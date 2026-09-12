レアル・マドリーは、前節のレアル・ベティス戦で喫した失望の敗戦を受け、ラ・リーガ第5節に明確な意地を示すべく臨んだ。週半ばのインテル戦では欧州の舞台で勝利を収めていたものの、チームの流動性やファイナルサードでの決定力にはなお疑問が残っていた。その疑念は、ベルナベウの照明の下でキリアン・エムバペが主導権を握ると、たちまち払拭された。純粋なアタッキング面での効率性を示すパフォーマンスで、自身がバロンドールの最有力候補であることをあらためて強く印象づけた。

流れは完全にホーム側にあり、追加点までに要したのはわずか3分だった。今度はエムバペがアシスト役となり、スペースへ流れてラージョ・バジェカーノの最終ラインを完璧な強さのパスで切り裂くと、受けたカレーラスが冷静にネットを揺らした。マドリーの容赦ないプレーの前にアウェーの相手は息つく暇もなく、35分にはその圧力が再び結果につながった。ジュード・ベリンガムがビニシウス・ジュニオールの低い折り返しに合わせてゴールを決め、3-0とした。