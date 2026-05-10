キリアン・エムバペが「エル・クラシコ」を欠場。サンティアゴ・ベルナベウでの混乱を受け、レアル・マドリードのスターはバルセロナ戦のメンバーから外れた。

レアル・マドリードは日曜日のエル・クラシコでフランス人ストライカーをメンバーから外した。ベティス戦で負傷した同選手は回復したように見えたが、コーチ陣はリスクを回避した。

代役候補には控えFWゴンサロ・ガルシア、あるいはビニシウス・ジュニアとブラヒム・ディアスを軸にする案もある。後者はCLマンチェスター・シティ戦で採用された流動性を重視する布陣だ。



