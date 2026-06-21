キュラソーのGKエロイ・ルームは、エクアドルとの歴史的引き分けで好セーブ連発。元米国代表ティム・ハワードのW杯記録に並んだ。

37歳のGKルームはアローヘッド・スタジアムで15セーブを記録し、90分間のワールドカップ試合では最多タイとなった。この活躍でキュラソーはエクアドルとスコアレスドロー。初戦でドイツに1-7で大敗したカリブの国にとって、貴重な勝ち点1となった。

2014年のベルギー戦で「国防長官」と称されたティム・ハワードの伝説的な活躍では、FIFAは16セーブ、オプタなどの統計機関は15セーブを記録。つまりルームは少なくとも並んだことになる。しかもルームは無失点で終え、チームに貴重な1ポイントをもたらした。