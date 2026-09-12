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キリアン・エムバペが圧巻のプレー！ レアル・マドリーのスターが2得点を挙げ、ラージョ・バジェカーノを圧倒したレアル・マドリーがバルセロナと勝ち点で並ぶ
エムバペが圧倒的な前半で流れをつくる
レアル・マドリーは、前節のレアル・ベティス戦で喫した失望の敗戦を受け、ラ・リーガ第5節に明確な意地を示すべく臨んだ。週半ばのインテル戦では欧州の舞台で勝利を収めていたものの、チームの流動性やファイナルサードでの決定力にはなお疑問が残っていた。その疑念は、ベルナベウの照明の下でキリアン・エムバペが主導権を握ると、たちまち払拭された。純粋なアタッキング面での効率性を示すパフォーマンスで、自身がバロンドールの最有力候補であることをあらためて強く印象づけた。
流れは完全にホーム側にあり、追加点までに要したのはわずか3分だった。今度はエムバペがアシスト役となり、スペースへ流れてラージョ・バジェカーノの最終ラインを完璧な強さのパスで切り裂くと、受けたカレーラスが冷静にネットを揺らした。マドリーの容赦ないプレーの前にアウェーの相手は息つく暇もなく、35分にはその圧力が再び結果につながった。ジュード・ベリンガムがビニシウス・ジュニオールの低い折り返しに合わせてゴールを決め、3-0とした。
後半の不安とクルトワの英雄的活躍
しかし、再開後はスコアの余裕がレアル・マドリーに慢心を生んだようにも見えた。前半のパフォーマンスを特徴づけていた強度は大きく落ち、ラージョ・バジェカーノはホーム守備陣の突如として生じた集中力の欠如を突こうとして、わずかな希望を見いだした。アウェーのラージョは51分、アントニオ・リュディガーの珍しい判断ミスをカメージョが逃さず、この混乱につけ込んだ。
その後は、ラージョ・バジェカーノが2点目を求めてリスクを恐れずに出たことで、ホームのレアル・マドリーにとっては予想外に落ち着かない時間帯となった。アウェーのラージョはラインを高く押し上げ、中盤での1対1でも勝ち始め、レアル・マドリーを自陣の守備エリアへ押し込んだ。この時間帯にティボー・クルトワはその実力を改めて示し、決定的な介入を連発。2点差を保った。
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ムバッペが仕上げの一撃を決める
時計がアディショナルタイムに入る中、その時の主役がついに緊張感を和らげた。終盤のゴールを必死に狙って前掛かりになっていたラージョ・バジェカーノに対し、レアル・マドリーはカウンターで背後のスペースを突いた。キリアン・エムバペは、敵陣深い位置でパスを受けるべく完璧なタイミングで走り込み、卓越したフィジカルコンディションと戦術眼を示した。カバーに入った守備陣によって難しい角度に追い込まれながらも、このフランス人は冷静さを保ち、91分に正確なシュートをファーサイドへ突き刺した。
試合終了のホイッスルが、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームにとって重要な4-1の勝利を告げた。この結果、チームはラ・リーガ首位で宿敵バルセロナと勝ち点12で並んだ。後半のパフォーマンス低下はコーチングスタッフにとって分析材料となるが、全体のストーリーを支配したのは、マドリーのスター軍団による前線の連係がよみがえったことだった。エムバペ、ヴィニシウス、ベリンガムのコンビネーションは時に手のつけられないものとなり、今後のシーズンに向けた青写真を示した。
マドリードがバルセロナに加わり、優勝争いが激化
この結果はシーズン序盤における大きな転換点となる。レアル・マドリーは厳しい1週間を乗り越え、順位表の首位で再び並ぶことに成功した。ベティス戦の敗戦後はプレッシャーが高まっていたが、この勝利の圧倒的な内容は、レアル・マドリーが国内タイトルを懸けてバルセロナと真っ向から渡り合う準備ができていることを示している。4ゴールを奪ったことで得失点差も改善され、長い目で見ればそれが重要になる可能性もある。
今後に目を向けると、首都の強豪には引き続き過密日程が待ち受ける。この試合のように序盤で相手を突き放し、その後の短い反撃の時間帯をしのぐ試合運びが、ラ・リーガとチャンピオンズリーグの両方で目標を実現する上で不可欠になる。ラージョ・バジェカーノにとっては、気迫を見せた後半の戦いぶりから得られる前向きな材料もあったが、ひらめきに満ちたエムバペに率いられたマドリーを上回るには、最終的に個の質が足りなかった。
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