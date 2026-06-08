キリアン・エムバペがレアル・マドリードでクリスティアーノ・ロナウドと同じ「大物スター」の問題に直面。CR7の元チームメイトは、フランス人FWへの「傲慢」との批判に反応した。

批判があるにもかかわらず、ムバッペはレアル・マドリードで一貫して得点を挙げています。それでも、要求の高いマドリディスタは彼のピッチでの影響力に完全に満足していません。ファン・デル・ファールトは、2018年ワールドカップ優勝者の個人技よりも周囲の選手に注目すべきだと語り、ムバッペがプレッシャーを受けることで他の選手が恩恵を受けていると示唆しました。

昨季を振り返りファン・デル・ファールトはこう続けた。「今、彼が去り、そのプレッシャーをチームメイトが分担している。彼と一緒にいた時より、彼らにはずっと楽だ。彼はレアル・マドリードでそうであるように、常に多くのゴールを決めていた。彼にはゴールを決めるというプレッシャーがかかっていた。レアル・マドリードのファンは彼を批判し続けているが、なぜなのか私には分からない。彼は昨シーズン、断トツで最高の選手だったのだ！ 昨季のチームメイトは彼ほどのレベルになかった。いつも最高を求め続けるのは並大抵ではない。ムバッペを過小評価するのは簡単だが、それは事実ではない。だから私はいつも腹が立つ」