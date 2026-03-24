キリアン・エムバペが「事実無根」の怪我の噂を否定、レアル・マドリードのスター選手が治療のためにフランスに戻った理由を説明

ムバッペは、パリへの移籍が、今シーズンの残りを最高レベルで戦い抜くための計算された決断であったと強調した。長らく体調に不安を抱えていたが、ようやく明確な診断結果が得られたことに安堵の表情を見せた。

「僕の膝？ とても調子がいいよ」と、RMCスポーツの取材に対し彼は説明した。「様々な憶測や噂が飛び交っていたのは知っているが、どれも真実ではない。トップアスリートであり公人である以上、事実確認もせずに言いたい放題に言われることもある。でも、それは大したことじゃないし、何の影響も及ぼさない。 もう慣れているよ。でも大丈夫、100％回復した。パリに戻った時に正しい診断を受けられたのは幸運だったし、チームと協力して、最高の状態に戻り、レアル・マドリードでのシーズン終盤やワールドカップに向けて万全のコンディションを整えるための最善のプランを立てることができた。」

彼はさらにこう付け加えた。「数週間前のパリ滞在中に、この措置を講じたのは、自分の膝についてすべてを知りたかったからだ。本当に徹底的に調べたかったんだ。レアル・マドリードでのシーズン終盤、ワールドカップ、キャリア、さらには健康面についても話し合っていた。それは私にとって気掛かりなことであり、何が問題なのかを本当に知りたかった。 数多くの検査を受け、有能な専門家たちと面談し、何が問題なのかを突き止める機会を得た。原因が分かれば安心できる。以前は、なぜ膝が痛むのかさえ分からなかった状況だった。原因が分かれば、方向性が見えてくる。これは前進であり、回復への第一歩だ。」