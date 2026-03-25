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キリアン・エムバペに大きな動き！ ワールドカップ開催中に、レアル・マドリードのFWが20年近く続いたナイキとの契約を打ち切る見通し。大手ブランド各社がスポンサー契約のオファーを競って持ちかけている。
ムバッペのナイキ時代は終わりに近づいている
キリアン・エムバペとナイキの関係は、彼がわずか8歳の頃から始まり、20年近く続いている。 しかし、『ル・パリジャン』紙の報道によると、フランス代表キャプテンのムバッペは、現在の契約が6月30日に満了するのを機に、環境を変えることを真剣に検討しているという。このタイミングは特に微妙なもので、2026年ワールドカップの真っ只中に当たるからだ。同大会では、ムバッペが「レ・ブルー」の一員としてプレーし、世界中の注目の的となるだろう。
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ワールドカップに向けた緊急対策
大会期間中のマーケティング上の大失態を避けるため、ナイキとフランスサッカー連盟（FFF）は1カ月の契約延長で合意したと報じられている。これにより、北米で開催される大会期間中、ムバッペがナイキの象徴である「スウッシュ」を背負い続けることが確実となった。しかし、長期的な見通しとしては、両者の決別が目前に迫っているようだ。 レアル・マドリードのグローバル・アイコンとして、ムバッペ陣営は彼の市場価値が10年前の契約条件をはるかに上回っていると確信しており、新たなメインスポンサー獲得に向けた熾烈な争奪戦が繰り広げられている。
アディダスとアンダーアーマーが追撃の先頭に立っている
期限が迫る中、スポーツ界の巨頭たちは動き出す準備を整えている。ナイキの長年のライバルであるアディダスは以前、ナイキとの前契約よりも2000万ユーロ高いとされるオファーでムバッペを引き抜こうとしたことがある。当時はその試みは失敗に終わったが、このドイツのブランドは今、新たな意気込みを持って交渉の席に戻ってきた。
関心を寄せているのはアディダスだけではない。アンダーアーマーやその他の主要なスポーツ用品メーカー数社も、状況を注視している。ムバッペの契約を巡る争いは、単なるスパイク契約以上の意味を持つ。レアル・マドリードへの移籍が大きな話題を呼んだ今、世界サッカー界で最も市場価値の高い顔となる選手を巡る争いなのである。
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カジュアル市場への意外な進出
ロジャー・フェデラーがユニクロに移籍した動きに呼応するかのように、報道によると、ムバッペもライフスタイル志向のパートナーシップへと軸足を移す可能性があるという。フェデラーは1994年に13歳でナイキと契約を結び、24年間続いたパートナーシップを2018年に終了させたことで知られている。
現在、ムバッペのパートナー候補トップ3のうちの1社は、従来のスポーツメーカーではないと報じられており、これは「カジュアル」市場への同様のシフトを示唆している。彼がサッカー界の巨頭を選ぶにせよ、ファッションの最先端を行くアイコンを選ぶにせよ、2026年のワールドカップは、今後10年間のムバッペのグローバルブランディングにおける決定的な転換点となるだろう。