キリアン・エムバペが、PSG時代のリオネル・メッシに関する「信じられない」トレーニングエピソードを明かす

ムバッペは、パリでのシュート練習中に起きたあるエピソードを明かし、自身の世界トップクラスの能力さえ疑わしくなったと語った。ネイマールの華麗なプレーや、彼自身の決定力の高さにもかかわらず、このフランス人選手は、日常の練習でメッシが見せる効率性と、繰り返し行われる正確さには、どちらも及ばないと認めた。

「メッシは、正直言って度を超えている。彼は何をするにも完璧なんだ」とムバッペは説明する。「あるエピソードを話そう。パリでフィニッシュの練習をしていた時のことだ。パリでは、ネイマールと僕がトップクラスだった。彼がやって来て、10本のシュートを打った。ネイマールと僕は6、7本決めた。レオは9回シュートを放ち、同じゴールを9回決めた。すべてネットに突き刺さるシュートだった」