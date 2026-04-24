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Nino Duit

翻訳者：

「キャリアの頂点」：FCバイエルンからレンタル移籍した選手の驚異的な快進撃

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ダニエル・ペレツ

バイエルンからレンタル移籍したダニエル・ペレツは、冬の移籍以降サウサンプトンで驚異的な連勝を続けている。プレミアリーグ昇格とFAカップ決勝進出が目前に迫っている。

3月中旬、『デイリー・エコー』紙はサウサンプトンFCのダニエル・ペレツについてこう書いた。 「レンタル選手に恋してはならないと何度警告されても、ダニエル・ペレツのプレーを見れば難しい」と地元最大タブロイド紙は書いた。もはや彼への愛を拒むのは不可能だ。ペレツはサウサンプトンの象徴となり、驚異的な快進撃の顔となっている。

  • このロマンスが注目されるのは、集団的な低迷期に始まったからだ。冬、ペレツはバイエルンからサウサンプトンへ半年レンタル移籍した。イスラエル出身25歳のGKも、クラブも、ファンも、誰も順調ではなかった。 

    ミュンヘンで2年間控えを務めた後、2025年夏にハンブルガーSVへレンタル移籍。正ゴールキーパーを確信していたが、ダニエル・ホイヤー・フェルナンデスとの競争に敗れ、公に不満を漏らした。1月には移籍を求めトレーニングをボイコットした。 

    新天地はイングランド2部FCサウサンプトン。プレミアリーグから降格した「セインツ」は即座の復帰を目論んでいたが、ペレツ加入時点で6試合未勝利で15位に沈んでいた。

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    サウサンプトンのペレツ：昇格とFAカップ決勝へ？

    ハル・シティとの開幕戦は敗れたが、その後の20試合で16勝4分けと急上昇。サウサンプトンは現在4位で、昇格プレーオフ出場はほぼ確定。2位での自動昇格の可能性も残る。優勝のコヴェントリー・シティはすでにプレーオフ進出を決めている。 

    この快進撃は昇格圏への浮上だけでなく、FAカップ準決勝進出もをもたらした。直近ではプレミアリーグの2クラブを破り、FCフラム戦ではペレツのセーブが「驚異的」と絶賛された。準々決勝では首位のFCアーセナルも下した。 

    準決勝は土曜18時15分、ウェンブリーでマンチェスター・シティと対戦する。勝てばチェルシー対リーズの勝者と決勝で激突する。

  • FBL-ENG-FACUP-FULHAM-SOUTHAMPTONAFP

    ダニエル・ペレツはサウサンプトンとチャンピオンシップを絶賛している

    「今ほど調子が良いことはない。キャリアの絶頂期に差し掛かったようだ」とペレツは先日Transfermarktのインタビューで語った。サウサンプトンとの関係を「完璧な組み合わせ」と表現し、街やクラブ、リーグへの熱意を語った。 

    サウサンプトンはもはや「自宅のような場所」だ。「支えて愛してくれる人がいる環境では、良いパフォーマンスが発揮できる」と語る。46試合もの過密日程が「骨の折れる戦い」と呼ばれるチャンピオンシップについても、「激しいからこそ大好きだ」と笑う。 バイエルン・ミュンヘンとハンブルガーSVで2年半控えとして9試合出場にとどまった後、この環境は「まさに自分に必要だったもの」だと語る。 

    昨年12月、33歳のドイツ人監督トンダ・エッカートが就任。彼はバイエルンとライプツィヒのユースで指導経験があり、ペレツを「勝者のタイプ」と評価。「ダニエルの前向きさは周囲に伝染する。彼ほどチームにエネルギーを与えるGKは稀だ」と称賛する。

  • RB Leipzig v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    サウサンプトンはダニエル・ペレツの買い取りオプションを保有している

    シティとのFAカップ準決勝、昇格争いの佳境。その先はどうなるのか？ペレツは2023年にマッカビ・テルアビブから500万ユーロでバイエルンに加入し、2028年まで契約している。サウサンプトンは800万ユーロで買い取るオプションを持つ。 来季サウサンプトンでプレミアリーグを戦う可能性については「理にかなっている」と語った。 

    ペレツは「バイエルンは今でも私の心の中にあります。このクラブが大好きです」とも語っている。しかし実際には、VfBシュトゥットガルトにレンタル移籍中のアレクサンダー・ニュベル（29）と同様、彼にもミュンヘンでの将来はない。マヌエル・ノイアー（40）があと1年プレーを続ける場合、後継者と目されるヨナス・ウルビッグ（22）が第2ゴールキーパーの座に留まることになる。 ノイアーが引退すればウルビッグが正守護神となり、控えには経験豊富なベテランが加わる見込みだ。その候補には、昨年HSVでペレツと競争したダニエル・ホイヤー・フェルナンデス（33）も含まれる。 

    なお、サウサンプトンのGK事情も複雑だ。アーロン・ラムズデール（27）は降格時に正GKだったが、現在はニューカッスルにレンタル中。ギャビン・バズヌ（24）も今季正GKとしてスタートし、ペレツ加入後にストークへ放出された。

  • チャンピオンシップの現在の順位表

    チーム試合得点得失点差勝ち点
    1コヴェントリー・シティ4490:444689
    2イプスウィッチ・タウン4375:453079
    3ミルウォールFC4461:481379
    4サウサンプトンFC4477:532476
    5ミドルズブラFC4465:442176
    6レックサムAFC4466:60670
    7ハル・シティ4467:63470
    8ダービー・カウンティ4463:55866
    9ノリッジ・シティ4461:53864
    10バーミンガム・シティ4454:54060
    11スウォンジー・シティ4453:57-460
    12ブリストル・シティ4456:57-159
    13クイーンズ・パーク・レンジャーズ4459:67-858
    14シェフィールド・ユナイテッド4462:62057
    15ワトフォードFC4452:56-457
    16プレストン・ノース・エンド4451:57-657
    17ストーク・シティ4450:51-155
    18ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン4447:56-952
    19ブラックバーン・ローヴァーズ4542:55-1352
    20ポーツマスFC4445:62-1751
    21チャールトン・アスレティック4441:54-1350
    22オックスフォード・ユナイテッド4441:56-1544
    23レスター・シティ4456:67-1142
    24シェフィールド・ウェンズデイ4426:84-58-3
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