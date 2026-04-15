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キリアン・エムバペがカリム・ベンゼマに並び、リオネル・メッシの記録を更新。レアル・マドリードのスターはバイエルンに敗れたが、チャンピオンズリーグの歴史に名を刻んだ。
ムバッペがベンゼマの得点記録に並んだ
ムバッペはレアル・マドリード新時代の基盤として存在感を強めている。チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦バイエルン戦（アリアンツ・アレーナ）で前半終了間際に得点し、クラブのレジェンドと並ぶ15ゴール目をマークした。
この得点で今季欧州大会15ゴールとし、CL1シーズンでのフランス人得点ランキングでカリム・ベンゼマと並んで2位タイに立った。ベンゼマはバロンドール受賞年にこの数字に達しており、1シーズンで上回ったのは1997-98シーズンのステファン・ギヴァルシュ（オセール）だけだ。
- AFP
アリアンツ・アレーナでメッシの記録が破られる
ベンゼマに並んだことは大きな節目だが、ムバッペはメッシが長年保持していた記録も塗り替えた。バルセロナのアイコンだったメッシは、チャンピオンズリーグ史上最年少で70ゴールを達成したが、その記録は今、レアル・マドリードの9番に更新された。
ムバッペは27歳116日で70ゴールに達し、メッシの記録を約3週間短縮した。メッシが同じ数字に達したのは27歳134日のときだった。この達成は、彼が最高峰の舞台で長く安定した活躍を続けている証拠だ。
フランス人選手にとって歴史的な夜
ムバッペの記録的活躍は止まらず、1シーズンでアウェー10得点を挙げた初の選手となった。
しかし、彼の活躍だけではレアル・マドリードを準決勝へ導くことができなかった。ホームでの第1戦を2－1で落としたスペインの強豪は、この日もバイエルン・ミュンヘンに3－4で敗れ、準々決勝で大会を去った。
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ムバッペは絶好調ながら、タイトル獲得には至らなかった。
ムバッペは今シーズン、39試合で40得点を挙げる驚異的なペースで得点を重ねている。しかし、個人成績の輝きにもかかわらず、タイトルを獲得できないままシーズンが終わる可能性が高まっている。レアル・マドリードはチャンピオンズリーグとコパ・デル・レイで敗退。リーガ・エスパニョーラでも首位のバルセロナに9ポイント差をつけられており、彼の得点力だけではタイトル獲得は難しい状況だ。