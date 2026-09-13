マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、過密日程、とりわけ週半ばのチャンピオンズリーグでの消耗の後、後半にはフィジカル面の疲労が目に見えていたと嘆く一方で、自軍の攻撃面における決定力を強調した。

試合後に自チームの決定力を振り返ったポルトガル人指揮官は、MadridXtraが伝えたところによると、次のように語った。「私たちは多くのゴールを決めるが、多くのチャンスも逃している。私はスタッフに、こうした逃したチャンスのすべての代償を払うチームが、いつか現れると話したよ（笑）。

「1試合で7ゴールを決める試合もあるだろう」と付け加えた。「私たちは45分間プレーし、その後は終わってしまった。選手たちが疲れていて、あのようなプレーをもう45分続けられないことは分かっていた。最後の10分間のベリンガムのプレーを見ればいい。エネルギーが残っていなかった」