(C)Getty Images
翻訳者：
「キャリアを中断しろ！」、レイプ裁判実施が確定し、PSGのスター、アクラフ・ハキミに身を引くよう求める声
ハキミ、2027年に裁判期日へ
アクラフ・ハキミがレイプ容疑で2027年に公判に臨む見通しとなった。『Foot01』が報じている。モロッコ代表DFはこれで最後の法的控訴手段を使い果たし、法廷への出廷は避けられなくなった。疑惑の出来事は2023年2月に起きたとされ、法的手続きを経て2025年8月に公判が正式決定した。
すべての控訴が退けられたことで、この右サイドバックはフランスのクラブでプレーを続ける一方、重大な法的精査に直面することになる。裁判所の判断は、当該選手がクラブで引き続き活動すべきかどうかをめぐり、フランスサッカー界で広範な議論を呼んでいる。
- Getty Images Sport
解説者がキャリアの即時停止を要求
進行中の法的手続きは、フランスメディア『RMC』でフランス人識者ポンセ氏の強い反応を呼んでいる。『Les Grandes Gueules』で発言した歯に衣着せぬ論客は、裁判を待つ間、ハキミはプレーすべきではないと主張した。
自身がPSGサポーターだと公言しているポンセ氏は、スポーツ面の利益よりも倫理が優先されなければならないと強調。ハキミは自身の弁護に集中するため、サッカーから身を引くべきだと断言した。
「PSGへの愛が、自分の価値観を上回ることはない」とポンセ氏は説明した。「アクラフ・ハキミのキャリアは一時停止されるべきだ。裁判が行われる時間、そして彼が自身を弁護する時間が必要だ」
不振とピッチ外でのプレッシャー
道義的な議論を別にしても、ポンセはピッチ外での法的問題がすでにハキミのピッチ上でのパフォーマンスに影響を及ぼしている可能性があると示唆した。この右SBは、過密日程に加え、評価の分かれるワールドカップでの戦いも経験してきた。
「ここ数カ月、彼の出来が以前ほど良くないことも見て取れる。だからこそ、そのことが頭をよぎっているはずだ」とポンセは付け加えた。「私は［ジェラール］・ドパルデューの件でも立場を示した。だから、ハキミにも同じ論理を一貫して適用しなければならない。今の彼は身を引き、裁判を待つべきだ。何度も上訴した後でも、なお出廷に向かっている。あらゆる上訴の手段が尽きたなら、裁判に向き合わなければならない」
- Getty Images Sport
PSG、ハキミとともにシーズン継続へ
裁判は2027年に予定されており、モロッコ代表DFは法廷に立つ日まで長い時間を待つことになる。PSGは今後も、国内および欧州での継続中の試合でこの右SBを起用し続ける見通しだ。ハキミがプロとしてのキャリアと今後の法的手続きを両立させる中、この状況は関係するすべての当事者にとって落ち着かない気を散らす要因であり続けている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。