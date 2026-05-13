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キリアン・エムバペが、クリスティアーノ・ロナウドとの「素晴らしい関係」と、レアル・マドリードのレジェンドからの支援を語った。
子供の頃の憧れが、心の支えに
ムバッペはかねてよりロナウドへの憧れを公言し、寝室の壁をポスターで埋め尽くしたエピソードはサッカー界で伝説となっている。27歳となった今、彼は二人との関係がファンとアイドルを超え、友人へと進化したと明かした。米『ヴァニティ・フェア』のインタビューで、フランス人フォワードはこう語った。
ムバッペは二人の絆についてこう語った。「彼は今や友人だ。若い頃に憧れていた人が友人になれるなんて素晴らしい。以前はよく話した。彼がマドリードに詳しいので、私が移籍した最初の年に助けてくれた。僕たちの関係は素晴らしく、とても満足しているよ」
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ベルナベウの危機でプレッシャーが高まる
ロナウドはピッチ外で手厚くサポートしているが、ピッチ上のムバッペの状況は厳しさを増している。 レアル・マドリードは2年連続無冠の危機にあり、2024年に加入した彼への批判が高まっている。得点数は立派でも、チーム全体の運動量や意欲が落ちたとの声が多い。
ファンは沸点に達し、退団を求めるオンライン署名に数百万人が賛同した。W杯優勝者が新時代を開くことを期待していたマドリディスタの不満が、戦術的アンバランスと重要な試合での硬直さを指摘する声として表れている。
ポルトガルの伝説の影
ムバッペにはロナウドとの比較が付きまとう。CR7がクラブで多数のタイトルを獲得した時代に見せた、試合を決める活躍をまだ示せていないからだ。 ムバッペの数字は一部でロナウドを想起させるものの、現在の監督体制下でチームの総合パフォーマンスは低下している。ヴィニシウス・ジュニオールやジュード・ベリンガムとの連携不足も目立ち、このフォワードを獲得した判断に疑問の声も上がっている。
アルヴァロ・アルベロア監督は、守備を崩さず3人の攻撃的スーパースターをどう起用するか、いまだ解決できない課題に頭を抱えている。
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次は何が待っているのでしょうか？
ムバッペは負傷中で、レアル・オビエド、セビージャ、アスレティック・ビルバオとのリーガ・エスパニョーラ残り3試合に間に合うかは不明だ。それでも、今夏北米で開催される2026年ワールドカップではフランス代表の中心として期待されている。