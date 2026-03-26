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エンバペ、今後レアル・マドリー医療スタッフの治療拒否か…会長に連絡と報道
エンバペがペレスに連絡
報道によると、フランス代表キャプテンは、レアル・マドリーの内部医療チームに対する信頼が完全に失われたことを伝えるため、ペレス会長に直接電話をかけるという異例の措置をとったという。12月から続く膝の怪我と闘ってきた27歳の彼は、バルデベバスの治療方針に失望を深めていた。『レキップ』紙によると、エンバペはクラブの首脳陣に対し、マドリーのスタッフによる治療を受けたくないと伝えたとされる。 その代わりに、彼はパリ・サンジェルマン在籍時に信頼を寄せていた医療専門家クリストフ・ボードーとのみ専属で取り組むことを要求している。ボードーは、彼の最近の復帰を主導したとされている。
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緊張感は依然として明白
クラブの医療チームが当初、治療の対象を間違った足にしていたことを示唆する衝撃的な報道を受けて、両者の関係は悪化してしまった。その後、このフォワードは「間違った足を診断した」という具体的な主張については公の場で否定する姿勢を見せているものの、根底にある緊張感は依然として明白である。 同報道によれば、事態はもはや後戻りできない段階に達しているという。エンバペは、急ぎすぎたリハビリ過程によって自身の長期的な健康が脅かされていると感じており、自身のレベルにふさわしいトップアスリートに必要な細心の配慮が、現在のスタッフからは全く払われていないと考えているようだ。
カマヴィンガも誤審？
どうやらこれは、たった一人の選手に限った問題ではないようだ。最近、2025年12月にエドゥアルド・カマヴィンガが足首の負傷により数試合を欠場した件について、レアル・マドリーによる誤診が原因だったという報道が浮上した。当時のクラブの医療スタッフは、この守備的ミッドフィールダーの「間違った足」にX線検査を行っていたと報じられている。
カマヴィンガは12月3日、アスレティック・ビルバオとのアウェイ戦（3-0で勝利）中に左足首を負傷した。得点を挙げたものの、69分に痛みを訴えて交代を余儀なくされた。その結果、MRI検査が行われたが、対象は右足だった。右足に異常が見られなかったため、医師団はカマヴィンガにプレー可能との診断を下している。
その後、23歳のカマヴィンガは12月7日のセルタ戦メンバーに名を連ねたものの、出場はしなかった。しかし、足首の故障のため、続くアラベス戦（リーガ・エスパニョーラ）、マンチェスター・シティ戦（チャンピオンズリーグ）、タラベラ戦（コパ・デル・レイ）を欠場した。彼が再びプレーできたのは12月20日のセビージャ戦で、後半終了間際に途中出場したのみだった。
実際、『レキップ』紙の報道によれば、医療部門とレアル・マドリーの選手団との間の信頼関係は、数年前から崩れていたという。
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今後はどうなる？
スペインの首都で騒動が巻き起こっているにもかかわらず、エンバペはブラジルおよびコロンビアとの親善試合に向け、代表チームに合流した。その後、彼はマドリーに戻り、マジョルカとのリーガ戦に向けた準備を行う予定だ。リーガの優勝争いにおいて、レアル・マドリーは現在、首位バルセロナに4ポイント差をつけられている。