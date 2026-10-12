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キャリックに負傷者続出の危機、マンチェスター・ユナイテッドのショーとメイヌーはアトレティコ戦への出場が微妙
練習場に姿を見せない選手が相次ぎ、メンバー選考に懸念広がる
マンチェスター・ユナイテッドは、アトレティコ・マドリーとの重要なチャンピオンズリーグの一戦を前に、メンバー選考で大きな悩みを抱えている。負傷者の増加により、メトロポリターノへの遠征に向けたキャリック監督の準備は大きく狂わされており、月曜午前の練習ではルーク・ショーとコビー・メイヌーが欠席したことが特に目立った。メディカルスタッフが2人の状態を引き続き確認する中、スペイン遠征に参加できるかは極めて不透明だ。
2人がマドリード行きの便に搭乗するかどうかは、月曜午後遅くに決まる見通しだ。マンチェスター・ユナイテッドは開幕戦でサバフに4-0で快勝しており、チャンピオンズリーグでの好スタートをこの重要な一戦でも維持したいところ。一方、アトレティコ・マドリーは初戦でリヴァプールに1-2で敗れており、巻き返しを狙う。
キャリントンに集まった23人のメンバーからは、ショーとメイヌーだけでなく、ベンヤミン・シェシュコ、パトリック・ドルグ、ヌサイル・マズラウィも欠席。一方、マタイス・デ・リフトは回復を続ける中で練習に参加した。
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キャリック、シェシュコとドルグの状態を懸念
シェシュコの状況は、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターにとって特に懸念されるものだ。現在、同選手はすねの問題で戦列を離れている。問題が生じているのは、昨季最後の3試合とプレシーズン全期間を欠場する原因となった負傷箇所に近い部位だ。
キャリックは先週、「似た部位だが、まったく同じ問題が再発したわけではない。どれくらいかかるのか、まだ少し調べているところだ。当然、早期の復帰を願っているが、現時点ではまだはっきりしていない」と話した。
マドリードでの挑戦に向け、守備陣の選手層が試される
守備陣に目を向けても、プレミアリーグのクラブにとって明るい知らせは少ない。ドルグはデンマーク代表での活動中にハムストリングを負傷し、数週間の離脱が見込まれている。一方、マズラウィは先月のレソト戦で負傷し、モロッコ代表からの離脱を余儀なくされた。トッテナム・ホットスパー戦を前に直前のメンバー入りも検討されたが、最終的に試合の登録メンバーには入らなかった。
負傷者が相次ぐ中でも、練習にはハリー・マグワイアやリサンドロ・マルティネスといった経験豊富な選手に加え、ハリー・アマスやエイデン・ヘヴンら若手も参加した。
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国内での調子は明暗分かれる
両チームは対照的な直近の成績で、欧州での一戦に臨む。マンチェスター・ユナイテッドは苦しい戦いが続いており、公式戦直近4試合で勝利がない。マンチェスター・シティとブライトンに敗れ、ブライトン戦の敗戦によってEFLカップから敗退。プレミアリーグではフラム、トッテナムと引き分けた。一方、アトレティコ・マドリーは好調で、レアル・ソシエダ、オサスナ、レアル・マドリー、アラベスとの直近4試合すべてに勝利している。
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