「キャリアの頂点」：FCバイエルンからレンタル移籍した選手の驚異的な快進撃

このロマンスが注目されるのは、集団的な低迷期に始まったからだ。冬、ペレツはバイエルンからサウサンプトンへ半年レンタル移籍した。イスラエル出身25歳のGKも、クラブも、ファンも、誰も順調ではなかった。

ミュンヘンで2年間控えを務めた後、2025年夏にハンブルガーSVへレンタル移籍。正ゴールキーパーを確信していたが、ダニエル・ホイヤー・フェルナンデスとの競争に敗れ、公に不満を漏らした。1月には移籍を求めトレーニングをボイコットした。

新天地はイングランド2部FCサウサンプトン。プレミアリーグから降格した「セインツ」は即座の復帰を目論んでいたが、ペレツ加入時点で6試合未勝利で15位に沈んでいた。