スペインのビッグクラブを取り巻く悪質な雰囲気が退団説の背景にある。チーム内関係は限界と報じられ、練習場でフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが衝突、バルベルデは病院へ搬送された。その一方、ムバッペはマドリードの熱狂的サポーターと公に対立している。

個人の成績は依然として目覚ましいが、ファンは彼の献身性を厳しく疑問視している。負傷中に休暇を過ごしている姿が目撃されたことで怒りは爆発し、退団を求めるオンライン署名には驚異的な7000万もの署名が集まった。