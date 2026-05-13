ロナウドはピッチ外で手厚くサポートしているが、ピッチ上のムバッペの状況は厳しさを増している。 レアル・マドリードは2年連続無冠の危機にあり、2024年に加入した彼への批判が高まっている。得点数は立派でも、チーム全体の運動量や意欲が落ちたとの声が多い。

ファンは沸点に達し、退団を求めるオンライン署名に数百万人が賛同した。W杯優勝者が新時代を開くことを期待していたマドリディスタの不満が、戦術的アンバランスと重要な試合での硬直さを指摘する声として表れている。