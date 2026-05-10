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キリアン・エムバペがアーセナルへ？ 実現の可能性と、レアル・マドリードで居場所を失うFWを引き抜くためにガンナーズがすべき策。
プティがムバッペに最適な役割を見出す
元アーセナルでフランス代表のスターは、ムバッペがスペインを早期に去るなら、アルテタ率いるアーセナルが最適だと語る。ベルナベウで混乱が続く中、プティは「ムバッペは左翼で輝き、アーセナルの戦術にぴったりだ」と指摘した。
BOYLE Sportsのインタビューで彼は「アーセナルはムバッペを歓迎し、左ウイングで輝くだろう。彼がマドリードに残るとすれば、トロフィーを取らずに移籍すれば失敗とされるからだ。プライドの高いムバッペは残留して成功を証明したいはずだ」と語った。 世界屈指のクラブであるマドリードを、本人以外の判断で去ることはないと考えている」
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レアル・マドリードの混乱が移籍の好機を生む
スペインのビッグクラブを取り巻く悪質な雰囲気が退団説の背景にある。チーム内関係は限界と報じられ、練習場でフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが衝突、バルベルデは病院へ搬送された。その一方、ムバッペはマドリードの熱狂的サポーターと公に対立している。
個人の成績は依然として目覚ましいが、ファンは彼の献身性を厳しく疑問視している。負傷中に休暇を過ごしている姿が目撃されたことで怒りは爆発し、退団を求めるオンライン署名には驚異的な7000万もの署名が集まった。
ペレス要因とアーセナルのCLへの望み
プティ氏は、移籍が実現するのは、フロレンティーノ・ペレス会長が世論の圧力に屈し、損失最小化を決断した場合だけだと語る。レアル・マドリードではクラブ内の政治が選手の将来を左右し、長年PSGの同選手を追ってきたにもかかわらず、批判的な世論が首脳陣に決断を迫る可能性がある。
「彼が去る唯一の道は、フロレンティーノ・ペレス会長がプレッシャーに屈することだ」とプティは付け加えた。「何百万人ものファンが彼にクラブを去ってほしいと署名している。これがムバッペにとっての終わりを意味するかもしれない。もしアーセナルが初めてチャンピオンズリーグを制覇すれば、クラブの歴史は変わり、移籍市場に強力なメッセージを送ることになるだろう。」
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ロンドンがフランスのスーパースターを呼んでいる？
チャンピオンズリーグ決勝でPSGに勝てば、アーセナルはクラブ史上最も野心的な補強が可能になる。欧州制覇でステータスが上がり、ムバッペのようなスターも獲得圏内に入る。彼はベルナベウのブーイングから離れ、新天地で再出発できる。
プティ氏は「選手ならチャンピオンズリーグ優勝チームでプレーし、再びタイトルを獲りたいと考える。ムバッペがマドリードを去るなら、それが決め手になる」と語る。現時点ではマドリードに残り、エル・クラシコ復帰の可能性もあるが、プレミア移籍の扉は少しずつ開いている。