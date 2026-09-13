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ライブ
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP
Adhe Makayasa

翻訳者：

キリアン・エムバペが躍動、レアル・マドリーがラージョ・バジェカーノを粉砕し、ラ・リーガ首位のバルセロナにプレッシャーをかける

キリアン・エンバペ
ジュード・ベリンガム
レアル・マドリー 対 ラージョ・バジェカーノ
レアル・マドリー
ラージョ・バジェカーノ
ラ・リーガ
ジョゼ・モウリーニョ
ベルナルド・シウヴァ

レアル・マドリーは、直近の国内戦でのつまずきへの力強い反応を示し、本拠地サンティアゴ・ベルナベウで同じ街のライバル、ラージョ・バジェカーノを難なく退けた。キリアン・エンバペの決定力ある2得点に導かれたホームチームは、5試合消化時点のラ・リーガ首位戦線で好スタートの勢いを維持しつつ、首位バルセロナと勝ち点で並んだ。

  • 圧倒的なパフォーマンスでラージョを一蹴

    マドリーはレアル・ベティス戦での衝撃的な敗戦から立ち直り、土曜夜のラージョ戦で4-1の快勝を収めた。これでラ・リーガ開幕5試合で4勝目となった。ムバッペがPKで均衡を破ると、その数分後にはアルバロ・カレラスのゴールをアシスト。さらにヴィニシウス・ジュニオールの折り返しをジュード・ベリンガムが押し込み、リードを広げた。後半にはセルヒオ・カメージョが一時1点差に詰め寄ったが、ムバッペがアディショナルタイムに勝負を決める追加点を挙げ、レアル・マドリーのラージョ戦ホーム無敗記録を1996年から続く17試合に伸ばした。

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  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    モウリーニョ、決定機逸を嘆く

    マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、過密日程、とりわけ週半ばのチャンピオンズリーグでの消耗の後、後半にはフィジカル面の疲労が目に見えていたと嘆く一方で、自軍の攻撃面における決定力を強調した。

    試合後に自チームの決定力を振り返ったポルトガル人指揮官は、MadridXtraが伝えたところによると、次のように語った。「私たちは多くのゴールを決めるが、多くのチャンスも逃している。私はスタッフに、こうした逃したチャンスのすべての代償を払うチームが、いつか現れると話したよ（笑）。

    「1試合で7ゴールを決める試合もあるだろう」と付け加えた。「私たちは45分間プレーし、その後は終わってしまった。選手たちが疲れていて、あのようなプレーをもう45分続けられないことは分かっていた。最後の10分間のベリンガムのプレーを見ればいい。エネルギーが残っていなかった」

  • シウバが中盤への適応について語る

    エムバペはカリム・ベンゼマが2021-22シーズンに記録した開幕5試合6得点の記録に並び、歴史に名を刻んだ一方で、ベルナルド・シウバもチーム内での影響力を確固たるものにするうえで、さらに一歩前進した。ポルトガル代表MFは今夏、クラブの目玉補強の一人として加入。試合のテンポを操り、チームのボール循環にコントロールをもたらすことで、プロジェクトにおける重要な役割を徐々に担いつつある。

    勝利後、自身の適応について振り返ったシウバは、指揮官から求められていることを次のように明かした。「勝ち点3を手にできてうれしいが、今は次の試合に向けて準備しなければならない。ジョゼ・モウリーニョが僕に求めていること？ ボールを持ったビルドアップを助けることだ。チームにもっと流動性を与えて、前にボールを運べるようにしてほしいと言われている。適応しながら、自分のベストな姿を出せるように努めている」

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    エルチェ遠征が迫る

    スペインの強豪は、その勢いを維持するべく、火曜夜にエルチェとのアウェー戦に臨み、すぐに週半ばの国内戦へと意識を切り替える。これでプレッシャーはバルセロナへ移り、同クラブはラ・リーガ首位で勝ち点3差を取り戻すため、レバンテ戦で勝ち点3が必要となる。モウリーニョは、今後ヨーロッパでの戦いで日程がさらに過密化する前に、ベリンガムらをフレッシュな状態に保つべく、チームを賢くローテーションさせるという繊細な対応を迫られている。

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