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キリアン・エムバペか、クリスティアーノ・ロナウドか？ レアル・マドリードとフランス代表のスーパースターに2026年ワールドカップで誰が最多得点を挙げるか問われ、力強い答えが返ってきた。
ムバッペは、メッシをわずかに上回るのはロナウドと予想し、自身の活躍も予言した。
コンテンツクリエイターのフィン・アゴスティーネッリとソラレが企画したサッカーチャレンジで、27歳のスーパースターは北米開催大会の得点王を予想する質問を受けた。最終問題で現代の2大スターを比べた際、ムバッペは自身のアイドルであるロナウドがメッシよりゴール前で決定力があると答えた。
2022年にアルゼンチンを優勝に導いたのはメッシだが、ムバッペは2026年大会ではアル・ナスルのロナウドがより決定力があると見込む。ただし、自身とロナウドを比べた最後の一問では、迷わず自分の得点王の可能性を信じた。
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次世代のスターを選ぶ
決勝を前に、ムバッペは欧州と南米の若手から選別するよう求められた。彼はバルセロナの10代ライバル、ラミン・ヤマルを高く評価し、フロリアン・ヴィルツ、メンフィス・デパイ、得点王エルリング・ハーランドより選んだ。
また、チームメイトのヴィニシウス・ジュニオールがヤマルやイングランド代表ハリー・ケインより多く得点を挙げると予測し、レアル・マドリードへの忠誠も示した。最終的には実績を重視し、メッシをヴィニシウスより上位に、そして自身に次ぐ最大の脅威としてロナウドを挙げた。
過去の「悪魔」への断固たる姿勢
2022年決勝でハットトリックを達成しながらもルサイルで敗れたムバッペにとって、2026年ワールドカップは特別な意味を持つ。レアル・マドリードのフォワードは「トラウマが蘇る」として、あの試合の映像を一切見返していないと明かした。
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北米の歴史的記録の行方
2026年大会への注目度はかつてないほど高い。ロナウドとメッシが史上最多6度目の出場を果たすと見込まれているためだ。ロナウドは通算8得点を挙げて本大会に臨むが、ノックアウトステージではまだ得点がなく、それが課題だ。一方、メッシは大会通算13ゴール8アシストを記録している。
フランスは6月16日、メットライフ・スタジアムでグループIのセネガル、イラク、ノルウェーと対戦する。ムバッペにとっては、2大会で12得点を挙げた驚異のペースをさらに伸ばし、ミロスラフ・クローゼの通算16得点超えと、自身による「レジェンド超え」の予言実現を狙う舞台となる。