バイエルンでは今シーズン、ゴレツカはビッグマッチで一度も先発しなかった。しかしナゲルスマン監督は当初、彼を突然重用した。 しかし、ワールドカップ予選6試合中5試合に先発し好パフォーマンスを示した。3月初、『キッカー』誌のインタビューでナゲルスマン監督は、北アイルランド戦の勝利はゴレツカのおかげだと語った。「彼がいなければ勝てなかった。60回もヘディングでクリアしたからだ。」

さらにナゲルスマンは、W杯でもゴレツカを起用する意向を示唆。「バイエルンでの出場時間が少なくても、現時点では彼に出場機会があり、予選と同じ役割を期待する」と語った。ゴレツカはパブロヴィッチやンメチャと並び、ダブルボランチの「より攻撃的な役割」を担うと見込まれる。 当時、ナゲルスマンは本命視される2人について「どちらか1人は必ず起用する」と語った。

3月の親善試合2試合では1試合に先発、もう1試合に途中出場した。その後、バイエルンでベストパフォーマンスを発揮。ヴィンセント・コンパニー監督がカップ戦のノックアウトステージに備えて主力を温存したため、優勝決定後のブンデスリーガでゴレツカは定位置を確保した。 最後の6試合で5得点を挙げ、1試合ではキャプテンマークを巻いた。しかし、この好調期直後、代表での定位置を失った。