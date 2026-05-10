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キリアン・エムバペが「エル・クラシコ」を欠場。サンティアゴ・ベルナベウでの混乱を受け、レアル・マドリードのスターはバルセロナ戦のメンバーから外れた。
ムバッペ、スポティファイ・カンプ・ノウ遠征を欠場
レアル・マドリードは日曜日のエル・クラシコでフランス人ストライカーをメンバーから外した。ベティス戦で負傷した同選手は回復したように見えたが、コーチ陣はリスクを回避した。
代役候補には控えFWゴンサロ・ガルシア、あるいはビニシウス・ジュニアとブラヒム・ディアスを軸にする案もある。後者はCLマンチェスター・シティ戦で採用された流動性を重視する布陣だ。
- AFP
ベルナベウでの混乱と騒動
ムバッペの欠場が、レアル・マドリードのロッカールームの深刻な不和と重なった。練習中にフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが衝突し、ウルグアイ代表MFが病院に運ばれる騒動が起きた。この対立は、クラブサッカー最大級の試合に向けた準備に影を落としている。
さらにムバッペ自身も、負傷中に休暇を取ったとしてサポーターから批判され、退団を求める署名活動が7000万件に達した。フロレンティーノ・ペレス会長は、彼の去就を検討する大きな圧力にさらされている。
フリックがフランスのスーパースターを擁護する
フランス人選手をめぐる騒動にもかかわらず、バルセロナのハンス・フリック監督は「レアル・マドリードはムバッペがいないほうが良い」という見方を即座に否定した。試合前会見で「ムバッペ不在のほうがチームがまとまるか」と問われると、フリックは「彼は世界最高の選手の一人だ。そんなわけがない」と答えた。
ドイツ人監督は、現在の苦戦にもかかわらず27歳の選手を絶賛し、こう続けた。「彼はピッチで並外れた才能を持つ。どんな状況でも脅威だ。ゴール前では世界一で、ペナルティエリア内外を問わず常に危険だ。」
- AFP
歴史的快挙目前のバルセロナ
レアル・マドリードの混乱は、ホームのバルセロナにとって好都合だ。現在11ポイント差の首位で、日曜に勝てば直接対決で優勝を確定する。
さらにバルセロナが勝てば、公式戦通算106勝でレアル・マドリードと並ぶ。カンプ・ノウでは巨大モザイクが披露され、月曜には優勝パレードも予定されている。一方、主将を欠き内部対立が続くレアル・マドリードがその祝祭に割って入る可能性は、ますます低くなっている。