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キリアン・エムバペがフランス代表の練習を欠席 ネーションズリーグを前にインフルエンザのような症状でレアル・マドリーのスターが離脱
主将がクレールフォンテーヌの拠点で離脱
インフルエンザのためムバッペが火曜日のピッチ練習に参加できず、パリ郊外にあるフランス代表のトレーニング拠点に混乱が走った。チームの公式発表によると、この軽い体調不良によって主将は屋外でチームメートと合流できず、屋内での調整にとどまった。このアクシデントは、27歳のFWにとって、自国を率いて重要な新たな章へと臨もうとするタイミングでの痛手となった。
- Anadolu Agency
ジダンの下で新時代が始まる
このトレーニングキャンプは、2026年ワールドカップ後にフランス代表の指揮官に就任したジダンにとって、初の重要な試金石となる。 スター選手がそろう陣容を擁しているとはいえ、ワールドカップ通算22得点で史上最多得点者であるエムバペの不在は、指揮官の戦術的な準備を一時的に複雑にしている。それでもこの混乱にもかかわらず、他の選手たちは新指揮官のメソッドに慣れながら、屋外でのトレーニングを続けた。
過密なネーションズリーグ日程が迫る
フランスは今後2週間で過密日程に直面する。9月25日金曜日に行われるトルコへの厳しいアウェーゲームで幕を開け、その3日後にはベルギーへ乗り込む。過酷な連戦は、10月2日にホームでイタリアと対戦し、さらに10月5日には再びベルギーと対戦することで続いていく。立て続けの4試合が選手層の厚みを試すことになる中、クレールフォンテーヌのメディカルスタッフは、チームの大黒柱を出場可能な状態にするべく取り組んでいる。
- PRESSE SPORTS
フランス代表、回復状況の最新情報を待つ
チームがクレールフォンテーヌを出発する準備を進める中、現在は主将の回復までの見通しに注目が集まっている。インフルエンザは季節性の一般的な疾患であることから、メディカルスタッフはエムバペの症状が治まり次第、全体練習に復帰すると見込んでいる。先発するのか、それともその後の試合に備えて温存されるのかについての最終判断は、トルコでのキックオフが近づいた段階で下される。
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