の状態を正確に把握しないまま数試合に出場さえした。膝を台無しにしてしまう可能性もあったのだ。」彼が前述のパリの膝の専門医と考案した特別な筋力トレーニングプログラムが、最終的に転機をもたらした。