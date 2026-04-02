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キリアン・エムバペが、PSG時代のリオネル・メッシに関する「信じられない」トレーニングエピソードを明かす
MNM時代の魅力
2シーズンにわたり、パルク・デ・プランスでは、ムバッペ、メッシ、ネイマールという夢の攻撃陣がサポーターを魅了した。このトリオは、パリに長らく手に入らなかったチャンピオンズリーグのトロフィーをもたらすことはできなかったが、日々の練習で見せた個々の輝きは、今もムバッペの記憶に鮮明に残っている。
ポッドキャスト『The Bridge』への出演で当時を振り返ったフランス代表キャプテンは、8度のバロンドール受賞者について絶賛した。ボンディ出身の彼は、メッシのプレーが技術的な完成度において全く別次元のものだったと認めた。
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仕上げの極意
ムバッペは、パリでのシュート練習中に起きたあるエピソードを明かし、自身の世界トップクラスの能力さえ疑わしくなったと語った。ネイマールの華麗なプレーや、彼自身の決定力の高さにもかかわらず、このフランス人選手は、日常の練習でメッシが見せる効率性と、繰り返し行われる正確さには、どちらも及ばないと認めた。
「メッシは、正直言って度を超えている。彼は何をするにも完璧なんだ」とムバッペは説明する。「あるエピソードを話そう。パリでフィニッシュの練習をしていた時のことだ。パリでは、ネイマールと僕がトップクラスだった。彼がやって来て、10本のシュートを打った。ネイマールと僕は6、7本決めた。レオは9回シュートを放ち、同じゴールを9回決めた。すべてネットに突き刺さるシュートだった」
チームメイトを呆然とさせる
メッシが驚くほど軽々とシュートを決めた様子に、スター選手揃いのチームメイトたちは不意を突かれた。ムバッペは、あのような高水準のプレーを目の当たりにして戸惑いを覚えたと語り、アルゼンチン代表の選手が、サッカーにおいて最も難しいとされる局面をまるで日常茶飯事のようにこなしていたと指摘した。
その練習の思い出を語り続ける中で、ムバッペはこう付け加えた。「僕は彼を見て、『理解できてないのか、それとも何なのか』という顔をしたよ。あまりにも凄すぎる。」ムバッペのような大物選手からのこの畏敬の念は、インテル・マイアミ移籍前の欧州キャリアの晩年であっても、メッシがチームメイトに与えた独特の影響力を如実に物語っている。
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偉大さの遺産
有名な「MNM」トリオの3人全員が、それぞれ新たなステージへと進んだ――ムバッペはレアル・マドリードへ、メッシはMLSへ、ネイマールはサントスへ戻った――が、互いへの敬意は今も変わらない。ムバッペの発言は、トロフィーやメディアの注目度を超えて、メッシのリーグ・アンでの活躍を真に特徴づけていたのは、その卓越した技術力であったことを浮き彫りにしている。