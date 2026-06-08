キリアン・エムバペか、クリスティアーノ・ロナウドか？ レアル・マドリードとフランス代表のスーパースターに2026年ワールドカップで誰が最多得点を挙げるか問われ、力強い答えが返ってきた。

コンテンツクリエイターのフィン・アゴスティーネッリとソラレが企画したサッカーチャレンジで、27歳のスーパースターは北米開催大会の得点王を予想する質問を受けた。最終問題で現代の2大スターを比べた際、ムバッペは自身のアイドルであるロナウドがメッシよりゴール前で決定力があると答えた。

2022年にアルゼンチンを優勝に導いたのはメッシだが、ムバッペは2026年大会ではアル・ナスルのロナウドがより決定力があると見込む。ただし、自身とロナウドを比べた最後の一問では、迷わず自分の得点王の可能性を信じた。