マンチェスター・ユナイテッドは、アトレティコ・マドリーとの重要なチャンピオンズリーグの一戦を前に、メンバー選考で大きな悩みを抱えている。負傷者の増加により、メトロポリターノへの遠征に向けたキャリック監督の準備は大きく狂わされており、月曜午前の練習ではルーク・ショーとコビー・メイヌーが欠席したことが特に目立った。メディカルスタッフが2人の状態を引き続き確認する中、スペイン遠征に参加できるかは極めて不透明だ。

2人がマドリード行きの便に搭乗するかどうかは、月曜午後遅くに決まる見通しだ。マンチェスター・ユナイテッドは開幕戦でサバフに4-0で快勝しており、チャンピオンズリーグでの好スタートをこの重要な一戦でも維持したいところ。一方、アトレティコ・マドリーは初戦でリヴァプールに1-2で敗れており、巻き返しを狙う。

キャリントンに集まった23人のメンバーからは、ショーとメイヌーだけでなく、ベンヤミン・シェシュコ、パトリック・ドルグ、ヌサイル・マズラウィも欠席。一方、マタイス・デ・リフトは回復を続ける中で練習に参加した。