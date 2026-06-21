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キュラソーのGKエロイ・ルームは、エクアドルとの歴史的引き分けで好セーブ連発。元米国代表ティム・ハワードのW杯記録に並んだ。
ルームが記録に名を刻む
37歳のGKルームはアローヘッド・スタジアムで15セーブを記録し、90分間のワールドカップ試合では最多タイとなった。この活躍でキュラソーはエクアドルとスコアレスドロー。初戦でドイツに1-7で大敗したカリブの国にとって、貴重な勝ち点1となった。
2014年のベルギー戦で「国防長官」と称されたティム・ハワードの伝説的な活躍では、FIFAは16セーブ、オプタなどの統計機関は15セーブを記録。つまりルームは少なくとも並んだことになる。しかもルームは無失点で終え、チームに貴重な1ポイントをもたらした。
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ティム・ハワードの亡霊を追って
「とんでもない思い出になるだろう」とルームは試合後に語った。「やっている最中は考えないけど、後で振り返る出来事になるはずだ。 GKとしてはほぼ完璧な試合だったよ」。マイアミFCの守護神は、王座まであと一歩だったことを痛感し、「ハワードはテレビの前で汗をかいているだろう」と冗談交じりに語った。
彼の反射神経とポジショニングは模範的で、焦るエクアドル代表のシュート28本を次々と止めた。このベテランの知名度は一夜で急上昇。試合終了から数時間でインスタグラムのフォロワーが10万人から80万人へ増え、サッカー界が再び彼に注目した。
エクアドル、人間の壁に阻まれる
エクアドルはボールを支配し、期待ゴール（xG）3.08のチャンスを作ったが、ルームを破れなかった。15本の枠内シュートも決まらず、セバスティアン・ベッカチェーチェ監督は「サッカーには説明のつかないことがある」と語った。 「結果がすべてを語っている。これ以上言うと言い訳に聞こえる」
ルームは3分にエンナー・バレンシアのシュートを阻止し、試合の基調を決定づけた。その後も至近距離からのゴンサロ・プラタのシュートや交代選手たちの決定機を連続で防ぎ、キュラソー出身のGKは誰にも破れない存在であることを証明した。彼の活躍により、人口で大会最小のキュラソーはグループ最終戦のコートジボワール戦を控え、なおも奇跡を夢見ている。
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カリブ海の英雄に王室の承認
この歴史的瞬間を祝うため、オランダ王室のウィレム＝アレクサンダー国王とマキシマ王妃がカンザスシティ・チーフスの本拠地を訪れ、試合後にロッカールームへ。ルーム氏は「国王夫妻が音楽に合わせて踊り、喜びに満ちた空間だった」と明かした。
キュラソー代表のディック・アドヴォカート監督もチームの成長を誇らしげに語った。 「我々はゼロから始まり、遠くまで来た」とベテラン監督は語った。「6万人の前でアウェー戦を戦い、0-0で引き分けた。誇りしか感じない」。この引き分けでエクアドルはドイツ戦での勝利が必須となったが、この夜はまさにエロイ・ルームのものだった。