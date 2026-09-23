チームがクレールフォンテーヌを出発する準備を進める中、現在は主将の回復までの見通しに注目が集まっている。インフルエンザは季節性の一般的な疾患であることから、メディカルスタッフはエムバペの症状が治まり次第、全体練習に復帰すると見込んでいる。先発するのか、それともその後の試合に備えて温存されるのかについての最終判断は、トルコでのキックオフが近づいた段階で下される。