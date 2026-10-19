元リヴァプールDFは、オールド・トラフォードでは選手の放出が依然として最大の障壁であり、必要な戦力再編が進まない行き詰まりを生んでいると強調した。

「そこで移籍金の純支出の話になる。だが、選手を放出できない」とキャラガーは続けた。「クラブで失敗が続けば、選手を放出するのは難しい。そうした選手は高額な給与を受け取っているから、移籍させることもできない。引き取るクラブがないんだ。悪循環に陥っている。いずれ、最も多くの金を使うクラブではいられなくなる。私にとって、その時が今夏だった」

今夏は巨額の支出を止めざるを得なかったというキャラガーの見方は、すでにチーム内でも明らかになっている。DFリサンドロ・マルティネスは最近、ジェイソン・ウィルコックスを痛烈に批判し、直近の移籍市場ではさらなる投資を期待していたと主張した。アルゼンチン人DFの不満は、ユナイテッドが直面する財政上の制約を如実に示している。選手たちは今、自分たちのひどい不振をクラブ首脳陣のせいにしている。



