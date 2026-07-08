Getty Images
翻訳者：
「キリアンは元気だ」――パラグアイの政治家による人種差別的な発言にも動じないムバッペ。ディディエ・デシャン監督がスターFWを擁護。
デシャン監督、ムバッペの出場準備を確認
パラグアイのセレスティ・アマリヤ上院議員による人種差別発言が波紋を呼んでいるが、デシャン監督はスターFWの精神状態に問題はないと強調した。フランス代表監督は、ピッチ外の騒動がチームやキャプテンの準備に影響していないと断言。
デシャン監督はメディアの取材に「キリアンは精神的に良好で、明日の試合に備えている」と語った。2022年W杯準決勝の再現となる「アトラス・ライオンズ」戦を前に、チームの一致団結が選手のプレッシャー軽減につながっていると強調した。
- AFP
パラグアイによる忌まわしい虐待
フランスがパラグアイを1－0で下した試合後、論争が勃発した。この試合ではムバッペのPKが決勝点となった。試合後、パラグアイの自由急進党所属上院議員アマリヤ氏がSNSに一連の人種差別的侮辱を投稿。フランスサッカー連盟は「極めて忌まわしく、容認できない」と非難した。同議員はムバッペの出自や知性を攻撃した。
彼女はムバッペを「植民地化されたカメルーン人で、無理にフランス人を装っている」「文字も書けない野蛮人」などと攻撃。さらに試合後にパラグアイ選手が彼を平手打ちすべきだったと挑発し、緊張を高めた。発言は世界中から非難されている。
ムバッペ、「卑劣な」主張に反論
現在7ゴールでエルリング・ハーランドと並び得点ランキング2位タイ、8ゴールの首位リオネル・メッシを僅差で追うレアル・マドリードのスーパースターは、批判に沈黙せずSNSで力強く反論した。ムバッペは上院議員に直接呼びかけ、こう記した。「セレステ・アマリヤ上院議員、あなたは卑劣であり、その地位にふさわしくない。 あなたは、この大会を通じて情熱と名誉を注ぎ込んできたパラグアイを代表する存在ではない。」
さらに、あなたの無謀で露骨な差別的言動のせいで、世界はパラグアイ代表がW杯で示した努力と歴史的奮闘を忘れ、無能な女性への注目だけが残った」と付け加えた。
- AFP
注目はモロッコとの準々決勝へ
ピッチ外の課題が落ち着いた今、デシャン監督はチームに謙虚さを求め、手強いモロッコ代表戦に備える。モロッコはグループリーグでブラジルと引き分け、ハイチとスコットランドに圧勝。ベスト32でオランダをPK戦で破り、ベスト16ではカナダを3－0で下した。 フランスは大会で圧倒的な強さを見せているが、デシャン監督は油断していない。慢心説を否定し、「ただ楽しんでいるだけです。トレーニングで浮かれることはありません。モロッコを大いに尊重しています」と語った。
また、大会佳境を迎え選手たちのコンディションにも満足を示した。「試合後のデータは良好、いや非常に良好だ。状況に応じて調整しており、次の練習のために1回休んでも構わない」と説明し、世界トップとしての地位を守る「レ・ブルー」の綿密なアプローチを強調した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。