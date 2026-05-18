この不運な出来事にもかかわらず、トリッソは今シーズンの自身のパフォーマンスに自信を示している。彼はリヨンを牽引し、ブンデスリーガ時代に欧州屈指のMFとして注目された頃の調子をを取り戻している。

代表落選について彼は記者団に語った。「私はすべてを捧げた。個人としても統計的にもキャリア最高のシーズンだった。デシャンにもすべてがある。彼は『5人の不動のMF』と言った。 私は全力を尽くしたし、後悔はない。自分を責めることもできない。成し遂げたこと、築き上げたことに誇りを持っている。それが人生であり、サッカーだ。だが信じてほしい、私は諦めない。代表に選ばれるためにも、選ばれなくても、さらに努力し、全力を尽くすつもりだ。」