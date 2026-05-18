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「キャリア最高のシーズンだった！」――ワールドカップのフランス代表から外されたリヨンのMFが意地を示した。
デシャン監督が決勝戦で大胆な采配
北米開催大会の26人遠征メンバー発表がフランスで議論を呼んでいる。数名のベテランが落選したためだ。中でも注目されるのはレアル・マドリードのエドゥアルド・カマヴィンガで、コンディションを重視した選考で最も注目される落選者とされる。
2018年優勝メンバーのトリッソも選ばれず、自宅観戦となる。2021年夏以来代表戦に出ていないが、今季リーグ・アンでの活躍からデシャン監督下での復帰を期待する声もあった。
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トリッソ、予想外の落選に反応
この不運な出来事にもかかわらず、トリッソは今シーズンの自身のパフォーマンスに自信を示している。彼はリヨンを牽引し、ブンデスリーガ時代に欧州屈指のMFとして注目された頃の調子をを取り戻している。
代表落選について彼は記者団に語った。「私はすべてを捧げた。個人としても統計的にもキャリア最高のシーズンだった。デシャンにもすべてがある。彼は『5人の不動のMF』と言った。 私は全力を尽くしたし、後悔はない。自分を責めることもできない。成し遂げたこと、築き上げたことに誇りを持っている。それが人生であり、サッカーだ。だが信じてほしい、私は諦めない。代表に選ばれるためにも、選ばれなくても、さらに努力し、全力を尽くすつもりだ。」
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リーグ・アンの驚異的な数字
トリッソの不満は、今年のゴール前での確かな実績が裏付けている。リーグ戦では自己最多の11得点をマーク。ヨーロッパリーグでも7試合で4得点を挙げ、欧州の舞台でも結果を残した。
シーズンを絶好調で終え、リーグ最終5試合では4ゴール3アシストをマークした。
デシャン監督も「彼は今季非常に素晴らしいプレーをした。代表入りする価値があった」と称えた。
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フランスは新世代に期待
トリッソやカマヴィンガなど経験豊富な優勝経験者を外した。自身にとって最後の大会となるデシャン監督の哲学の変化を示唆している。
メンバー26人のうち13人がワールドカップ初出場。うちにはウォーレン・ザイール＝エメリーやマイケル・オリゼも含まれる。デシャン監督は「中盤5つのポジションには特定の戦術要件があり、それに合う選手を選んだ」と説明した。
トリッソは6月の予定を立てつつも「サッカーでは何が起こるか分からない。わずかな希望は残っている」と語り、同時に「正直、休暇の計画も立てている」と明かした。