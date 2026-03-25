期限が迫る中、スポーツ界の巨頭たちは動き出す準備を整えている。ナイキの長年のライバルであるアディダスは以前、ナイキとの前契約よりも2000万ユーロ高いとされるオファーでムバッペを引き抜こうとしたことがある。当時はその試みは失敗に終わったが、このドイツのブランドは今、新たな意気込みを持って交渉の席に戻ってきた。

関心を寄せているのはアディダスだけではない。アンダーアーマーやその他の主要なスポーツ用品メーカー数社も、状況を注視している。ムバッペの契約を巡る争いは、単なるスパイク契約以上の意味を持つ。レアル・マドリードへの移籍が大きな話題を呼んだ今、世界サッカー界で最も市場価値の高い顔となる選手を巡る争いなのである。