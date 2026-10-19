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キャリック体制下で苦境深まるマンチェスター・ユナイテッド、キャラガーが「悪循環」から抜け出せないと警告
ユナイテッドの高くつく移籍の落とし穴
過去10年間にわたってチャンピオンズリーグ出場を繰り返し逃してきたにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ屈指の高額な選手給与総額を抱え続けている。クラブ首脳陣は夏の移籍市場で移籍金として1億5000万ポンド超の支出を承認し、財政負担をさらに増やした。
昨季の欧州大会出場権獲得により、現所属選手のうち複数人の給与が自動的に引き上げられ、その負担は一段と重くなった。その結果、クラブは期待に応えられていない選手の放出を図る際に深刻な困難に直面している。出場機会の限られる選手たちが、高額な契約を手放したがらないためだ。
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キャラガー、持続不可能な支出を痛烈批判
『スカイスポーツ』で語ったキャラガーは、マンチェスター・ユナイテッドの豊富な資金力が、より根深い構造的な問題を覆い隠していると指摘した。ライバルクラブが優位を保つために多額の資金を投じる一方、ユナイテッドは結果を出せないまま割高な支出を続けているという。
「大金を使っているクラブで、獲得した選手たちが結果を出せず、チャンピオンズリーグにも出場できない。それなのに給与総額はトップクラスだ。結局、そのシーズンに多額の資金を使ったクラブにはなれても、成功は収められないと思う」とキャラガーは語った。
「リヴァプールとマンチェスター・シティは、継続的にタイトルを獲得し、その上で大金を投じてきた数少ないクラブだ。ユナイテッドは世界有数のビッグクラブだから、資金は常にあるだろう。だが、いつまでも使い続けられるわけではない。それは無理だ」
自滅を招く悪循環
元リヴァプールDFは、オールド・トラフォードでは選手の放出が依然として最大の障壁であり、必要な戦力再編が進まない行き詰まりを生んでいると強調した。
「そこで移籍金の純支出の話になる。だが、選手を放出できない」とキャラガーは続けた。「クラブで失敗が続けば、選手を放出するのは難しい。そうした選手は高額な給与を受け取っているから、移籍させることもできない。引き取るクラブがないんだ。悪循環に陥っている。いずれ、最も多くの金を使うクラブではいられなくなる。私にとって、その時が今夏だった」
今夏は巨額の支出を止めざるを得なかったというキャラガーの見方は、すでにチーム内でも明らかになっている。DFリサンドロ・マルティネスは最近、ジェイソン・ウィルコックスを痛烈に批判し、直近の移籍市場ではさらなる投資を期待していたと主張した。アルゼンチン人DFの不満は、ユナイテッドが直面する財政上の制約を如実に示している。選手たちは今、自分たちのひどい不振をクラブ首脳陣のせいにしている。
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キャリックの危機が深刻化
ユナイテッドは今季のスタートでつまずき、キャリックには極めて大きな重圧がのしかかっている。ここまでわずか1勝にとどまり、チームの状況を好転させ、シーズンを立て直せるのか、その手腕を疑問視する声が強まっている。
日曜日のリーズ・ユナイテッド戦では精彩を欠き、1-1の引き分けに終わった。エランド・ロードでのこの結果により、不振はさらに長引いた。45歳の指揮官は今、高給を受け取りながら期待に応えられていない選手たちから最大限の力を引き出す方法を見つけなければならない。クラブには財政的な制約があり、補強費を投じて窮地を脱することはもはやできないと分かっている。
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