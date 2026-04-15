ムバッペはレアル・マドリード新時代の基盤として存在感を強めている。チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦バイエルン戦（アリアンツ・アレーナ）で前半終了間際に得点し、クラブのレジェンドと並ぶ15ゴール目をマークした。

この得点で今季欧州大会15ゴールとし、CL1シーズンでのフランス人得点ランキングでカリム・ベンゼマと並んで2位タイに立った。ベンゼマはバロンドール受賞年にこの数字に達しており、1シーズンで上回ったのは1997-98シーズンのステファン・ギヴァルシュ（オセール）だけだ。