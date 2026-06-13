レオン・ゴレツカが現れる場所――ミュンヘンのゼーベナー通りでも、アウェイ戦でも、ドイツ代表のW杯合宿地でも――彼は常に注目の的だ。 理由は、1年以上続くユニークなトレンド。ファンは彼を見つけると、すぐ「ゴレツカァー！」と長く引き伸ばして叫ぶ。
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キャリア初、W杯後に苦い「初体験」がレオン・ゴレツカを待つ
31歳の本人や同僚にとって、これは大きなストレスだ。逃れる術はない。SNSでも同様で、ゴレツカの投稿には毎回何百件ものコメントが付く。
こうした状況で注目は集まるものの、代表での彼の役割は現時点では脇役に留まっている。 W杯準備期間中、ボルシア・ドルトムントのフェリックス・ンメチャに敗れ、アレクサンダル・パブロヴィッチと組むダブルボランチの座を逃した。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、ゴレツカのフィジカルや経験より、ンメチャのパス精度と機動力を選んだ。左SBデビッド・ラウムに続き、ミュンヘンを去るゴレツカは、今回の準備期間で最も大きな敗者となった。
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レオン・ゴレツカはフェリックス・ンメチャとのポジション争いに敗れた
フィンランド戦（4-0）とアメリカ戦（2-1）の親善試合2試合で、ゴレツカの出場時間は計10分だった。 日曜のW杯初戦キュラソー戦でもベンチスタートが濃厚だ。4度目の大舞台もまた、彼は控えから始まる。それでも本人にとってそれは大きな問題ではない。過去3大会ではいずれも途中から先発に昇格し、チームに貢献した（ただし優勝にはつながらなかった）。
2018年W杯ではグループ最終戦の韓国戦で右ウイングとして初先発も、ドイツは0-2で敗れグループリーグ敗退。2021年欧州選手権ではハンガリー戦で途中出場しチームをベスト16に導き、イングランド戦で先発したが0-2で敗れた。 2022年W杯では初戦敗退後に先発したが、スペイン戦引き分け、コスタリカ戦勝利もグループリーグ敗退。
2024年、ナゲルスマン監督は自国開催の欧州選手権代表からゴレツカを外した。その後、彼が代表に復帰しレギュラーを奪ったことも、今回のベンチスタートと同様に意外な展開だった。
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レオン・ゴレツカは、ワールドカップのレギュラーをほぼ確定したように見えた。
バイエルンでは今シーズン、ゴレツカはビッグマッチで一度も先発しなかった。しかしナゲルスマン監督は当初、彼を突然重用した。 しかし、ワールドカップ予選6試合中5試合に先発し好パフォーマンスを示した。3月初、『キッカー』誌のインタビューでナゲルスマン監督は、北アイルランド戦の勝利はゴレツカのおかげだと語った。「彼がいなければ勝てなかった。60回もヘディングでクリアしたからだ。」
さらにナゲルスマンは、W杯でもゴレツカを起用する意向を示唆。「バイエルンでの出場時間が少なくても、現時点では彼に出場機会があり、予選と同じ役割を期待する」と語った。ゴレツカはパブロヴィッチやンメチャと並び、ダブルボランチの「より攻撃的な役割」を担うと見込まれる。 当時、ナゲルスマンは本命視される2人について「どちらか1人は必ず起用する」と語った。
3月の親善試合2試合では1試合に先発、もう1試合に途中出場した。その後、バイエルンでベストパフォーマンスを発揮。ヴィンセント・コンパニー監督がカップ戦のノックアウトステージに備えて主力を温存したため、優勝決定後のブンデスリーガでゴレツカは定位置を確保した。 最後の6試合で5得点を挙げ、1試合ではキャプテンマークを巻いた。しかし、この好調期直後、代表での定位置を失った。
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バイエルンを退団したレオン・ゴレツカは、来季どこでプレーするのか？
ゴレツカを悩ませているのはそれだけではない。FCバイエルンとの契約は6月30日に満了し、更新されない。ワールドカップ16強戦と準々決勝の合間にフリーとなる見込みだ。
5月中旬にはACミランへの移籍がほぼ決定的とされたが、ミランは最終節でCL権を逃し、マッシミリアーノ・アッレグリ監督、スポーツディレクターのイグリ・タレ、会長ジョルジオ・フルラーニら首脳陣が解任された。
以来、ゴレツカ獲得はクラブの優先事項ではなくなった。現在は新体制の人事確保が最優先だ。 本来はラルフ・ラングニックがテクニカルディレクター、オリバー・グラスナーが監督に就く予定だったが、交渉は難航している。後任者がゴレツカに興味を持つかも不明だ。
なお、ゴレツカには引き続きアトレティコ・マドリードやプレミアリーグ複数クラブ、MLSのシカゴ・ファイアなどの関心があるとされる。
本人は去就に関する質問を避け、冷静を装う。最終的には良い選択肢があるだろう。それでも、W杯期間中に将来が未決定で、集中を乱す交渉が続くのは好ましくない。