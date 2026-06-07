ムバッペは激動のシーズンを過ごした。得点は重ねたがまたしてもタイトルを逃し、内部トラブルに揺れるマドリードではファンと首脳陣の反感を買った。
27歳の彼は今、フランス代表として2022年決勝で失った王座を取り戻すことに集中できる。ピッチで自分の力を示すこの機会を、彼は待ち望んでいるはずだ。
忘れたいシーズンだっただけに、北米で新たな歴史を刻むと期待される。
ムバッペは激動のシーズンを過ごした。得点は重ねたがまたしてもタイトルを逃し、内部トラブルに揺れるマドリードではファンと首脳陣の反感を買った。
27歳の彼は今、フランス代表として2022年決勝で失った王座を取り戻すことに集中できる。ピッチで自分の力を示すこの機会を、彼は待ち望んでいるはずだ。
忘れたいシーズンだっただけに、北米で新たな歴史を刻むと期待される。
ワールドカップのキックオフが迫っているのに、ムバッペをめぐる盛り上がりは依然として小さい。レアル・マドリードの今シーズンは不振だったが、彼はチームに十分な貢献をした。
今季もリーグ戦25得点、CLと国王杯で17得点を挙げ、40得点を突破した。
2025-26前半戦は驚異的だったが、後半は4得点と不調。軽度のけがや私生活の問題、暫定監督アルヴァロ・アルベロアとの関係が影響した。
シーズン終盤、ムバッペの得点力不足がレアル・マドリードを苦しめた。2024年のパリ・サンジェルマンからの大型フリー移籍後、2シーズン連続で主要タイトル獲得ならず。
シャビ・アロンソ監督解任後、チームはコパ・デル・レイ16強でアルバセテに敗れ、チャンピオンズリーグ準々決勝でもバイエルンに及ばなかった。
5月のクラシコでも無気力に敗れ、宿敵バルセロナにリーグ優勝を譲った。最終的にはハンス・フリック率いるチームに8ポイント差をつけられ、シーズンを終えた。
個人としては、看板ストライカーは移籍後、古巣PSGが2年連続でCL制覇するのをただ見守るしかなかった。そのタイトルこそ、彼がPSGを去った理由だったのだ。
レアル・マドリードはピッチ外の騒動が絶えないが、今季もその例外ではなかった。ムバッペは何度も批判の矢面に立ち、終盤にはファンからも非難された。
4月下旬のレアル・ベティス戦前、彼は練習でオフサイドを宣告したコーチに暴言を吐き、スタッフと対立。終盤の低迷を象徴する出来事だった。
その後、ムバッペはベティス戦でハムストリングを痛める。しかし彼はマドリードのバルデベバス練習場で療養せず、休暇中に恋人であるスペインの女優エステル・エクスポシトとサルデーニャへ旅行へ行った。クラブがラ・リーガでエスパニョールと対戦した際、彼はヨット上でリラックスする姿が写真に撮られた。
この行動は内外から批判を浴びた。アルベロアが擁護する一方、ネット上では「ムバッペを放出せよ」という署名活動が拡散し、24時間足らずで約1200万筆、最終的には7000万筆を超えた。 「コンディション不良」としてクラシコを欠場し、5月中旬のオビエド戦までベンチ入りできなかった。
しかし交代出場後にメディアの取材に応じたムバッペは「100％のコンディションだ」と主張。先発を外れたのはアルベロアから「4番目のストライカー」に降格したと告げられたためだと明かした。この不満はアロンソ監督の解任にも起因すると報じられた。
アルベロアは直後に会見で反論。「私の言葉を誤解している。彼を『4番目のFW』と言ったことはない。4日前はベンチにも入れなかった選手が、今日先発するわけにはいかなかった」と説明した。
当時『ザ・アスレティック』は、ロッカールームから経営陣までムバッペに対する失望感が広がっていると報じた。これに対しムバッペ側は声明で、「批判の一部は回復期間を過剰に解釈したものであり、キリアンの献身や日々の取り組みを反映したものではない」と反論した。
オビエド戦では、タイトルをバルセロナに奪われた直後であり、MFオーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデのロッカールームでの大喧嘩の余波もあったため、ベルナベウのホームサポーターからブーイングを浴びたマドリードの選手たちにムバッペも含まれていた。
気性の荒いサポーターの怒りを避けるため、 Mbappe はシーズン最終2試合の欠場を望んでいたとされるが、結局は両試合に出場。最終節のビルバオ戦では得点を挙げた。
それでも激動のクラブシーズンを終え、本人が最も楽しみにしているフランス代表でのワールドカップに集中できる環境が整ったことで、安堵しているはずだ。とはいえ、不本意なシーズンが代表にどのような影響を与えるかはまだ未知数である。
ムバッペは3月の代表戦で「ワールドカップで成功するにはクラブでの十分な準備が不可欠だ。僕は2度出場し、1度は優勝、もう1度は決勝に進んだ。その準備はクラブの全試合に出場することで行った」と語っている。
ムバッペはワールドカップを心待ちにしている。フランスが過去3大会で2度目の優勝候補に挙げられているからだけではない。個人としても、サッカー界最大の舞台で歴史に名を残すため、数々の記録更新を狙っている。
2018年ロシア大会では19歳で4得点を挙げ、ペレにならって「レ・ブルー」を優勝に導いた。2022年カタール大会でも勢いは止まらず、決勝でアルゼンチンに敗れたものの大会8得点をマーク。うち3点は歴史的な決勝でのハットトリックだった。
今夏、彼は北米開催のフランス代表通算得点記録（56ゴール）を更新し、13ゴールのジュスト・フォンテーヌ超えも射程圏だ。
さらに大会通算得点記録も射程圏だ。ムバッペは12得点、リオネル・メッシは13得点をマークしており、ミロスラフ・クローゼの16得点を狙える位置にいる。少なくともあと1大会出場する見込みのムバッペは、史上最多得点者となるチャンスもある。
周囲の騒ぎやクラブでの不調にもかかわらず、ムバッペは今夏の大きなチャンスの重要性を理解している。フランス代表として、個人とチームの歴史を刻むために奮闘している。
「自国を代表することほど素晴らしいことはない。そうすることで、国際サッカー界のエリートの一員になれるんだ」と彼は先日『ヴァニティ・フェア』誌に語った。「誰もが我々に奇跡を起こすことを期待している。我々の置かれた状況は難しい。だが、奇跡はピッチの上でしか起こらない。試合前に試合をする必要はないんだ。
僕はキャプテンとしてチームを最大の舞台へ導き、トロフィーを持ってパリやシャンゼリゼに戻ることを願っている。
プレー中はレガシーなんて考えない。ただベストを尽くし、トロフィーを持ち帰ることだけだ。勝てば、国にも私にも、大きなレガシーになる。