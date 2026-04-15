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GFX Kylian Mbappe Karim Benzema Lionel MessiGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

翻訳者：

キリアン・エムバペがカリム・ベンゼマに並び、リオネル・メッシの記録を更新。レアル・マドリードのスターはバイエルンに敗れたが、チャンピオンズリーグの歴史に名を刻んだ。

キリアン・エンバペ
チャンピオンズ リーグ
カリム・ベンゼマ
リオネル・メッシ
バイエルン 対 レアル・マドリー
バイエルン
レアル・マドリー
アル・ヒラル
インテルマイアミCF
プレミアリーグ
MLS

レアル・マドリードの試合で記録を塗り替えた夜、キリアン・エムバペは再び欧州サッカーの歴史に名を刻んだ。チャンピオンズリーグ準々決勝のバイエルン・ミュンヘン戦で主役を務め、リオネル・メッシの記録を超えた。

  • ムバッペがベンゼマの得点記録に並んだ

    ムバッペはレアル・マドリード新時代の基盤として存在感を強めている。チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦バイエルン戦（アリアンツ・アレーナ）で前半終了間際に得点し、クラブのレジェンドと並ぶ15ゴール目をマークした。

    この得点で今季欧州大会15ゴールとし、CL1シーズンでのフランス人得点ランキングでカリム・ベンゼマと並んで2位タイに立った。ベンゼマはバロンドール受賞年にこの数字に達しており、1シーズンで上回ったのは1997-98シーズンのステファン・ギヴァルシュ（オセール）だけだ。

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    アリアンツ・アレーナでメッシの記録が破られる

    ベンゼマに並んだことは大きな節目だが、ムバッペはメッシが長年保持していた記録も塗り替えた。バルセロナのアイコンだったメッシは、チャンピオンズリーグ史上最年少で70ゴールを達成したが、その記録は今、レアル・マドリードの9番に更新された。

    ムバッペは27歳116日で70ゴールに達し、メッシの記録を約3週間短縮した。メッシが同じ数字に達したのは27歳134日のときだった。この達成は、彼が最高峰の舞台で長く安定した活躍を続けている証拠だ。

  • フランス人選手にとって歴史的な夜

    ムバッペの記録的活躍は止まらず、1シーズンでアウェー10得点を挙げた初の選手となった。

    しかし、彼の活躍だけではレアル・マドリードを準決勝へ導くことができなかった。ホームでの第1戦を2－1で落としたスペインの強豪は、この日もバイエルン・ミュンヘンに3－4で敗れ、準々決勝で大会を去った。


  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    ムバッペは絶好調ながら、タイトル獲得には至らなかった。

    ムバッペは今シーズン、39試合で40得点を挙げる驚異的なペースで得点を重ねている。しかし、個人成績の輝きにもかかわらず、タイトルを獲得できないままシーズンが終わる可能性が高まっている。レアル・マドリードはチャンピオンズリーグとコパ・デル・レイで敗退。リーガ・エスパニョーラでも首位のバルセロナに9ポイント差をつけられており、彼の得点力だけではタイトル獲得は難しい状況だ。