Getty Images
翻訳者：
キリアン・エムバペがレアル・マドリードでクリスティアーノ・ロナウドと同じ「大物スター」の問題に直面。CR7の元チームメイトは、フランス人FWへの「傲慢」との批判に反応した。
ムバッペ、不当な「傲慢」というレッテルに直面
元レアル・マドリードのMFラファエル・ファン・デル・ファールトは、ムバッペが不当に批判されていると擁護した。パリ・サンジェルマンからサンティアゴ・ベルナベウへの移籍後、ムバッペは厳しい視線にさらされている。パリを去ったことでPSGの戦力がむしろ向上したとされ、本人は苦戦しているとの声もある。
しかしファン・デル・ファールトは「傲慢」という批判は当たらないと主張する。Aceoddsの取材にこう語った。「ムバッペが傲慢だと聞くたび腹が立つ。PSGがチャンピオンズリーグで2度優勝したから、今さら言うんだ。 『彼が問題だった』と。誤解しないでほしい。PSGには優秀な選手が多いが、真のスターは彼だけだった。そんな選手が加入すると、他の選手は少し影が薄くなる。彼には大きなプレッシャーがかかり、勝てないと責められるのだ」
- Getty/GOAL
クリスティアーノ・ロナウドとの比較
ムバッペの現状は、レアル・マドリード時代のロナウドを想起させる。チームメイトだったファン・デル・ファールトは「メガスター」がいると他の選手のパフォーマンスが落ち、チームの流れを乱すこともあると指摘。彼はムバッペが当時ロナウドが抱えていたのと同じ「戦術的重圧」に苦しんでいると考える。
「レアル・マドリードのようなビッグクラブでは、誰もが批判される。ロナウドが負ければ彼の責任にされた」と振り返る。続けて「私がプレーして気づいたのは、チームにスターが一人だけだと難しいということだ」と語る。 僕は10番で、ボールを持ったら左のロナウドに必ずパスを出していた。それは良くない。ビッグスターがいるのは難しいが、チームはそれをうまく管理すべきだ。結局、ロナウドはシーズン60ゴールを決め、ムバッペも同じことをしている」
マドリードの得点マシンを守る
批判があるにもかかわらず、ムバッペはレアル・マドリードで一貫して得点を挙げています。それでも、要求の高いマドリディスタは彼のピッチでの影響力に完全に満足していません。ファン・デル・ファールトは、2018年ワールドカップ優勝者の個人技よりも周囲の選手に注目すべきだと語り、ムバッペがプレッシャーを受けることで他の選手が恩恵を受けていると示唆しました。
昨季を振り返りファン・デル・ファールトはこう続けた。「今、彼が去り、そのプレッシャーをチームメイトが分担している。彼と一緒にいた時より、彼らにはずっと楽だ。彼はレアル・マドリードでそうであるように、常に多くのゴールを決めていた。彼にはゴールを決めるというプレッシャーがかかっていた。レアル・マドリードのファンは彼を批判し続けているが、なぜなのか私には分からない。彼は昨シーズン、断トツで最高の選手だったのだ！ 昨季のチームメイトは彼ほどのレベルになかった。いつも最高を求め続けるのは並大抵ではない。ムバッペを過小評価するのは簡単だが、それは事実ではない。だから私はいつも腹が立つ」
- Getty Images
ワールドカップでの栄光と個人賞
国際舞台を見据えるファン・デル・ファールトは、ムバッペがフランス代表に復帰すれば批判を吹き飛ばすと確信している。彼はフランス代表のさらなるワールドカップでの成功を予想し、バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインらとの競争があるにもかかわらず、このレアル・マドリードのフォワードが近い将来に個人タイトルを獲得すると予測した。
「私はフランス代表がワールドカップを制すると確信している」とファン・デル・ファールトは語った。「批判や『守備に戻らない』という声があるが、ムバッペに大会MVPになってほしい。彼は間違いなく頂点に立つ。フランスは極めて強く、3チームに分けても優勝できるほどだ。 ゴールデンブーツ賞はムバッペだが、友人のハリー・ケインも取れると思う。彼はいつも信じられないゴールを決めるから。だからゴールデンブーツ賞はケイン、ゴールデンボール賞はムバッペと予想する」