道義的な議論を別にしても、ポンセはピッチ外での法的問題がすでにハキミのピッチ上でのパフォーマンスに影響を及ぼしている可能性があると示唆した。この右SBは、過密日程に加え、評価の分かれるワールドカップでの戦いも経験してきた。

「ここ数カ月、彼の出来が以前ほど良くないことも見て取れる。だからこそ、そのことが頭をよぎっているはずだ」とポンセは付け加えた。「私は［ジェラール］・ドパルデューの件でも立場を示した。だから、ハキミにも同じ論理を一貫して適用しなければならない。今の彼は身を引き、裁判を待つべきだ。何度も上訴した後でも、なお出廷に向かっている。あらゆる上訴の手段が尽きたなら、裁判に向き合わなければならない」