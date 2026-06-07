レアル・マドリードはピッチ外の騒動が絶えないが、今季もその例外ではなかった。ムバッペは何度も批判の矢面に立ち、終盤にはファンからも非難された。

4月下旬のレアル・ベティス戦前、彼は練習でオフサイドを宣告したコーチに暴言を吐き、スタッフと対立。終盤の低迷を象徴する出来事だった。

その後、ムバッペはベティス戦でハムストリングを痛める。しかし彼はマドリードのバルデベバス練習場で療養せず、休暇中に恋人であるスペインの女優エステル・エクスポシトとサルデーニャへ旅行へ行った。クラブがラ・リーガでエスパニョールと対戦した際、彼はヨット上でリラックスする姿が写真に撮られた。

この行動は内外から批判を浴びた。アルベロアが擁護する一方、ネット上では「ムバッペを放出せよ」という署名活動が拡散し、24時間足らずで約1200万筆、最終的には7000万筆を超えた。 「コンディション不良」としてクラシコを欠場し、5月中旬のオビエド戦までベンチ入りできなかった。

しかし交代出場後にメディアの取材に応じたムバッペは「100％のコンディションだ」と主張。先発を外れたのはアルベロアから「4番目のストライカー」に降格したと告げられたためだと明かした。この不満はアロンソ監督の解任にも起因すると報じられた。

アルベロアは直後に会見で反論。「私の言葉を誤解している。彼を『4番目のFW』と言ったことはない。4日前はベンチにも入れなかった選手が、今日先発するわけにはいかなかった」と説明した。

当時『ザ・アスレティック』は、ロッカールームから経営陣までムバッペに対する失望感が広がっていると報じた。これに対しムバッペ側は声明で、「批判の一部は回復期間を過剰に解釈したものであり、キリアンの献身や日々の取り組みを反映したものではない」と反論した。