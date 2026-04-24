3月中旬、『デイリー・エコー』紙はサウサンプトンFCのダニエル・ペレツについてこう書いた。 「レンタル選手に恋してはならないと何度警告されても、ダニエル・ペレツのプレーを見れば難しい」と地元最大タブロイド紙は書いた。もはや彼への愛を拒むのは不可能だ。ペレツはサウサンプトンの象徴となり、驚異的な快進撃の顔となっている。
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「キャリアの頂点」：FCバイエルンからレンタル移籍した選手の驚異的な快進撃
このロマンスが注目されるのは、集団的な低迷期に始まったからだ。冬、ペレツはバイエルンからサウサンプトンへ半年レンタル移籍した。イスラエル出身25歳のGKも、クラブも、ファンも、誰も順調ではなかった。
ミュンヘンで2年間控えを務めた後、2025年夏にハンブルガーSVへレンタル移籍。正ゴールキーパーを確信していたが、ダニエル・ホイヤー・フェルナンデスとの競争に敗れ、公に不満を漏らした。1月には移籍を求めトレーニングをボイコットした。
新天地はイングランド2部FCサウサンプトン。プレミアリーグから降格した「セインツ」は即座の復帰を目論んでいたが、ペレツ加入時点で6試合未勝利で15位に沈んでいた。
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サウサンプトンのペレツ：昇格とFAカップ決勝へ？
ハル・シティとの開幕戦は敗れたが、その後の20試合で16勝4分けと急上昇。サウサンプトンは現在4位で、昇格プレーオフ出場はほぼ確定。2位での自動昇格の可能性も残る。優勝のコヴェントリー・シティはすでにプレーオフ進出を決めている。
この快進撃は昇格圏への浮上だけでなく、FAカップ準決勝進出もをもたらした。直近ではプレミアリーグの2クラブを破り、FCフラム戦ではペレツのセーブが「驚異的」と絶賛された。準々決勝では首位のFCアーセナルも下した。
準決勝は土曜18時15分、ウェンブリーでマンチェスター・シティと対戦する。勝てばチェルシー対リーズの勝者と決勝で激突する。
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ダニエル・ペレツはサウサンプトンとチャンピオンシップを絶賛している
「今ほど調子が良いことはない。キャリアの絶頂期に差し掛かったようだ」とペレツは先日Transfermarktのインタビューで語った。サウサンプトンとの関係を「完璧な組み合わせ」と表現し、街やクラブ、リーグへの熱意を語った。
サウサンプトンはもはや「自宅のような場所」だ。「支えて愛してくれる人がいる環境では、良いパフォーマンスが発揮できる」と語る。46試合もの過密日程が「骨の折れる戦い」と呼ばれるチャンピオンシップについても、「激しいからこそ大好きだ」と笑う。 バイエルン・ミュンヘンとハンブルガーSVで2年半控えとして9試合出場にとどまった後、この環境は「まさに自分に必要だったもの」だと語る。
昨年12月、33歳のドイツ人監督トンダ・エッカートが就任。彼はバイエルンとライプツィヒのユースで指導経験があり、ペレツを「勝者のタイプ」と評価。「ダニエルの前向きさは周囲に伝染する。彼ほどチームにエネルギーを与えるGKは稀だ」と称賛する。
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サウサンプトンはダニエル・ペレツの買い取りオプションを保有している
シティとのFAカップ準決勝、昇格争いの佳境。その先はどうなるのか？ペレツは2023年にマッカビ・テルアビブから500万ユーロでバイエルンに加入し、2028年まで契約している。サウサンプトンは800万ユーロで買い取るオプションを持つ。 来季サウサンプトンでプレミアリーグを戦う可能性については「理にかなっている」と語った。
ペレツは「バイエルンは今でも私の心の中にあります。このクラブが大好きです」とも語っている。しかし実際には、VfBシュトゥットガルトにレンタル移籍中のアレクサンダー・ニュベル（29）と同様、彼にもミュンヘンでの将来はない。マヌエル・ノイアー（40）があと1年プレーを続ける場合、後継者と目されるヨナス・ウルビッグ（22）が第2ゴールキーパーの座に留まることになる。 ノイアーが引退すればウルビッグが正守護神となり、控えには経験豊富なベテランが加わる見込みだ。その候補には、昨年HSVでペレツと競争したダニエル・ホイヤー・フェルナンデス（33）も含まれる。
なお、サウサンプトンのGK事情も複雑だ。アーロン・ラムズデール（27）は降格時に正GKだったが、現在はニューカッスルにレンタル中。ギャビン・バズヌ（24）も今季正GKとしてスタートし、ペレツ加入後にストークへ放出された。
チャンピオンシップの現在の順位表
位 チーム 試合 得点 得失点差 勝ち点 1 コヴェントリー・シティ 44 90:44 46 89 2 イプスウィッチ・タウン 43 75:45 30 79 3 ミルウォールFC 44 61:48 13 79 4 サウサンプトンFC 44 77:53 24 76 5 ミドルズブラFC 44 65:44 21 76 6 レックサムAFC 44 66:60 6 70 7 ハル・シティ 44 67:63 4 70 8 ダービー・カウンティ 44 63:55 8 66 9 ノリッジ・シティ 44 61:53 8 64 10 バーミンガム・シティ 44 54:54 0 60 11 スウォンジー・シティ 44 53:57 -4 60 12 ブリストル・シティ 44 56:57 -1 59 13 クイーンズ・パーク・レンジャーズ 44 59:67 -8 58 14 シェフィールド・ユナイテッド 44 62:62 0 57 15 ワトフォードFC 44 52:56 -4 57 16 プレストン・ノース・エンド 44 51:57 -6 57 17 ストーク・シティ 44 50:51 -1 55 18 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 44 47:56 -9 52 19 ブラックバーン・ローヴァーズ 45 42:55 -13 52 20 ポーツマスFC 44 45:62 -17 51 21 チャールトン・アスレティック 44 41:54 -13 50 22 オックスフォード・ユナイテッド 44 41:56 -15 44 23 レスター・シティ 44 56:67 -11 42 24 シェフィールド・ウェンズデイ 44 26:84 -58 -3