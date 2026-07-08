パラグアイのセレスティ・アマリヤ上院議員による人種差別発言が波紋を呼んでいるが、デシャン監督はスターFWの精神状態に問題はないと強調した。フランス代表監督は、ピッチ外の騒動がチームやキャプテンの準備に影響していないと断言。

デシャン監督はメディアの取材に「キリアンは精神的に良好で、明日の試合に備えている」と語った。2022年W杯準決勝の再現となる「アトラス・ライオンズ」戦を前に、チームの一致団結が選手のプレッシャー軽減につながっていると強調した。