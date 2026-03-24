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キリアン・エムバペが「事実無根」の怪我の噂を否定、レアル・マドリードのスター選手が治療のためにフランスに戻った理由を説明
ムバッペの怪我に悩まされる
フランス代表キャプテンは、ここ1カ月間戦線離脱を余儀なくされている左膝の慢性的な怪我をめぐり、高まる懸念を払拭しようと動いた。後十字靭帯が限界に達しているとの報道がある中、このフォワードはヘルスケア企業アラン（Alan）の基調講演の場を利用して、自身の体調について説明した。彼の欠場はレアル・マドリードにとって重要な時期と重なり、その回復状況に対して厳しい目が向けられていた。 しかし、27歳の同選手は、自身の健康状態をめぐる報道の大半は外部の報道機関によって捏造されたものであると主張している。
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「私は完全に回復しました」
ムバッペは、パリへの移籍が、今シーズンの残りを最高レベルで戦い抜くための計算された決断であったと強調した。長らく体調に不安を抱えていたが、ようやく明確な診断結果が得られたことに安堵の表情を見せた。
「僕の膝？ とても調子がいいよ」と、RMCスポーツの取材に対し彼は説明した。「様々な憶測や噂が飛び交っていたのは知っているが、どれも真実ではない。トップアスリートであり公人である以上、事実確認もせずに言いたい放題に言われることもある。でも、それは大したことじゃないし、何の影響も及ぼさない。 もう慣れているよ。でも大丈夫、100％回復した。パリに戻った時に正しい診断を受けられたのは幸運だったし、チームと協力して、最高の状態に戻り、レアル・マドリードでのシーズン終盤やワールドカップに向けて万全のコンディションを整えるための最善のプランを立てることができた。」
彼はさらにこう付け加えた。「数週間前のパリ滞在中に、この措置を講じたのは、自分の膝についてすべてを知りたかったからだ。本当に徹底的に調べたかったんだ。レアル・マドリードでのシーズン終盤、ワールドカップ、キャリア、さらには健康面についても話し合っていた。それは私にとって気掛かりなことであり、何が問題なのかを本当に知りたかった。 数多くの検査を受け、有能な専門家たちと面談し、何が問題なのかを突き止める機会を得た。原因が分かれば安心できる。以前は、なぜ膝が痛むのかさえ分からなかった状況だった。原因が分かれば、方向性が見えてくる。これは前進であり、回復への第一歩だ。」
バルデベバスで医療面での緊張が高まっているのか？
レアル・マドリードのヴァルデベバス・トレーニングセンター以外で治療を受けるという決定は、選手側とクラブの医療部門との間に不和があるのではないかという噂を呼んでいる。
マドリードは今月初めに公式声明を発表し、ムバッペの容態について次のように説明した。「レアル・マドリード医療部門の監督下で、フランスの専門医による当クラブの選手キリアン・ムバッペへの検査が行われた結果、左膝の捻挫という診断および現在行われている保存的治療の妥当性が確認された。経過観察中である。」
しかし、ジャーナリストのアントン・メアナ氏はカデナ・セルを通じて、この診断とは対照的な見解を示し、負傷は実際には深刻であると主張した。「医療報告書にそう記載されているからといって、これを単なる捻挫と呼ぶことにするだけだ。しかし、実際の負傷は深刻だ。ワールドカップまであと100日しか残っておらず、ムバッペには余裕がない。完全に回復するには、その100日間すべてが必要だ」とメアナ氏は説明した。
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次は何が待っているのでしょうか？
注目はピッチへと移り、ムバッペがクレールフォンテーヌでフランス代表に合流した。 今シーズン、レアル・マドリードで全大会通算35試合38得点を挙げているムバッペは、4月4日のマヨルカ戦に備え、代表戦期間中にさらなる怪我を避けることが期待されている。レアル・マドリードは現在、29試合で勝ち点69を獲得し、首位バルセロナに4ポイント差の2位につけており、チャンピオンズリーグ準々決勝ではバイエルン・ミュンヘンと対戦する。