エンバペ、今後レアル・マドリー医療スタッフの治療拒否か…会長に連絡と報道

どうやらこれは、たった一人の選手に限った問題ではないようだ。最近、2025年12月にエドゥアルド・カマヴィンガが足首の負傷により数試合を欠場した件について、レアル・マドリーによる誤診が原因だったという報道が浮上した。当時のクラブの医療スタッフは、この守備的ミッドフィールダーの「間違った足」にX線検査を行っていたと報じられている。

カマヴィンガは12月3日、アスレティック・ビルバオとのアウェイ戦（3-0で勝利）中に左足首を負傷した。得点を挙げたものの、69分に痛みを訴えて交代を余儀なくされた。その結果、MRI検査が行われたが、対象は右足だった。右足に異常が見られなかったため、医師団はカマヴィンガにプレー可能との診断を下している。

その後、23歳のカマヴィンガは12月7日のセルタ戦メンバーに名を連ねたものの、出場はしなかった。しかし、足首の故障のため、続くアラベス戦（リーガ・エスパニョーラ）、マンチェスター・シティ戦（チャンピオンズリーグ）、タラベラ戦（コパ・デル・レイ）を欠場した。彼が再びプレーできたのは12月20日のセビージャ戦で、後半終了間際に途中出場したのみだった。

実際、『レキップ』紙の報道によれば、医療部門とレアル・マドリーの選手団との間の信頼関係は、数年前から崩れていたという。